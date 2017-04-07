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Photo gallery: Readers show off their ’80s looks

Beacon Journal staff

Published: April 7, 2017 - 05:44 PM | Updated: April 9, 2017 - 11:38 AM
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Now retired middle school teacher, Alan Kesh, was so proud of his Mr. Kotter fro and Tom Select stache as he poses with his daughter Allison. (Family Photo)

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