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Pet events: Adoption, wine tasting, Bark in the Park

Published: April 27, 2017 - 03:46 PM

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apple28web - AKRON BEACON JOURNAL
Fairlawn man, 94, shares Depression-era tale of a wonderful birthday gift in 1935

Psssst. Hey, kids. Put down your cellphones. Turn off your televisions. Pause your video games. Dick Snader has a story that he’d like to tell to you.

The World War II veteran marked two milestones this week. He and his wife, Pauline, who live in Fairlawn, celebrated their 70th anniversary Wednesday. Then on Thursday, he turned 94 years old.

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