All CATEGORIES
☰ Menu

Pickers and creators find nontraditional ways to sell their home goods

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: March 3, 2017 - 12:37 PM | Updated: March 3, 2017 - 03:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Becky Dunn, owner of Rust & Found, a store that opens periodically to sell eclectic home decor in North Canton. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

hotspot04cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Hot Spot: Canton Brewing serves up craft beers in a big, fun Speakeasy - 2:55 PM

It’s hu-u-u-ge.

shops04cut_01
Pickers and creators find nontraditional ways to sell their home goods
thingstodo170303
Things to Do, March 3: Cirque du Soleil; new brewery in Falls; spotting owls; talk on South American mammals
thingstodo0302
Things to Do, March 2: Cleveland Orchestra does Bernstein and Copland; healthy-food fundraiser; ‘Spring’s Awakening’ at UA
akrondish01cut_4
Akron Dish: Bombay Grill moving to Fairlawn; local breads at West Point; Highland Square moves; St. Patrick’s events
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next