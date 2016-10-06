Odd Ohio: Villain’s skeleton a permanent resident at Ragersville museum

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPklmIHlvdSBnbyAmIzgyMzA7PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9
UERUTF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+V2hhdDogUmFnZXJzdmlsbGUgSGlzdG9yaWNhbCBTb2NpZXR5PC9w
PjxwPldoZXJlOiA4ODAwIENyb29rZWQgUnVuIFJvYWQgU1csIEF1YnVybiBUb3duc2hpcCwgVHVz
Y2FyYXdhcyBDb3VudHk8L3A+PHA+V2hlbjogT3BlbiAxLTQgcC5tLiBTdW5kYXlzIGZyb20gSnVu
ZSB0aHJvdWdoIE9jdG9iZXIsIG9yIGJ5IGFwcG9pbnRtZW50PC9wPjxwPkFkbWlzc2lvbjogRnJl
ZSwgYnV0IGRvbmF0aW9ucyBhcmUgd2VsY29tZTwvcD48cD5JbmZvcm1hdGlvbjogPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy5yYWdlcnN2aWxsZS5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cucmFnZXJzdmls
bGUub3JnPC9hPiBvciAzMzAtODk3LTI4NjEgPC9wPg==
PHA+UmFnZXJzdmlsbGU6IEplZmYgRGF2aXMmIzgyMTc7IHdvcnN0IGRheSB3YXMgc3BlbnQgaW4g
dGhpcyBUdXNjYXJhd2FzIENvdW50eSBoYW1sZXQgc291dGggb2YgU3VnYXJjcmVlay48L3A+PHA+
Tm93IGhlJiM4MjE3O3Mgc3BlbmRpbmcgYSBnb29kIGNodW5rIG9mIGV0ZXJuaXR5IGhlcmUsIGhp
cyBib25lcyBvbiBkaXNwbGF5IGZvciBhbnlvbmUgdG8gc2VlLjwvcD48cD5EYXZpcyB3YXMgYSB2
aWxsYWluIHdobyB3YXMgbHluY2hlZCBpbiAxODczIGJ5IGEgdmlnaWxhbnRlIG1vYiBpbnRlbnQg
b24gc3RvcHBpbmcgaGlzIHJlaWduIG9mIHRlcnJvci4gTW9yZSB0aGFuIGEgY2VudHVyeSBsYXRl
ciwgaGlzIHNrZWxldG9uIG1hZGUgaXRzIHdheSB0byB0aGUgUmFnZXJzdmlsbGUgSGlzdG9yaWNh
bCBTb2NpZXR5LCB3aGljaCBkaXNwbGF5cyBpdCBpbiBhIGdsYXNzIGNhc2UgaW4gaXRzIGZvbGtz
eSBtdXNldW0uPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgYSBjcmVlcHkgYnV0IGZhc2NpbmF0aW5nIHJlbWlu
ZGVyIG9mIGEgZGFyayBjaGFwdGVyIGluIHRoaXMgdG93biYjODIxNztzIGhpc3RvcnksIG9uZSB0
aGUgbG9jYWxzIG9mIHRoZSB0aW1lIHdvcmtlZCBoYXJkIHRvIGtlZXAgcXVpZXQuPC9wPjxwPkRh
dmlzIHdhcyBib3JuIGVpdGhlciBpbiBTd2l0emVybGFuZCBvciBHZXJtYW55ICYjODIxMjsgT2hp
byBQZW5pdGVudGlhcnkgcmVjb3JkcyBkaWZmZXIgJiM4MjEyOyBhbmQgcmVwb3J0ZWRseSBsaXZl
ZCBpbiBTdGFyayBDb3VudHkgZm9yIGF0IGxlYXN0IHBhcnQgb2YgaGlzIHlvdXRoLiBNdWNoIG9m
IGhpcyBhZHVsdCBsaWZlIHdhcyBzcGVudCBiZWhpbmQgYmFycywgaW5jbHVkaW5nIHRocmVlIHRl
cm1zIGluIHRoZSBwZW5pdGVudGlhcnkgZm9yIGdyYW5kIGxhcmNlbnkgYW5kIG9uZSBmb3IgYXNz
YXVsdCB3aXRoIGludGVudCB0byBjb21taXQgcmFwZS48L3A+PHA+SmVmZmVyc29uIERhdmlzIHdh
cyBhcHBhcmVudGx5IG9uZSBvZiBzZXZlcmFsIGFsaWFzZXMgaGUgdXNlZC4gSGlzIHJlYWwgZmly
c3QgbmFtZSB3YXMgSm9obiBhbmQgaGlzIGxhc3QgbmFtZSBhcHBlYXJzIHRvIGhhdmUgYmVlbiBG
b2FuYmVpZ2VuLCBhbHRob3VnaCBpdCYjODIxNztzIGhhcmQgdG8gZGVjaXBoZXIgdGhlIGVsZWdh
bnQgc2NyaXB0IG9mIHRoZSBwZW5pdGVudGlhcnkmIzgyMTc7cyBoYW5kd3JpdHRlbiByZWNvcmRz
IGZyb20gdGhlIGVyYS4gTGF0ZXIgbmV3c3BhcGVyIGFydGljbGVzIHNwZWxsZWQgaXQgRm9hbmJp
ZWdlciBvciBGb2FuYmVpZ2VyLjwvcD48cD5JbiBSYWdlcnN2aWxsZSwgdGhvdWdoLCBoaXMgbmFt
ZSB3YXMgbXVkLjwvcD48cD5XaGlsZSBhY2NvdW50cyBvZiBEYXZpcyYjODIxNzsgZGVtaXNlIGNv
bmZsaWN0LCBpdCYjODIxNztzIGNsZWFyIHRoYXQgdGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiBoaXMgZW5kIGNh
bWUgaW4gMTg2OCwgd2hlbiBoZSB0cmllZCB0byByYXBlIGEgVHVzY2FyYXdhcyBDb3VudHkgd29t
YW4uPC9wPjxwPlRoZSBSYWdlcnN2aWxsZSBjb25zdGFibGUgYW5kIGEgRG92ZXIgcmVzaWRlbnQg
d2VyZSBpbnZvbHZlZCBpbiBEYXZpcyYjODIxNzsgYXJyZXN0LiBBbmQgYWZ0ZXIgaGUgZ290IG91
dCBvZiBwcmlzb24sIGhlIGNhbWUgYmFjayBzZWVraW5nIHJldmVuZ2UuPC9wPjxwPkRhdmlzIGNv
bmZyb250ZWQgdGhlIERvdmVyIG1hbiB3aG8mIzgyMTc7ZCBoZWxwZWQgaW4gaGlzIGNhcHR1cmUg
YW5kIHRocmVhdGVuZWQgaGFybSB0byB0aGUgUmFnZXJzdmlsbGUgY29uc3RhYmxlLiBIZSBhbHNv
IHRyaWVkIHRvIHJhcGUgYW4gOC15ZWFyLW9sZCBnaXJsLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYSBzdG9yeSBi
eSB0aGUgQ29zaG9jdG9uIENvdW50eSBUaW1lcy1SZXBvcnRlciwgcHVibGlzaGVkIG9uIHRoZSBo
aXN0b3JpY2FsIHNvY2lldHkmIzgyMTc7cyB3ZWJzaXRlLjwvcD48cD5EYXZpcyB3YXMgYXJyZXN0
ZWQgaW4gdGhlIENvc2hvY3RvbiBDb3VudHkgY29tbXVuaXR5IG9mIEJha2VyJiMxNzM7c3ZpbGxl
IGFuZCBicm91Z2h0IHRvIFJhZ2Vyc3ZpbGxlIGZvciBhIHByZWxpbWluYXJ5IGhlYXJpbmcsIHRo
ZSBzdG9yeSBzYXlzLiBBIHRocm9uZyBvZiBSYWdlcnN2aWxsZSByZXNpZGVudHMgc2hvd2VkIHVw
IGZvciB0aGUgaGVhcmluZywgYW5ncnkgd29yZHMgYW5kIHB1bmNoZXMgZmxldywgYW5kIHN1ZGRl
bmx5IHRoZSBsaWdodCBpbiB0aGUgYnVpbGRpbmcgd2FzIGV4dGluZ3Vpc2hlZCwgYW5kIHRoZSBj
cm93ZCB0b29rIGNvbnRyb2wuPC9wPjxwPlRoZSB0b3duc3Blb3BsZSBkcmFnZ2VkIERhdmlzIHRo
cm91Z2ggdG93biwgc2hvdCBoaW0gc2V2ZXJhbCB0aW1lcyBhbmQgdGhlbiBodW5nIGhpbSBmcm9t
IGEgdHJlZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGhpc3RvcmljYWwgc29jaWV0eSBQcmVzaWRlbnQgUmF5IEhp
c3JpY2ggYW5kIG5ld3NwYXBlciBhY2NvdW50cy48L3A+PHA+VGhlIGJvZHkgd2FzIGR1bXBlZCBp
biBIb2xtZXMgQ291bnR5LCBqdXN0IG92ZXIgdGhlIGNvdW50eSBsaW5lLiBIaXNyaWNoIHNhaWQg
aXQgd2FzIHRocm93biBpbnRvIGEgcGlsZSBvZiBzYXdkdXN0IGF0IGEgc2F3bWlsbC4gT25lIG5l
d3NwYXBlciByZXBvcnQgc2FpZCBhIGZhcm1lciYjODIxNztzIHR3byBzb25zIGZvdW5kIGl0IHRo
ZSBuZXh0IG1vcm5pbmcgd2hlbiB0aGV5IHdlcmUgYnJpbmdpbmcgaW4gY293cyBmb3IgbWlsa2lu
Zy4gPC9wPjxwPkFuIGFyZWEgZG9jdG9yIGNsYWltZWQgRGF2aXMmIzgyMTc7IGJvZHkgJiM4MjEy
OyBvciBtb3JlIGxpa2VseSBzdG9sZSBpdCwgYSBwcmFjdGljZSB0aGF0IHdhc24mIzgyMTc7dCB1
bmNvbW1vbiBhdCB0aGUgdGltZS4gQmVmb3JlIE9oaW8gbGVnYWxpemVkIGh1bWFuIGRpc3NlY3Rp
b24gaW4gbWVkaWNhbCBzY2hvb2xzIGluIDE4ODEsIGRvY3RvcnMgc29tZXRpbWVzIHJvYmJlZCBn
cmF2ZXMgZm9yIGJvZGllcyBzbyB0aGV5IGNvdWxkIHN0dWR5IGh1bWFuIGFuYXRvbXksIGFjY29y
ZGluZyB0byBDYXNlIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBVbml2ZXJzaXR5JiM4MjE3O3MgRGl0dHJpY2sg
TWVkaWNhbCBIaXN0b3J5IENlbnRlci48L3A+PHA+T3ZlciB0aGUgeWVhcnMsIERhdmlzJiM4MjE3
OyBza2VsZXRvbiBwYXNzZWQgZnJvbSBwZXJzb24gdG8gcGVyc29uLCBIaXNyaWNoIHNhaWQuIEZv
ciB5ZWFycywgaXQgaHVuZyBpbiB0aGUgb2ZmaWNlIG9mIFJhZ2Vyc3ZpbGxlIHBoeXNpY2lhbiBI
ZXJtYW4gUGV0ZXJzLiBGb3IgYSB0aW1lLCBpdCBiZWxvbmdlZCB0byBhIG1hbiBpbiBTdWdhcmNy
ZWVrLCB3aG8gc3VwcG9zZWRseSBhY3F1aXJlZCBpdCBpbiB0cmFkZSBmb3IgYSBib3ggb2YgY2ln
YXJzIHNvIGhlIGNvdWxkIHBsYWNlIGl0IGluIHRoZSB3b29kcyB0byBzY2FyZSBmcmllbmRzIHdo
byB2aXNpdGVkIHRvIGh1bnQgcmFjY29vbnMuPC9wPjxwPkl0IHdhcyBkaXNwbGF5ZWQgZHVyaW5n
IFJhZ2Vyc3ZpbGxlJiM4MjE3O3Mgc2VzcXVpY2VudGVubmlhbCBjZWxlYnJhdGlvbiBpbiAxOTgw
LCB3aGVyZSBpdCB3YXMgcG9zZWQgc2l0dGluZyBvbiBhIGJlbmNoIGZvciBhIHBpY3R1cmUgdGhh
dCYjODIxNztzIG5vdyBvbiBkaXNwbGF5IGF0IHRoZSBtdXNldW0uPC9wPjxwPlRoZW4gYXJvdW5k
IDIwMDAsIEhpc3JpY2ggc2FpZCwgYSB3b21hbiBmcm9tIExvcmFpbiBjYWxsZWQgdG8gb2ZmZXIg
dGhlIHNrZWxldG9uIHRvIHRoZSBSYWdlcnN2aWxsZSBIaXN0b3JpY2FsIFNvY2lldHkuIFRoZSBz
b2NpZXR5IHB1dCBpdCBvbiBkaXNwbGF5LCBtaW51cyBwYXJ0IG9mIGEgbGVnIHRoYXQgaGFkIHNv
bWVob3cgZ29uZSBtaXNzaW5nLjwvcD48cD5MYXRlciBzb21lb25lIG9mZmVyZWQgdXAgYSBmZW11
ciBoZSBoYWQgZ290dGVuIGZyb20gRHIuIFBldGVycyYjODIxNzsgc29uLiBJdCB0dXJuZWQgb3V0
IHRvIGJlIGEgcGVyZmVjdCBtYXRjaC48L3A+PHA+SGlzcmljaCBzYWlkIG9uZSBsb2NhbCBoaXN0
b3JpYW4gaGFzIHJhaXNlZCBkb3VidHMgYWJvdXQgd2hldGhlciB0aGUgc2tlbGV0b24gaXMgcmVh
bGx5IERhdmlzJiM4MjE3Oy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtCdXQgeW91IHRlbGwgbWUgaXQmIzgyMTc7
cyBub3QsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Ub2RheSB0aGUgc2tlbGV0b24gcmVzdHMgaW4g
YSBnbGFzcyBjYXNlLCB0aGUgYm9uZXMgY29ubmVjdGVkIGJ5IGJpdHMgb2YgcnVzdHkgd2lyZSBh
bmQgcGllY2VzIG9mIHdvb2QuPC9wPjxwPkRpc3BsYXllZCB3aXRoIGl0IGlzIGEgaGVhcnRoIHBv
a2VyIGJlbGlldmVkIHRvIGhhdmUgYmVlbiB1c2VkIHRvIGhpdCBEYXZpcyBvdmVyIHRoZSBoZWFk
IGR1cmluZyB0aGUgc2N1ZmZsZS4gSGlzcmljaCBzYWlkIHRoZSBwb2tlciB3YXMgZm91bmQgaW4g
dGhlIGF0dGljIG9mIHRoZSBvbGQgc2Nob29sLCB0aGUgc2l0ZSBvZiBEYXZpcyYjODIxNzsgaGVh
cmluZy4gVGhlIGhpc3RvcmljYWwgc29jaWV0eSByZXN0b3JlZCB0aGUgYnVpbGRpbmcgaW4gMTk4
MCBhbmQgb3BlbnMgaXQgdG8gdmlzaXRvcnMgYWxvbmcgd2l0aCBpdHMgbXVzZXVtIGFjcm9zcyB0
aGUgc3RyZWV0LjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGFuIHVudXN1YWxseSBwdWJsaWMgZGlzcGxheSBm
b3IgYW4gaW5jaWRlbnQgdGhhdCB3YXMgYSBjbG9zZWx5IGd1YXJkZWQgc2VjcmV0IGluIFJhZ2Vy
c3ZpbGxlIGZvciB5ZWFycy48L3A+PHA+UHJvYmFibHkgZXZlcnkgZmFtaWx5IHRoYXQgbGl2ZWQg
aW4gdGhlIHRvd24gYXQgdGhlIHRpbWUgd2FzIHJlcHJlc2VudGVkIGF0IHRoZSBoZWFyaW5nLCBI
aXNyaWNoIHNhaWQuIEFmdGVyd2FyZCwgbm8gb25lIHdvdWxkIGFkbWl0IHRvIGhhdmluZyBzZWVu
IGFueXRoaW5nLjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgaG93IHRoZSB2aWxsYWdlcnMgcHJvdGVjdGVk
IHRoZW1zZWx2ZXMgYW5kIHRoZWlyIG5laWdoYm9ycyBmcm9tIHByb3NlY3V0aW9uLiAmIzgyMjA7
WW91IGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHB1dCB0aGUgd2hvbGUgdG93biBhd2F5LCYjODIyMTsgaGUgc2Fp
ZC48L3A+PHA+T25lIGxpZmVsb25nIFJhZ2Vyc3ZpbGxlIHJlc2lkZW50IHdobyBkaWVkIGluIHRo
ZSBtaWQtMTk4MHMsIEVtbWEgV2VhdmVyLCB3YXNuJiM4MjE3O3QgZXZlbiBib3JuIHVudGlsIHNv
bWUgeWVhcnMgYWZ0ZXIgdGhlIGx5bmNoaW5nLiBCdXQgSGlzcmljaCBzYWlkIHNoZSByZWZ1c2Vk
IGFsbCBoZXIgbGlmZSB0byBkaXNjdXNzIHRoZSBpbmNpZGVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NoZSB3
b3VsZCBhbHdheXMgc2F5LCAmIzgyMTY7V2UgZG9uJiM4MjE3O3QgdGFsayBhYm91dCB0aGF0LCYj
ODIxNzsgJiM4MjIxOyBoZSByZWNhbGxlZC48L3A+PHA+VW50aWwgbm93LCB0aGF0IGlzLjwvcD48
cD5NYXJ5IEJldGggQnJlY2tlbnJpZGdlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc1NiBv
ciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJyZWNrZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1icmVja2Vu
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBhbHNvIGJlY29tZSBhIGZhbiBvbiBG
YWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NQkJyZWNrQUJKIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NQkJyZWNrQUJKPC9hPiwgZm9sbG93IGhl
ciBvbiBUd2l0dGVyIEBNQkJyZWNrQUJKIGFuZCByZWFkIGhlciBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYmxvZ3MvbWFyeS1iZXRoIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9o
aW8uY29tL2Jsb2dzL21hcnktYmV0aDwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.