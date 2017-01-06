Pet adoption events

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UGF3cyBhbmQgUHJheWVycyBBZG9wdGlvbiBFdmVudHMgJiM4MjEyOyAxMSBhLm0uIHRvIDEg
cC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBDaGFwZWwgSGlsbCBQZXRTbWFydCwgMzU1IEhvd2UgQXZlLiwgQ3V5
YWhvZ2EgRmFsbHM7IG5vb24gdG8gMiBwLm0uIFNhdHVyZGF5IE1vbnRyb3NlL0ZhaXJsYXduIFBl
dFNtYXJ0LCAzNzUwIFcuIE1hcmtldCBTdC4sIEZhaXJsYXduOyAxLTMgcC5tLiBTdW5kYXkgIFBl
dCBTdXBwbGllcyBQbHVzLCAxOTcwIFBvcnRhZ2UgVHJhaWwsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLiA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnBhd3NhbmRwcmF5ZXJzLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5w
YXdzYW5kcHJheWVycy5vcmc8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.