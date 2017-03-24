John Rosemond: Nip tantrums in the bud

PHA+UTogTXkgMzAtbW9udGgtb2xkIGhhcyBzdGFydGVkIHRocm93aW5nIHRhbnRydW1zIHdoZW4g
SSBkbyBub3QgZ2l2ZSBoZXIgb3IgZG8gZm9yIGhlciB3aGF0IHNoZSB3YW50cy4gRHVyaW5nIGhl
ciBmaXRzLCBzaGUgY3JpZXMsIHNjcmVhbXMsIHRyaWVzIHRvIGhpdCBhbmQgZXZlbiBiaXRlIG1l
LCBhbmQgdGhlbiwgaWYgSSBwcmV2ZW50IGhlciBmcm9tIGhpdHRpbmcgbWUsIHdpbGwgaGl0IGhl
cnNlbGYuIDwvcD48cD48ZW0+TXkgbW90aGVyIHNheXMgdGhpcyBuZWVkcyB0byBiZSBuaXBwZWQg
aW4gdGhlIGJ1ZC4gU2hlIHJlY29tbWVuZHMgc3BhbmtpbmcuIEkgc2F5IG15IGRhdWdodGVyIHJl
YWxseSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hhdCBzaGUmIzgyMTc7cyBkb2luZyBhbmQgaXMgdG9v
IHlvdW5nIHRvIGJlIGRpc2NpcGxpbmVkIGZvciB0aGlzLiBJJiM4MjE3O20gYWxzbyBjb25jZXJu
ZWQgYWJvdXQgaGVyIHNlbGYtaGl0dGluZy4gV2hhdCBkbyB5b3Ugc2F5PzwvZW0+PC9wPjxwPkE6
IEkgc2F5IHlvdXIgbW90aGVyIGlzIHJpZ2h0LiBCdXQgdGhlbiBhZ2FpbiwgSSBkaXNhZ3JlZSB3
aXRoIGhlciBjb25jZXJuaW5nIGhlciByZWNvbW1lbmRhdGlvbiB0aGF0IHlvdSBzcGFuayB5b3Vy
IGRhdWdodGVyIHdoZW4gc2hlIGhhcyBhIHRhbnRydW0uIEJ5IHRoZSB3YXksIEkgcHJlZmVyIHRv
IGNhbGwgdGhlbSAmIzgyMjA7aGlnaCBzZWxmLWVzdGVlbSBzZWl6dXJlcyYjODIyMTsgYmVjYXVz
ZSB0aGV5IGFyZSB0aGUgcmFnZSBvZiB0aGUgbmF0dXJhbGx5IG5hcmNpc3Npc3RpYyBjaGlsZCBh
dCBoYXZpbmcgc29tZW9uZSAmIzgyMTI7IGEgcGFyZW50LCB1c3VhbGx5ICYjODIxMjsgcmVmdXNl
IHRvIGltbWVkaWF0ZWx5IHNhdGlzZnkgaGlzIG9yIGhlciB1bnF1ZW5jaGFibGUgbHVzdCBmb3Ig
ZW50aXRsZW1lbnQuPC9wPjxwPkZpcnN0LCB5b3VyIGRhdWdodGVyJiM4MjE3O3MgdGFudHJ1bXMg
YXJlIGtuZWUtamVyayByZWFjdGlvbnM7IG5vbmV0aGVsZXNzLCBzaGUgaXMgYSBoaWdobHkgaW50
ZWxsaWdlbnQgbWVtYmVyIG9mIGEgc2VsZi1hd2FyZSBzcGVjaWVzLiBEb24mIzgyMTc7dCBjb25m
dXNlICYjODIyMDtzaGUgY2Fubm90IGV4cGxhaW4gd2hhdCBzaGUgaXMgZG9pbmcmIzgyMjE7IHdp
dGggJiM4MjIwO3NoZSBkb2VzIG5vdCBrbm93IHdoYXQgc2hlIGlzIGRvaW5nLiYjODIyMTsgQmVs
aWV2ZSBtZSwgc2hlIGtub3dzIHdoYXQgc2hlIGlzIGRvaW5nLjwvcD48cD5TaGUgaXMgdHJ5aW5n
IHRvIGdldCBoZXIgd2F5IGFuZCBzaGUgYmVsaWV2ZXMgdGhhdCBiZWNvbWluZyBhbiBlbW90aW9u
YWwgdm9sY2FubyB3aWxsIGFjY29tcGxpc2ggdGhhdCBvYmplY3RpdmUuIFlvdSYjODIxNzt2ZSBw
cm9iYWJseSBnaXZlbiBpbiBhIHRpbWUgb3IgdHdvLCBoYXZlbiYjODIxNzt0IHlvdT8gWWVzLCB5
b3UgaGF2ZSEgRmFjdDogSWYgYSBwYXJlbnQgZ2l2ZXMgaW4gdG8gb25lIHRhbnRydW0gb3V0IG9m
IDIwLCAyMCBtb3JlIGFyZSBpbnN0YW50bHkgbG9hZGVkIGludG8gdGhlIGNsaXAuPC9wPjxwPlNl
Y29uZCwgeW91IHdvdWxkIGRvIHdlbGwgdG8gbmlwIHRoZXNlIHNlaXp1cmVzIGluIHRoZSBidWQu
IEhvd2V2ZXIsIEkgZG8gbm90IHJlY29tbWVuZCBzcGFua2luZy4gSSBoYXZlIG5vIHByb2JsZW0g
d2l0aCBzcGFua2luZ3MgcGVyIHNlIChyZXNlYXJjaCBkb25lIGJ5IG9iamVjdGl2ZSBwZW9wbGUg
ZG9lcyBub3QgZmluZCBwc3ljaG9sb2dpY2FsIGhhcm0gJiM4MjEyOyBhbmQgZXZlbiBmaW5kcyBi
ZW5lZml0ICYjODIxMjsgd2hlbiBzcGFua2luZ3MgYXJlIGluZnJlcXVlbnQgYW5kIGhhbmQtYWRt
aW5pc3RlcmVkIGJ5IGxvdmluZyBwYXJlbnRzKSwgYnV0IHdoZW4gdGhlIGlzc3VlIGlzIGEgdG9k
ZGxlciYjODIxNztzIHRhbnRydW1zLCB0aGV5IGFyZSBub3QgbGlrZWx5IHRvIGFjY29tcGxpc2gg
YW55dGhpbmcuPC9wPjxwPlRoaXJkLCB5b3VyIGRhdWdodGVyJiM4MjE3O3Mgc2VsZi1oaXR0aW5n
IGRvZXMgbm90IG1lcml0IGNvbmNlcm4uIEFzIHlvdSBtYWtlIGNsZWFyLCBzaGUgZG9lcyBub3Qg
aGl0IGhlcnNlbGYgcmFuZG9tbHkgYnV0IG9ubHkgd2hlbiB5b3UgcHJldmVudCBoZXIgZnJvbSBo
aXR0aW5nIHlvdS4gVW5kZXIgdGhlIGNpcmN1bXN0YW5jZXMsIGhlciBzZWxmLWFidXNlIGlzIHdo
YXQgaXMga25vd24gYXMgYSAmIzgyMjA7ZGlzcGxhY2VtZW50LiYjODIyMTsgQWxzbywgc2hlIHBy
b2JhYmx5IHNhdyB0aGF0IGhpdHRpbmcgaGVyc2VsZiBwcm92b2tlZCBhIHJlYWN0aW9uIGZyb20g
eW91LCBzbyBzaGUgcGVyc2lzdHMuIFNoZSBpcywgYXMgSSBzYWlkLCBoaWdobHkgaW50ZWxsaWdl
bnQuPC9wPjxwPkZvdXJ0aCwgYW4gZWZmZWN0aXZlIG1lYW5zIG9mIG5pcHBpbmcgdGhpcyBpbiB0
aGUgYnVkIGlzIHRvIGFzc2lnbiBhIGRlc2lnbmF0ZWQgdGFudHJ1bSBwbGFjZS4gQ2hvb3NlIGEg
cGxhY2UgaW4geW91ciBob21lLiBUZWxsIHlvdXIgZGF1Z2h0ZXIgdGhpcyBpcyB0aGUgb25seSBy
b29tIHdoZXJlIHRhbnRydW1zIGFyZSBhbGxvd2VkLCBlbmNvdXJhZ2UgaGVyIHRvIHNjcmVhbSB0
byBoZXIgbGl0dGxlIGhlYXJ0JiM4MjE3O3MgY29udGVudCwgY2xvc2UgdGhlIGRvb3IgYW5kIHdh
bGsgYXdheS4gU2hlIG1heSBzaHJpZWsgYW5kIGtpY2suIFRoZW4gc2hlIHdpbGwgYmVjb21lIHNp
bGVudCBhbmQgZW1lcmdlIGFzIGlmIG5vdGhpbmcgaGFwcGVuZWQuPC9wPjxwPkluIHNob3J0LCB0
YW50cnVtcyBhcmUgbm8gYmlnIGRlYWwgdW5sZXNzIGFsbG93ZWQgdG8gYmVjb21lIGEgYmlnIGRl
YWwuIFNvIG5pcCBhd2F5ITwvcD48cD5SZWFkZXJzIGNhbiBzZW5kIGVtYWlscyB0byA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbSI+cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbTwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.