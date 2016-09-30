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A dream and $1 gets Rootstown couple a sailboat to share the seas together

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: September 30, 2016 - 05:33 PM
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Bly Daniell his wife Suzi and their Rottweiler Zeus head to shore on Lake Erie Sunday near Conneaut on the sailboat they purchased in Brooklyn NY for one dollar from a craigslist ad. Bly sailed the boat back to Ohio from Brooklyn traveling on the Hudson and through the Erie Canal locks. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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