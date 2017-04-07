All CATEGORIES
☰ Menu

Photo gallery: Readers show off their ’80s looks

Published: April 7, 2017 - 05:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Now retired middle school teacher, Alan Kesh, was so proud of his Mr. Kotter fro and Tom Select stache as he poses with his daughter Allison. (Family Photo)


MORE IN LIFESTYLE

hotspot08_06 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Hot Spot: Cigar Lodge offers smooth smokes, clubby feel

I don’t know much about cigars.

alman08cut_01
Plant Lovers’ Almanac: Time to wake up the garden
thingstodo08cut_01
Things to Do, April 8: ‘Peanut Butter Dogs,’ Cleveland Film Fest, steel drum concert, Easter Keg Hunt
Area religious events — April 8, 2017
garage08cut_4
Garage a mess? Tips for tackling a daunting job
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next