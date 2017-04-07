Published: April 7, 2017 - 04:26 PM
Area religious events — April 8, 2017 April 08,2017 01:57 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGZvbGxvd2luZyBpcyBhIGxpc3Rpbmcgb2YgQWtyb24tYXJlYSByZWxpZ2lvdXMgZXZl bnRzLiBUaGV5IGluY2x1ZGU6PC9wPjxwPkV2ZW50czwvcD48cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIEFyZWEg WU1DQSBCcmFuY2hlcyBHb29kIEZyaWRheSBTZXJ2aWNlcyA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IEZyaWRh eTogOSBhLm0uIEdyZWVuIEZhbWlseSBZTUNBLCAzODAwIE1hc3NpbGxvbiBSb2FkOyA4IGEubS4g S29obCBGYW1pbHkgWU1DQSBhdCBVbml2ZXJzaXR5IFBhcmssIDQ3NyBFLiBNYXJrZXQgU3QuLCBB a3JvbjsgOCBhLm0uIExha2UgQW5uYSBZTUNBLCA1MDAgVy4gSG9wb2NhbiBBdmUuLCBCYXJiZXJ0 b247IDc6MzAgYS5tLiBSaXZlcmZyb250IFlNQ0EsIDU0NCBCcm9hZCBCbHZkLiwgQ3V5YWhvZ2Eg RmFsbHM7IGFuZCA3OjMwIGEubS4gV2Fkc3dvcnRoIFlNQ0EgQ29tbXVuaXR5IENlbnRlciwgODI1 IFNjaG9vbCBEcml2ZSwgV2Fkc3dvcnRoLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ba3JvbiBGaXJzdCBBc3Nl bWJseSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDExNzUgVy4gTWFya2V0IFN0LiBHb29kIEZyaWRheSBzZXJ2 aWNlIDcgcC5tLiBFZ2dzdHJhdmFnYW56YSAxMSBhLm0uIHRvIDEgcC5tLiBBcHJpbCAxNS4gUmVz dXJyZWN0aW9uIENlbGVicmF0aW9uIFNlcnZpY2UgMTAgYS5tLiBBcHJpbCAxNi4gMzMwLTgzNi01 NTMxLjwvcD48cD5DYW50b24gQ2hyaXN0aWFuIFdvbWVuJiM4MjE3O3MgQ29ubmVjdGlvbiAmIzgy MTI7IFRoZSBGYWlyd2F5cywgMTUwMCBSb2d3aW4gQ2lyY2xlIFNXLCBOb3J0aCBDYW50b24uIDEx OjMwIGEubS4gQXByaWwgMjAuIExpbmRhIEhhcnJhaCB3aWxsIHNob3cgaG93IHRvIHB1dCB0b2dl dGhlciBhIGdyZWF0IHRlYSBwYXJ0eS4gTXVzaWMgcHJvdmlkZWQgYnkgUmVuZWUgV2Vsc2NoLiBU aWNrZXRzIGFyZSAkMTMuIFJlc2VydmF0aW9ucyByZXF1aXJlZCwgY2FsbCBTaGVycnkgYXQgMzMw LTgzNy02NTUyIG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjYW50b25jd2NAYW9sLmNvbSI+Y2Fu dG9uY3djQGFvbC5jb208L2E+LiAgPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGhlIENoYXBlbCBpbiBNYXJsYm9y byA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDg3MDAgU3RhdGUgUm91dGUgNjE5LCBNYXJsYm9ybyBUb3duc2hp cC4gOSBhLm0uIFNhdHVyZGF5LiBBZHZhbmNlIFNlbWluYXIgcHJlc2VudHMgPGVtPllvdXIgRmlu YW5jZXMgYW5kIFlvdXIgRnV0dXJlPC9lbT4uIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMz MC05MzUtMDEzMi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5DaHJpc3QgSXMgdGhlIEFuc3dlciBNaW5pc3RyaWVz IDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgV2VzdCBDYW1wdXMgT3V0cmVhY2ggQ2VudGVyLCA0MjEgVy4gVGhv cm50b24gU3QuLCBBa3Jvbi4gMTEgYS5tLiBTYXR1cmRheS4gQmFyYmVjdWUgZGlubmVyLCAkMTAg cmlicyBvciAkOCBjaGlja2VuLiBGb3Igb3JkZXJzLCBjYWxsIEVsZGVyIEZsb3lkIEZyeWUgYXQg MzMwLTYwOC0xMTY1LiBBbHNvLCA2IHAubS4gU3VuZGF5IHRoZSBSZXYuIEx1aXMgUm9kcmlndWV6 IG9mIE9hc2lzIGluIHRoZSBEZXNlcnQgb2YgQ2xldmVsYW5kIHdpbGwgYmUgdGhlIGd1ZXN0IHNw ZWFrZXIuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q2hyaXN0IGlzIHRoZSBBbnN3ZXIgTWluaXN0cmllcyA8L3N0 cm9uZz4mIzgyMTI7IDM3OSBFLiBTb3V0aCBTdC4sIEFrcm9uLiA2IHAubS4gRnJpZGF5LiBDaHJp c3RpYW4gRWR1Y2F0aW9uIHdpbGwgc3BvbnNvciBwb3Bjb3JuIGFuZCBhIG1vdmllLiAkNSBkb25h dGlvbi4gQWxzbywgdGhlIEhvc3BpdGFsaXR5IERlcGFydG1lbnQgd2lsbCBob3N0IGEgdGVhIHdp dGggdGhlIFJldi4gWXZvbm5lIEJyb29rcyBhcyBzcGVha2VyIGF0IG5vb24gQXByaWwgMTUuICQ1 IGRvbmF0aW9uLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRoZSBDb21tdW5pdHkgb2YgU2FpbnQgSm9obiA8L3N0 cm9uZz4mIzgyMTI7IEJhcmxvdyBDb21tdW5pdHkgQ2VudGVyLCA0MSBTLiBPdmlhdHQgU3QuLCBI dWRzb24uIEhvbHkgV2VlayBTZXJ2aWNlczogUGFsbSBTdW5kYXksIDEwOjQ1IGEubS4gU3VuZGF5 OyBNYXVuZHkgVGh1cnNkYXksIDY6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheTsgR29vZCBGcmlkYXksIDcgcC5t LiBGcmlkYXk7IEVhc3RlciBTdW5kYXksIDEwOjQ1IGEubS4gQXByaWwgMTYuIDwvcD48cD48c3Ry b25nPkNvcm5lcnN0b25lIENodXJjaCA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDEwNiBTLiBDbGV2ZWxhbmQg QXZlLiwgTW9nYWRvcmUuIEVhc3RlciBTdW5kYXkgU3VucmlzZSBTZXJ2aWNlLCA2OjMwIGEubS4g QXByaWwgMTYuIEVhc3RlciBTdW5kYXkgc2VydmljZXMsIDkgYW5kIDExIGEubS4gQXByaWwgMTYu IDMzMC02MjgtMzM0NC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5GaXJlc3RvbmUgUGFyayBQcmVzYnl0ZXJpYW4g Q2h1cmNoIDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgMjc1IFMuIEZpcmVzdG9uZSBCbHZkLiwgQWtyb24uIDEg cC5tLiBBcHJpbCAyMy4gQ2VsZWJyYXRlIDEwMHRoIGFubml2ZXJzYXJ5IHdpdGggd29yc2hpcCBm b2xsb3dlZCBieSBhbiBvcGVuIGhvdXNlIHJlY2VwdGlvbiBhdCB0aGUgY2h1cmNoLiAzMzAtNzI0 LTI3NDAgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmZwcGMxMDB5ZWFyc0BnbWFpbC5jb20iPmZw cGMxMDB5ZWFyc0BnbWFpbC5jb208L2E+LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkZpcnN0IFVuaXRlZCBNZXRo b2Rpc3QgQ2h1cmNoIG9mIEFrcm9uIDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgU2VydmljZXMgYnJvYWRjYXN0 IHZpYSBsaXZlIHN0cmVhbWluZyBhdCAxMSBhLm0uIFN1bmRheXMgb24gdGhlIGNodXJjaCYjODIx NztzIHdlYnNpdGUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5maXJzdHVtY29mYWtyb24ub3JnIiB0 YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZpcnN0dW1jb2Zha3Jvbi5vcmc8L2E+LjwvcD48cD48c3Ryb25n PkZvcmVzdCBIaWxsIENvbW11bml0eSBDaHVyY2ggPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyA3MjQgRGFtb24g U3QuLCBBa3Jvbi4gSG9seSBXZWVrIFNlcnZpY2VzOiBQYWxtIFN1bmRheSBzZXJ2aWNlIGF0IDEw OjQ1IGEubS47IFdlZG5lc2RheSBzZXJ2aWNlIGF0IDcgcC5tLjsgR29vZCBGcmlkYXkgc2Vydmlj ZSBhdCA3IHAubS4gRnJpZGF5OyBSZXN1cnJlY3Rpb24gU3VuZGF5IHNlcnZpY2VzIGF0IDcgYS5t LiBhbmQgMTA6NDUgYS5tLiBBcHJpbCAxNi4gU3VuZGF5IHNjaG9vbCB3aWxsIGJlIGhlbGQgYXQg OTozMCBhLm0uIFN1bmRheSBhbmQgQXByaWwgMTYuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R2hlbnQgQ2hyaXN0 aWFuIENodXJjaCA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDQyMDAgR3JhbmdlciBSb2FkLCBCYXRoIFRvd25z aGlwLiA0OjMwLTcgcC5tLiBBcHJpbCAyMi4gU3dpc3Mgc3RlYWsgZGlubmVyLCBDcmFmdHMgYW5k IFJ1bW1hZ2UgU2FsZS4gJDEwLCAkNSBhZ2VzIDMtMTIuIEZvciByZXNlcnZhdGlvbnMsIGNhbGwg RGVib3JhaCBhdCAyMDctMjA1LTQ5NzIuIDwvcD48cD48c3Ryb25nPkdvb2R5ZWFyIEhlaWdodHMg Q29tbXVuaXR5IENodXJjaCA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDQ2NCBCcml0dGFpbiBSb2FkLCBBa3Jv bi4gR29vZCBGcmlkYXkgU2VydmljZSwgNyBwLm0uIEZyaWRheS4gMzMwLTczMy02NjY0LjwvcD48 cD48c3Ryb25nPkdyYWNlIENodXJjaCBCYXRoIENhbXB1cyA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IEdoZW50 IFJvYWQgQnVpbGRpbmcsIDc1NCBHaGVudCBSb2FkLCBBa3Jvbi4gRWFzdGVyIFNlcnZpY2VzOiA1 IGFuZCA2OjQ1IHAubS4gQXByaWwgMTU7IDkgYW5kIDEwOjQ1IGEubS4gYW5kIDEyOjMwIHAubS4g QXByaWwgMTYuIFRoZSBFeHRlbnNpb24gQnVpbGRpbmcsIDU2NSBTLiBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2ls bG9uIFJvYWQsIEFrcm9uLiBFYXN0ZXIgU2VydmljZXM6IDU6NDUgcC5tLiBBcHJpbCAxNTsgOToz MCBhbmQgMTE6MTUgYS5tLiBBcHJpbCAxNi4gRm9yIGluZm9ybWF0aW9uLCBnbyB0byA8YSBocmVm PSJodHRwOi8vYmF0aC5ncmFjZW9oaW8ub3JnLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly9iYXRo LmdyYWNlb2hpby5vcmcvPC9hPi4gIDwvcD48cD48c3Ryb25nPkdyYWNlIFVuaXRlZCBDaHVyY2gg b2YgQ2hyaXN0IGluIFVuaW9udG93biA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDEzMjc1IENsZXZlbGFuZCBB dmUuIDEwIGEubS4gQXByaWwgMTUuIEZyZWUgY2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBFYXN0ZXIgRWdnc3Ry YXZhZ2FuemEuIENoaWxkcmVuIHRocm91Z2ggc2l4dGggZ3JhZGUgd2lsbCBleHBlcmllbmNlIGFj dGl2aXRpZXMsIGdhbWVzIGFuZCBjcmFmdHMgZ2VhcmVkIHRvd2FyZCBjZWxlYnJhdGlvbiBvZiB0 aGUgcmVzdXJyZWN0aW9uLCBhbmQgYSB0cmFkaXRpb25hbCBFYXN0ZXIgZWdnIGh1bnQuIDMzMC02 OTktMzI1NS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5IYXZlbiBvZiBSZXN0IE1pbmlzdHJpZXMgPC9zdHJvbmc+ JiM4MjEyOyAxNzUgRS4gTWFya2V0IFN0LiwgQWtyb24uIDEwLTExOjMwIGEubS4gV2VkbmVzZGF5 LiBUaGUgTG92ZSBBa3JvbiBOZXR3b3JrJiM4MjE3O3MgUXVhcnRlcmx5IFByYXllciBFdmVudC4g VGhlIG1vcm5pbmcgaW5jbHVkZXMgd29yc2hpcCwgY29ycG9yYXRlIGFuZCBzbWFsbCBncm91cCBw cmF5ZXIsIGFuZCBhIHRpbWUgdG8gbmV0d29yayBhbmQgZmVsbG93c2hpcCBvdmVyIGx1bmNoLiBM dW5jaCBpcyAkNS4gUmVzZXJ2YXRpb25zIHJlcXVpcmVkIGZvciBsdW5jaCwgY2FsbCBNYXJpc3Nh IGF0IDMzMC0zODQtODEyNCBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWRvdmVAbG92ZWFrcm9u Lm9yZyI+bWRvdmVAbG92ZWFrcm9uLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SG9seSBHaG9zdCBV a3JhaW5pYW4gQ2F0aG9saWMgQ2h1cmNoIDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgMTg2OCBCcm93biBTdC4s IEFrcm9uLiBCaWJsZSBzdHVkeSBhdCA2OjMwIHAubS4gV2VkbmVzZGF5cyBpbiB0aGUgcGFyaXNo IGhhbGwuPC9wPjxwPkhvbHkgVHJpbml0eSBBbmdsaWNhbiBDaHVyY2ggJiM4MjEyOyA1NSBBdHRl cmJ1cnkgQmx2ZC4sIEh1ZHNvbi4gSG9seSBXZWVrIFNlcnZpY2VzOiBQYWxtIFN1bmRheSwgMTAg YS5tLiBTdW5kYXk7IE1hdW5keSBUaHVyc2RheSwgNyBwLm0uIFRodXJzZGF5OyBHb29kIEZyaWRh eSBUZW5lYnJhZSBTZXJ2aWNlLCA3IHAubS4gRnJpZGF5OyBHcmVhdCBFYXN0ZXIgVmlnaWwsIDg6 MzAgcC5tLiBBcHJpbCAxNTsgRWFzdGVyIFN1bmRheSBIb2x5IEV1Y2hhcmlzdCwgMTAgYS5tLiBB cHJpbCAxNi4gMzMwLTM0Mi0wNDI5LiA8L3A+PHA+TWNEb25hbGRzdmlsbGUgU3QuIFBhdWwgVW5p dGVkIE1ldGhvZGlzdCBDaHVyY2ggJiM4MjEyOyA3NjQxIFdhbGVzIEF2ZS4gTlcsIEphY2tzb24g VG93bnNoaXAuIEVhc3RlciBTZXJ2aWNlczogR29vZCBGcmlkYXkgU2VydmljZSBhdCA3IHAubS4g RnJpZGF5OyBFYXN0ZXIgU3VucmlzZSBTZXJ2aWNlLCA4IGEubS4gQXByaWwgMTYuIEFsc28sIDUt NyBwLm0uIEFwcmlsIDIxLCBTd2lzcyBzdGVhayBkaW5uZXIsICQ4IGFkdWx0cywgJDMuNTAgY2hp bGRyZW4uIDMzMC00OTktNjk3MS48L3A+PHA+TW91bnQgT2xpdmUgQmFwdGlzdCBDaHVyY2ggJiM4 MjEyOyAxMTgwIFNsb3Nzb24gU3QuLCBBa3Jvbi4gNSBwLm0uIFN1bmRheS4gNDl0aCBhbm5pdmVy c2FyeSBvZiB0aGUgUm9hZCB0byBHbG9yeSB3aXRoIEhvc3QgSGVucnkgRHVubiBDZWxlYnJhdGlv bi4gRmVhdHVyaW5nOiBUaGUgQ2hyaXN0aWFuIEFsbHN0YXJzLCBCb290ICZhbXA7IHRoZSBCb3l6 LCBSb3lhbCBBbmdlbGV0dGVzLCBOZXdwb3J0IENocmlzdGlhbmFpcmVzLCBMaWwgVW5pdHksIEdy ZXRjaGVuIEJhcmhhbSBHcmVlbiwgQmFyYmFyYSBCb2xhciwgTWFyeSBHbG92ZXIgb2YgQ2xldmVs YW5kLCBGb3J0c29uIFNpbmdlcnMsIE1hbWllIEJyb3duIGFuZCBPbGQgTWFuIHdpdGggYSBTb25n IGFuZCB0aGUgRmFpdGggU2luZ2Vycy4gRnJlZS48L3A+PHA+TmVsc29uIFVuaXRlZCBNZXRob2Rp c3QgQ2h1cmNoICYjODIxMjsgTmVsc29uIENvbW11bml0eSBIb3VzZSwgMTE2MzkgV2luZGhhbSBQ YXJrbWFuIFJvYWQsIEdhcnJldHRzdmlsbGUuIDQtNiBwLm0uIFNhdHVyZGF5LiBTd2lzcyBzdGVh ayBkaW5uZXIuICQxMCwgJDYgYWdlcyA2LTEyLiA8L3A+PHA+T3BlbiBEb29yIEFzc2VtYmx5IG9m IEdvZCBDaHVyY2ggJiM4MjEyOyA3NDUgVXBzb24gU3QuLCBBa3Jvbi4gMTE6MzAgYS5tLiB0byA0 IHAubS4gRnJpZGF5LiBHb29kIEZyaWRheSBGaXNoIEZyeSwgJDguIDMzMC03OTQtNzk0OC48L3A+ PHA+T3VyIExhZHkgb2YgVmljdG9yeSBQYXJpc2ggJiM4MjEyOyA3MyBOb3J0aCBBdmUuLCBUYWxs bWFkZ2UuIDctODozMCBwLm0uIGJlZ2lubmluZyBBcHJpbCAyNC4gU2l4LXdlZWsgaW5pdGlhdGl2 ZSB0aXRsZWQgPGVtPkNhdGhvbGljcyBSZXR1cm5pbmcgSG9tZTwvZW0+LiBFYWNoIE1vbmRheSB0 aHJvdWdoIEp1bmUgNS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTYzMy0zNjM3LiA8 L3A+PHA+UHJpbmNlIG9mIFBlYWNlIE1pc3Npb25hcnkgQmFwdGlzdCBDaHVyY2ggJiM4MjEyOyA4 NDQgR2FydGggQXZlLiwgQWtyb24uIDkgYS5tLiBTYXR1cmRheS4gVGhlIEJyb3RoZXJob29kIG9m IFByaW5jZSBvZiBQZWFjZSBNaXNzaW9uYXJ5IEJhcHRpc3QgQ2h1cmNoIHdpbGwgaG9zdCBhIFBy YXllciBCcmVha2Zhc3QuIEVhc3RlciBTdW5yaXNlIFNlcnZpY2UsIDY6MzAgYS5tLiBBcHJpbCAx Ni4gQnJlYWtmYXN0IHdpbGwgYmUgc2VydmVkIGluIHRoZSBKb2huIE0uIEJ1cnJlbGwgRmVsbG93 c2hpcCBIYWxsIGltbWVkaWF0ZWx5IGZvbGxvd2luZy4gQWxzbywgNyBwLm0uIEFwcmlsIDIxLCB0 aGUgWW91dGggTWluaXN0cnkgcHJlc2VudHMgRnJpZGF5IE5pZ2h0IExpdmUhIHdpdGggZ3Vlc3Qg c3BlYWtlciwgTWluaXN0ZXIgQW1pciBBc2tldy4gMjEzMzAtNzYyLTQ5OTcuPC9wPjxwPlF1ZWVu IG9mIEhlYXZlbiBDaHVyY2ggJiM4MjEyOyAxODAwIFN0ZWVzZSBSb2FkLCBHcmVlbi4gSG9seSBX ZWVrIFNlcnZpY2VzOiBNYXNzIGF0IDg6MzAgYS5tLiBNb25kYXktV2VkbmVzZGF5OyB0aGUgTG9y ZCYjODIxNztzIFN1cHBlciBNYXNzIGF0IDcgcC5tLiBUaHVyc2RheTsgTGl0dXJneSBvZiB0aGUg TG9yZCYjODIxNztzIFBhc3Npb24gYXQgMyBwLm0uLCBMaXZpbmcgU3RhdGlvbnMgb2YgdGhlIENy b3NzIGF0IDcgcC5tLiBGcmlkYXk7IEJsZXNzaW5nIG9mIHRoZSBGb29kIGF0IDMgcC5tLiwgVmln aWwgTWFzcyBhdCA4OjMwIHAubS4gQXByaWwgMTU7IEVhc3RlciBTdW5kYXkgTWFzcyBhdCA4IGFu ZCAxMCBhLm0uIGFuZCBub29uIEFwcmlsIDE2LiA3IHAubS4gQXByaWwgMTIsICYjODIyMDtTaGFk b3dzLCYjODIyMTsgYSBjYW5kbGVsaWdodCBUZW5lYnJhZSBzZXJ2aWNlLiBBbHNvLCBEaXZpbmUg TWVyY3kgU3VuZGF5IGF0IDI6MzAgcC5tLiBBcHJpbCAyMy4gMzMwLTg5Ni0yMzQ1LjwvcD48cD5S b290ZWQgaW4gQ2hyaXN0IENvbW11bml0eSBDaHVyY2ggJiM4MjEyOyA5MTYgUGF0dGVyc29uIEF2 ZS4sIEFrcm9uLiA3IHAubS4gV2VkbmVzZGF5LUZyaWRheS4gUmV2aXZhbCBzZXJ2aWNlcyB3aXRo IHNwZWFrZXIgdGhlIFJldi4gIFNoZXJyaSBCcm9va3MsIHBhc3RvciBvZiBNYWNlZG9uaWEgQU1F IENodXJjaCBpbiBBY2NvbWFjLCBWYS4gPC9wPjxwPlNjaHVsdHogQ2FtcHVzIGZvciBKZXdpc2gg TGlmZSAmIzgyMTI7IDc1MCBXaGl0ZSBQb25kIERyaXZlLCBBa3Jvbi4gNyBwLm0uIEFwcmlsIDIz LiA8ZW0+UmVtZW1iZXIgdGhlIEhvbG9jYXVzdDwvZW0+OiBZb20gSGFzaG9haCB3aXRoIGd1ZXN0 IHNwZWFrZXIgSGVsZW4gTWFya3MsIGNoaWxkIHN1cnZpdm9yIG9mIHRoZSBIb2xvY2F1c3QuIEZy ZWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC04MzUtMDAyNy48L3A+PHA+U3QuIENv bHVtYmEgQ2F0aGVkcmFsICYjODIxMjsgMTU5IFcuIFJheWVuIEF2ZS4sIFlvdW5nc3Rvd24uIEhv bHkgV2VlayBTZXJ2aWNlczogUGFsbSBTdW5kYXkgU2VydmljZXMgYXQgNDozMCBwLm0uIFNhdHVy ZGF5LCAxMDozMCBhLm0uIGFuZCA0IHAubS4gU3VuZGF5OyBNYXNzIG9mIEhvbHkgQ2hyaXNtIGF0 IDEwOjMwIGEubS4gVHVlc2RheTsgSG9seSB0aGUgRXZlbmluZyBNYXNzIG9mIHRoZSBMb3JkJiM4 MjE3O3MgU3VwcGVyIGF0IDYgcC5tLiBUaHVyc2RheTsgUGFzc2lvbiBvZiB0aGUgTG9yZCBhbmQg VmVuZXJhdGlvbiBvZiB0aGUgQ3Jvc3MgYXQgMyBwLm0uIEZyaWRheTsgQmxlc3Npbmcgb2YgdGhl IEVhc3RlciBGb29kIGF0IDMgcC5tLiBBcHJpbCAxNTsgRWFzdGVyIFZpZ2lsIGF0IDg6MzAgcC5t LiBBcHJpbCAxNTsgYW5kIEVhc3RlciBTdW5kYXkgTWFzcyBhdCAxMDozMCBhLm0uIGFuZCAxMjoz MCBwLm0uIEFwcmlsIDE2LjwvcD48cD5TdC4gSm9obiB0aGUgQmFwdGlzdCBDYXRob2xpYyBDaHVy Y2ggJiM4MjEyOyAxMDM0IEJyb3duIFN0LiwgQWtyb24uIDExIGEubS4gdG8gMSBwLm0uIFN1bmRh eS4gQmFrZSBTYWxlIGFuZCBFYXN0ZXIgQ2FuZHkgU2FsZS4gU2VsbGluZyBQYXNrYSBicmVhZCBh bmQgbnV0LCBwb3BweSBzZWVkIGFuZCBhcHJpY290IHJvbGxzLiBGb3IgaW5mb3JtYXRpb24sIGNh bGwgU3VzYW4gU3RlZmFuY2lrIGF0IDMzMC02OTktNDI3NS48L3A+PHA+U3QuIE1hcmsgTHV0aGVy YW4gQ2h1cmNoICYjODIxMjsgMTU4IE5vcnRoIEF2ZS4sIFRhbGxtYWRnZS4gQXByaWwgMTYsIEVh c3RlciBTdW5kYXkgc2VydmljZXM6IDc6MTUgYS5tLiBhbmQgMTA6MzAgYS5tLiBUaGVyZSB3aWxs IGJlIGFuIEVhc3RlciBicmVha2Zhc3QgYXQgODozMCBhLm0uIGluIHRoZSBGZWxsb3dzaGlwIEhh bGwuIEFuIEVhc3RlciBFZ2cgSHVudCB3aWxsIHRha2UgcGxhY2UgYXQgOTozMCBhLm0uIDMzMC02 MzMtMzcxOCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN0bWFyay1sdXRoZXJhbi5vcmciIHRhcmdl dD0iX2JsYW5rIj53d3cuc3RtYXJrLWx1dGhlcmFuLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPlN0LiBNYXR0aGV3 IFJlY3RvcnkgJiM4MjEyOyAyNjAzIEJlbnRvbiBTdC4sIEFrcm9uLiAxMSBhLm0uIHRvIDEyOjMw IHAubS4gVGh1cnNkYXkuIEEgQ2FuY2VyIFNwaXJpdHVhbGl0eSBHcm91cCBmb3IgdGhvc2Ugb24g dGhlIGNhbmNlciBqb3VybmV5LCB0aG9zZSB3aG8gYXJlIGZhY2luZyB0aGUgZGlhZ25vc2lzIG9m IGNhbmNlciBvciBoYXZlIGZhY2VkIHRoZSBkaWFnbm9zaXMgaW4gdGhlIHBhc3Qgb3IgYXJlIGlu dGVyZXN0ZWQgaW4gZXhwbG9yaW5nIGFuZCB0YWxraW5nIGFib3V0IHRoZSBjYW5jZXIgZXhwZXJp ZW5jZSBpbiB0aGUgY29udGV4dCBvZiBzcGlyaXR1YWxpdHkuIDMzMC02MjgtNTcyNS48L3A+PHA+ U3QuIFNlYmFzdGlhbiBQYXJpc2ggJiM4MjEyOyBCeXJpZGVyIEhhbGwsIDQyMCBTLiBIYXdraW5z IEF2ZS4sIEFrcm9uLiBUaGUgUml0ZSBvZiBDaHJpc3RpYW4gSW5pdGlhdGlvbnMgZm9yIEFkdWx0 cyBpcyBvZmZlcmVkIDc6MzAtODozMCBwLm0uIFdlZG5lc2RheXMuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0 aW9uLCBjYWxsIDMzMC04MzYtMjIzMy48L3A+PHA+U3VmZmllbGQgVW5pdGVkIENodXJjaCBvZiBD aHJpc3QgJiM4MjEyOyAxMTE1IFN0YXRlIFJvdXRlIDQzLCBNb2dhZG9yZS4gMTA6MzAgYS5tLiBT YXR1cmRheS4gRWFzdGVyIEVnZyBIdW50IGZvciBjaGlsZHJlbiB0aHJvdWdoIHRoaXJkIGdyYWRl LiBNYXVuZHkgVGh1cnNkYXkgTG92ZSBGZWFzdCwgNiBwLm0uIFRodXJzZGF5LiBHb29kIEZyaWRh eSBTZXJ2aWNlLCA3IHAubS4gRnJpZGF5LiBFYXN0ZXIgQnJ1bmNoLCA4LTk6MTUgYS5tLiBBcHJp bCAxNi4gRWFzdGVyIFNlcnZpY2UsIDk6MzAgYS5tLiBBcHJpbCAxNi48L3A+PHA+VW5pdGVkIE1l dGhvZGlzdCBDaHVyY2ggb2YgU3RvdyAmIzgyMTI7IDQ4ODAgRmlzaGNyZWVrIFJvYWQuIDg6MzAg YS5tLiBTdW5kYXkuIFRoZSBSZXYuIExlb25hcmQgSC4gQnVkZCB3aWxsIGJlIGd1ZXN0IHByZWFj aGVyLiBIaXMgc2VybW9uIHdpbGwgYmUgdGFrZW4gZnJvbSBhIGxpbmUgaW4gdGhlIG1vdGlvbiBw aWN0dXJlIDxlbT5KZXN1cyBDaHJpc3QgU3VwZXJzdGFyPC9lbT4gd2hlcmUgc29tZW9uZSBzaG91 dHMsICYjODIyMDtDaHJpc3QsIHlvdSBrbm93IEkgbG92ZSB5b3UuIERpZCB5b3Ugc2VlIEkgd2F2 ZWQ/JiM4MjIxOzwvcD48cD5aaW9uIEx1dGhlcmFuIENodXJjaCAmIzgyMTI7IDIyMzMgQWJiZXl2 aWxsZSBSb2FkLCBWYWxsZXkgQ2l0eS4gU2F0dXJkYXkgYW5kIFN1bmRheS4gTmludGggYW5udWFs IFBhc3Npb24gV2Fsay4gVGhlIEplcnVzYWxlbSBtYXJrZXRwbGFjZSBvcGVucyBhdCA2OjE1IHAu bS4gd2l0aCB0aGUgZmlyc3QgZ3JvdXAgb2YgdmlzaXRvcnMgZGVwYXJ0aW5nIGF0IDY6MzAgcC5t LiB0byB3YWxrIGZyb20gc2NlbmUgdG8gc2NlbmUgaW4gdGhlIGNodXJjaCBhcyB0aGV5IHdpdG5l c3MgdGhlIExhc3QgU3VwcGVyLCBKZXN1cyBpbiB0aGUgR2FyZGVuIG9mIEdldGhzZW1hbmUgYW5k IGhpcyBhcnJlc3QsIFBldGVyJiM4MjE3O3MgZGVuaWFsLCBKZXN1cyBiZWZvcmUgUGlsYXRlLCB0 aGUgQ3J1Y2lmaXhpb24sIGFuZCB0aGUgc2VhbGVkIHRvbWIuPC9wPjxwPiA8L3A+PHA+UGVyZm9y bWFuY2VzPC9wPjxwPlN0LiBTZWJhc3RpYW4gUGFyaXNoICYjODIxMjsgNDc2IE11bGwgQXZlLiwg QWtyb24uIDc6MzAgcC5tLiBTdW5kYXkuIExlbnRlbiBDb25jZXJ0OiBTZXZlbiBMYXN0IFdvcmRz IG9mIENocmlzdC4gRmVhdHVyaW5nIHRoZSBTdC4gU2ViYXN0aWFuIFBhcmlzaCBDaG9pciwgaW5z dHJ1bWVudGFsaXN0cyBhbmQgc29sb2lzdHMuIEZyZWUgdG8gdGhlIHB1YmxpYy48L3A+PHA+VGVt cGxlIEJhcHRpc3QgJiM4MjEyOyAxMjEyIEdyZWVuc2J1cmcgUm9hZCwgR3JlZW4uIDIgcC5tLiBT dW5kYXkuIFRoZSBQZXJyeXMgaW4gY29uY2VydC4gTG92ZSBvZmZlcmluZyB3aWxsIGJlIHJlY2Vp dmVkLiAzMzAtNjQ0LTM3ODkgb3IgMzMwLTg5Ni0xOTY5LjwvcD48cD5Vbml0ZWQgTWV0aG9kaXN0 IENodXJjaCBvZiBNYWNlZG9uaWEgJiM4MjEyOyAxMjgwIEUuIEF1cm9yYSBSb2FkLCBNYWNlZG9u aWEuIDggcC5tLiBUaHVyc2RheSBhbmQgRnJpZGF5LiA8ZW0+VGV0ZWxlc3RhaTwvZW0+LCBhIGRy YW1hdGljIHN0YWdlIHByb2R1Y3Rpb24gd2hpY2ggYnJpbmdzIHRoZSBzdG9yeSBvZiBKZXN1cyYj ODIxNzsgdHJpYWwsIGV4ZWN1dGlvbiBhbmQgcmVzdXJyZWN0aW9uIHRvIGxpZmUuIEZyZWV3aWxs IG9mZmVyaW5nIHdpbGwgYmUgYWNjZXB0ZWQuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMz MC00NjctMzE2OSBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmxpdmV0aGVwYXNzaW9uLm9y ZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5saXZldGhlcGFzc2lvbi5vcmc8L2E+LjwvcD48cD5UaGUg ZGVhZGxpbmUgZm9yIFJlbGlnaW9uIE5vdGVzIGlzIG5vb24gVHVlc2RheS4gSXRlbXMgbXVzdCBi ZSBpbiB3cml0aW5nLiBQbGVhc2UgZmF4IGluZm9ybWF0aW9uIHRvIDMzMC05OTYtMzAzMywgZW1h aWwgaW5mb3JtYXRpb24gYW5kIHJlbGF0ZWQgcGhvdG9zIHRvIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyZWxp Z2lvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmVsaWdpb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208 L2E+IG9yIHNlbmQgaXQgdG8gUmVsaWdpb24sIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCA0NCBFLiBF eGNoYW5nZSBTdC4sIEFrcm9uLCBPSCA0NDMwOS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.