Living with children: Teen nap clubs at school? ‘YGTBKM!’

PHA+VGhlcmUgbXVzdCBiZSBzb21lIHJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIGFnaW5nIGFuZCB0aGUg
JiM4MjIwO1lvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gYmUga2lkZGluZyBtZSEmIzgyMjE7IHJlc3BvbnNl
LiA8L3A+PHA+TXkgbGF0ZXN0ICYjODIyMDtZR1RCS00hJiM4MjIxOyB3YXMgaW4gcmVzcG9uc2Ug
dG8gYSBXYWxsIFN0cmVldCBKb3VybmFsIGFydGljbGUgKCYjODIyMDtOZXcgSW5zdHJ1Y3Rpb25z
IGF0IEhpZ2ggU2Nob29sczogVGFrZSBhIE5hcCwmIzgyMjE7IEZlYi4gOSwgMjAxNykgb24gaGln
aCBzY2hvb2wgbmFwIGNsdWJzLiBZZXAsIGhpZ2ggc2Nob29scyBhcmUgbm93IHByb3ZpZGluZyBz
YWZlIHNwYWNlcyB3aGVyZSBzbGVlcC1kZXByaXZlZCB0ZWVucyB3aG9zZSBtaWxxdWV0b2FzdCBw
YXJlbnRzIHdpbGwgbm90IGluc2lzdCB0aGF0IHRoZXkgdHVybiBvZmYgdGhlaXIgY29ubmVjdGlv
bnMsIHR1cm4gb3V0IHRoZWlyIGxpZ2h0cywgYW5kIHR1cm4gaW4gdG8gYmVkIGF0IGEgZGVjZW50
IGhvdXIgY2FuIHRha2UgYSAyMC0gdG8gMzAtIG1pbnV0ZSBuYXAgZHVyaW5nIHNjaG9vbCBob3Vy
cy48L3A+PHA+TmFwIGNsdWIsIHByb3BvbmVudHMgc2F5LCBoZWxwcyB0ZWVucyBkZWFsIHdpdGgg
cHJlc3N1cmVzIG9mIGdldHRpbmcgaW50byBjb2xsZWdlLiA8L3A+PHA+Rmlyc3QsIHRoZSAmIzgy
MjA7cmlnaHQmIzgyMjE7IGNvbGxlZ2UsIHdoYXRldmVyIHRoYXQgaXMsIGRvZXMgbm90IGd1YXJh
bnRlZSBzdWNjZXNzLCBob3dldmVyIHRoYXQgaXMgbWVhc3VyZWQuPC9wPjxwPkkgd2FzIGFkbWl0
dGVkIHRvIGJvdGggWWFsZSBhbmQgV2VzdGVybiBJbGxpbm9pcyBVbml2ZXJzaXR5LiBJIGRlY2lk
ZWQgdG8gYXR0ZW5kIHRoZSBsYXR0ZXIgYmVjYXVzZSBhIGdvb2QgbnVtYmVyIG9mIG15IGZyaWVu
ZHMgd2VyZSBnb2luZyB0byBXZXN0ZXJuIGFuZCBub25lIHdlcmUgZ29pbmcgdG8gWWFsZS4gTXkg
cGFyZW50cywgYm90aCBQaERzLCBoYWQgbm90IGhlbHBlZCBtZSBmaWxsIG91dCBjb2xsZWdlIGFk
bWlzc2lvbiBmb3JtcyBhbmQgb25seSBzaG9vayB0aGVpciBoZWFkcyBpbiBkaXNtYXkgd2hlbiBJ
IGluZm9ybWVkIHRoZW0gb2YgbXkgZGVjaXNpb24uIFdlc3Rlcm4gd2FzIG5vdCB0aGUgJiM4MjIw
O3JpZ2h0JiM4MjIxOyBjb2xsZWdlIHRoZW4sIG5vciBpcyBpdCBub3cgKFUuUy4gTmV3cyBhbmQg
V29ybGQgUmVwb3J0IFJhbmsgb2YgNDkgYW1vbmcgUmVnaW9uYWwgVW5pdmVyc2l0aWVzIGluIHRo
ZSBNaWR3ZXN0KS4gTm9uZXRoZWxlc3MsIGl0IHdhcyBnb29kIGVub3VnaCBhbmQgSSBtYW5hZ2Vk
IHRvIHBhcmxheSBteSBXSVUgZWR1Y2F0aW9uIGludG8gYSByZWFzb25hYmx5IGdvb2Qgc3RhbmRh
cmQgb2YgbGl2aW5nLjwvcD48cD5TZWNvbmQsIHN1Y2Nlc3MgaXMgYSBtYXR0ZXIgb2YgY2hhcmFj
dGVyLCBub3QgZ3JhZGVzLCBzY2hvbGFyc2hpcHMsIElRLCBvciB0aGUgJiM4MjIwO3JpZ2h0JiM4
MjIxOyBjb2xsZWdlLiBJdCBpcyBhIG1hdHRlciBvZiBwZXJzZXZlcmFuY2UsIGEgcHJvcGVyIHdv
cmsgZXRoaWMsIHBlcnNvbmFsIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5LCBhbmQgcmVzcGVjdCBmb3Igb3RoZXJz
ICYjODIxMjsgYWxsIG9mIHdoaWNoIGFyZSBpbiBzaG9ydCBzdXBwbHkgYW1vbmcgdG9kYXkmIzgy
MTc7cyB5b3V0aC4gSXQmIzgyMTc7cyBub3QgdGhlaXIgZmF1bHQsIGJ5IHRoZSB3YXkuIEl0JiM4
MjE3O3MgdGhlIGZhdWx0IG9mIHBhcmVudHMgd2hvIGFiZGljYXRlIHRoZWlyIGF1dGhvcml0eSBi
ZWNhdXNlIHRoZXkgYXJlIGFmcmFpZCB0aGF0IGlmIHRoZXkgZHJhdyBsaW5lcyB0aGVpciBraWRz
IGRvbiYjODIxNzt0IGxpa2UsIHNhaWQga2lkcyB3b24mIzgyMTc7dCBsaWtlIHRoZW0gKGNhbiYj
ODIxNzt0IGhhdmUgdGhhdCkuIEFuZCBpdCYjODIxNztzIHRoZSBmYXVsdCBvZiBzY2hvb2wgYWRt
aW5pc3RyYXRvcnMgd2hvIHRoaW5rIHRoZSBzb2x1dGlvbiB0byB0ZWVuIHNsZWVwIGRlcHJpdmF0
aW9uIGlzIGEgbmFwIGNsdWIgZmVhdHVyaW5nICQxMywwMDAgbmFwcGluZyBwb2RzIHB1cmNoYXNl
ZCB3aXRoIG1vbmllcyBjb250cmlidXRlZCBieSBoYXJkLXdvcmtpbmcgdGF4cGF5ZXJzLjwvcD48
cD5Ob3QgYWxsIHRlZW5zIGFyZSBzbGVlcC1kZXByaXZlZCwgYnkgdGhlIHdheS4gSSBvY2Nhc2lv
bmFsbHkgcnVuIGludG8gcGFyZW50cyB3aG8gcmVwb3J0IHRoYXQgdGhlaXIgdGVlbnMgZG8gbm90
IGhhdmUgc21hcnQgcGhvbmVzLCB0YWJsZXRzLCB2aWRlbyBnYW1lcywgb3IgY29tcHV0ZXJzIGlu
IHRoZWlyIHJvb21zLiBUaGUgcGFyZW50cyBpbiBxdWVzdGlvbiB0ZWxsIG9mIHJlc3BlY3RmdWws
IHJlc3BvbnNpYmxlIHRlZW5zIHdobyB2b2x1bnRhcmlseSB0dXJuIHRoZWlyIGxpZ2h0cyBvdXQg
YW5kIGdvIHRvIHNsZWVwIGJ5IDEwLjwvcD48cD5Tb21lIG9mIHRoZXNlIGtpZHMgd2lsbCBnZXQg
aW50byAmIzgyMjA7cmlnaHQmIzgyMjE7IGNvbGxlZ2UsIG90aGVycyB3b24mIzgyMTc7dC4gSW4g
YW55IGNhc2UsIHRoZXkgd2lsbCBoYXZlIGxlYXJuZWQsIGFzIGNoaWxkcmVuLCB0aGUgdmFsdWUg
b2YgYSBnb29kIG5pZ2h0JiM4MjE3O3Mgc2xlZXAuPC9wPjxwPlZpc2l0IGZhbWlseSBwc3ljaG9s
b2dpc3QgSm9obiBSb3NlbW9uZCYjODIxNztzIHdlYnNpdGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5qb2hucm9zZW1vbmQuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmpvaG5yb3NlbW9uZC5jb208
L2E+OyByZWFkZXJzIG1heSBzZW5kIGhpbSBlbWFpbCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cXVlc3Rp
b25zQHJvc2Vtb25kLmNvbSI+cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbTwvYT47IGR1ZSB0byB0aGUg
dm9sdW1lIG9mIG1haWwsIG5vdCBldmVyeSBxdWVzdGlvbiB3aWxsIGJlIGFuc3dlcmVkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.