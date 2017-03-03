All CATEGORIES
☰ Menu

Pickers and creators find nontraditional ways to sell their home goods

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: March 3, 2017 - 12:37 PM | Updated: March 3, 2017 - 03:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Becky Dunn, owner of Rust & Found, a store that opens periodically to sell eclectic home decor in North Canton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

hist06cut_1
Local history: Hello, Guinness! Breaking world records was a 1970s craze

Welcome to the Guinness edition of This Place, This Time. Today, we’re looking back at ordinary people who did extraordinary things in the 1970s.

thingstodo0307
Things to Do, March 7: ‘How I Learned to Drive’ at Play House; speaker series at Motherhouse; talk about TV Westerns
thingstodo0306
Things to Do, March 6: Author talks about Cavs; edgy play at Cleveland Public Theatre; free band concert at UA
Charity events: Women’s Endowment Fund, Art of Recovery, Art & Ale
swoboda0305
Robin Swoboda: New home brings leaks and other kinds of noxious gas
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next