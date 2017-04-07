Photo gallery: Readers show off their ’80s looks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2UmIzgyMTc7ZCBhbG1vc3QgZm9yZ290dGVuIGFib3V0IHRoZSBzdHJpcGVkIHR1YmUgc29j
a3MsIG1hbiBwZXJtcyBhbmQgcGxlYXRlZCBqZWFucywgYnV0IHlvdSByZW1pbmRlZCB1cy4gPC9w
PjxwPkluc3BpcmVkIGJ5IHRoZSA8ZW0+QWdlIG9mIEV4Y2VzczwvZW0+IGV4aGliaXQgYXQgS2Vu
dCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LCB3ZSBhc2tlZCByZWFkZXJzIHRvIHNlbmQgaW4gcGljdHVyZXMg
b2YgdGhlaXIgYmVzdCAmIzgyMTc7ODBzIGZhc2hpb25zLCBhbmQgaGVyZSYjODIxNztzIHdoYXQg
d2UgZ290LiBUaGFua3MgdG8gZXZlcnlvbmUgd2hvIGR1ZyB0aHJvdWdoIGR1c3R5IHBob3RvIGFs
YnVtcyBhbmQgYWxsb3dlZCB0aGVzZSBpbWFnZXMgdG8gZXNjYXBlIGludG8gdGhlIG1vZGVybiB3
b3JsZC4gRG9uJiM4MjE3O3QgYmUgdG9vIGhhcmQgb24gdGhlbTsgaWYgeW91JiM4MjE3O3JlIG92
ZXIgNDAsIHlvdSBwcm9iYWJseSBsb29rZWQgbGlrZSB0aGlzIG9uY2UsIHRvby48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.