All CATEGORIES
☰ Menu

Odd Ohio: Villain’s skeleton a permanent resident at Ragersville museum

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: October 6, 2016 - 07:46 PM | Updated: October 8, 2016 - 11:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A close up of the skull of Jeff Davis at Ragersville Historical Society. Davis was was lynched in 1873 by a vigilante mob. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

oddskeleton_03 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Odd Ohio: Villain’s skeleton a permanent resident at Ragersville museum

Ragersville: Jeff Davis’ worst day was spent in this Tuscarawas County hamlet south of Sugarcreek.

1party_12
Cattle Baron’s Ball draws 400 ‘cowboys’ - 7:25 PM
OPEN M ‘Fire & Ice’ event stresses passion for helping others - 7:24 PM
The Scene: Zoo hosts Habitat for Humanity benefit - 7:24 PM
Charity events: Ballet Excel Ohio, Visiting Nurse Service, Mercy Service League - 7:24 PM
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next