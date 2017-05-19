John Rosemond: ADHD column drew opposing responses

PHA+SSBleHBlY3RlZCBteSBjb2x1bW4gb24gQURIRCAmIzgyMTI7IGluIHdoaWNoIEkgZXhwYW5k
ZWQgdXBvbiBub3RlZCBIYXJ2YXJkIHBzeWNob2xvZ2lzdCBKZXJvbWUgS2FnYW4mIzgyMTc7cyBj
b250ZW50aW9uIHRoYXQgaXQgaXMgYW4gJiM4MjIwO2ludmVudGlvbiYjODIyMTsgJiM4MjEyOyB0
byBzdGlyIHRoZSBwb3QuIEthZ2FuIHNhaWQgd2hhdCBJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gc2F5aW5nIGZv
ciBtb3JlIHRoYW4gMjUgeWVhcnMuIER1cmluZyB0aGF0IHRpbWUsIHBzeWNob2xvZ2lzdHMgYW5k
IHBzeWNoaWF0cmlzdHMgaGF2ZSByZXNwb25kZWQgd2l0aCB2aXRyaW9sIGFuZCBldmVuIHRocmVh
dCwgYnV0IHdoZW4gSSBoYXZlIGludml0ZWQgdGhlbSB0byBkZWJhdGUgbWUsIG9uIHRoZWlyIHR1
cmYsIGF0IG15IGV4cGVuc2UsIHRoZXkgaGF2ZSAmIzgyMTI7IHRvIGEgcGVyc29uICYjODIxMjsg
YmVjb21lIHNpbGVudC48L3A+PHA+U2FpZCBjb2x1bW4gZHJldyBvcHBvc2luZyByZXNwb25zZXMg
ZnJvbSBtZW50YWwgaGVhbHRoIHByb2Zlc3Npb25hbHMsIHBhcmVudHMgb2YgY2hpbGRyZW4gZGlh
Z25vc2VkIHdpdGggQURIRCBhbmQgYSBmZXcgZm9sa3MgZGlhZ25vc2VkIHdpdGggYWR1bHQgQURI
RC4gSSYjODIxNzt2ZSBoZWFyZCBhbGwgdGhlIHRhbGtpbmcgcG9pbnRzIGJlZm9yZS4gVGhlIEFE
SEQgZXN0YWJsaXNobWVudCBoYXMgYmVlbiBiZWF0aW5nIHRoZSBkcnVtcyBmb3IgYXMgbG9uZyBh
cyB0aGVyZSYjODIxNztzIGJlZW4gdGhlIGRpYWdub3Npcy48L3A+PHA+T25lIGluZGl2aWR1YWws
IGZvciBleGFtcGxlLCBjbGFpbWVkIHRoYXQgQURIRCBpcyBhICYjODIyMDtyZWFsIHRoaW5nJiM4
MjIxOyBiZWNhdXNlIGl0IGlzICYjODIyMDtkb2N1bWVudGVkIGluIHRoZSBub25maWN0aW9uIGJv
b2sgPGVtPkRpYWdub3N0aWMgYW5kIFN0YXRpc3RpY2FsIE1hbnVhbCBvZiBNZW50YWwgRGlzb3Jk
ZXJzLCBGaWZ0aCBFZGl0aW9uPC9lbT4uJiM4MjIxOyBUaGF0IGFyZ3VtZW50IHByZXN1bWVzIHRo
YXQgdGhlIHBzeWNoaWF0cmljIGRpYWdub3NlcyBjb250YWluZWQgaW4gdGhlIERTTS01IGFyZSB2
YWxpZCBpbiBzb21lIG9iamVjdGl2ZSBzZW5zZSBvZiB0aGUgdGVybSAmIzgyMTI7IGFzIGluIHRo
ZSBjb21tb24gZXhwbGFuYXRpb24gdGhhdCBtYW55IGFyZSBjYXVzZWQgYnkgJiM4MjIwO2Jpb2No
ZW1pY2FsIGltYmFsYW5jZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbmQgeWV0IChhKSBubyBiaW9sb2dpY2Fs
IGFub21hbHkgaGFzIGJlZW4gZm91bmQgdG8gYmUgcmVsaWFibHkgYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIGFu
eSBwc3ljaGlhdHJpYyBkaWFnbm9zaXMsIChiKSBubyBvbmUgaGFzIGV2ZXIgcXVhbnRpZmllZCB0
aGUgZmljdGlvbmFsICYjODIyMDtiaW9jaGVtaWNhbCBpbWJhbGFuY2UsJiM4MjIxOyBhbmQgKGMp
IG5vIHBzeWNoaWF0cmljIGRydWcgaGFzIGV2ZXIgY29uc2lzdGVudGx5IG91dHBlcmZvcm1lZCBh
IHBsYWNlYm8gaW4gY2xpbmljYWwgdHJpYWxzLiA8L3A+PHA+Q29uY2VybmluZyB0aGUgbGF0dGVy
LCBpdCBjYW4gYmUgYXJndWVkIHRoYXQgc2FpZCBkcnVncyByZWx5IHVwb24gdGhlIHBsYWNlYm8g
ZWZmZWN0LiBJbiBzdHVkaWVzLCBwbGFjZWJvcyBvZnRlbiByZWR1Y2UgdGhlIHN5bXB0b21zIG9m
IGNvbmRpdGlvbnMgY29udGFpbmVkIGluIHRoZSBEU00tNS4gUGxhY2Vib3MgZG8gbm90LCBob3dl
dmVyLCBhbWVsaW9yYXRlIHN5bXB0b21zIG9mIGRpc2Vhc2VzIHN1Y2ggYXMgY2FuY2VyIGFuZCBw
bmV1bW9uaWEuIEl0IGFwcGVhcnMgdGhhdCB3aGV0aGVyIHRoZSBEU00gaXMgZmljdGlvbiBvciBu
b25maWN0aW9uIGhhcyB5ZXQgdG8gYmUgZGV0ZXJtaW5lZC48L3A+PHA+U2V2ZXJhbCByZXNwb25k
ZW50cyBpbmZvcm1lZCBtZSB0aGF0IHNheWluZyBBREhEIGRvZXMgbm90IGV4aXN0IGlzIGFzIGFi
c3VyZCBhbmQgdW50ZW5hYmxlIGFzIGRlbnlpbmcgdGhlIHJlYWxpdHkgb2YgY2FuY2VyLiBBaCwg
YnV0IGEsIGIsIGFuZCBjIGFib3ZlIGRvIG5vdCBhcHBlcnRhaW4gdG8gY2FuY2VyLiBDYW5jZXIm
IzgyMTc7cyBzeW1wdG9tcyBhcmUgb2JqZWN0aXZlIGFuZCBxdWFudGlmaWFibGUuIFRoZSBkaWFn
bm9zdGljIHN5bXB0b21zIGZvciBBREhELCBvbiB0aGUgb3RoZXIgaGFuZCwgYXJlIGVudGlyZWx5
IHN1YmplY3RpdmUgYW5kIHVucXVhbnRpZmlhYmxlLiBBIGRvY3RvciBjYW4gcHJvdmUgdGhhdCBz
b21lb25lIGhhcyBhIG1hbGlnbmFudCB0dW1vciwgYnV0IG5vIG9uZSBoYXMgZXZlciBvZmZlcmVk
IHByb29mIHRoYXQgc29tZW9uZSAmIzgyMjA7aGFzJiM4MjIxOyBBREhELiA8L3A+PHA+QXMgc3Vj
aCwgQURIRCBpcyBub3QsIGFzIHRoaW5ncyBzdGFuZCwgYSByZWFsaXR5LiBJdCBpcyBhIGNvbnN0
cnVjdCBhbmQgd2lsbCByZW1haW4gc28gdW50aWwgcHJvb2Ygb2YgaXRzIGJpb2xvZ2ljYWwgcmVh
bGl0eSBpcyBjb25maXJtZWQgYnkgcGVlci1yZXZpZXdlZCByZXNlYXJjaC4gVW50aWwgdGhlbiwg
Y2xhaW1zIHRvIHRoYXQgZWZmZWN0IGFyZSBzcHVyaW91cyBhdCB3b3JzdCwgd2VsbC1pbnRlbnRp
b25lZCBzcGVjdWxhdGlvbiBhdCBiZXN0LjwvcD48cD5TZW5kIGVtYWlscyB0byA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbSI+cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbTwvYT4u
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.