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Pickers and creators find nontraditional ways to sell their home goods

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: March 3, 2017 - 12:37 PM | Updated: March 3, 2017 - 03:23 PM
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Becky Dunn, owner of Rust & Found, a store that opens periodically to sell eclectic home decor in North Canton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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