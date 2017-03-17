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Pot for pets: Owners treat sick animals with cannabis

By Terence Chea
Associated Press

Published: March 17, 2017 - 05:34 PM
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Michael Fasman adds a cannabis tincture to his dog's yogurt at his home in San Francisco. As more states legalize marijuana for humans, more pet owners are giving their furry companions cannabis-based extracts, ointments and edibles marketed to treat everything from arthritis and anxiety to seizures and cancer. (AP Photo/Eric Risberg)


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