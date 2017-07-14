Area religious events — July 15, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGZvbGxvd2luZyBpcyBhIGxpc3Rpbmcgb2YgQWtyb24tYXJlYSByZWxpZ2lvdXMgZXZl
bnRzLiBUaGV5IGluY2x1ZGU6PC9wPjxwPkV2ZW50czwvcD48cD5DYW50b24gQ2hyaXN0aWFuIFdv
bWVuJiM4MjE3O3MgQ29ubmVjdGlvbiAmIzgyMTI7IFRoZSBGYWlyd2F5cywgMTUwMCBSb2d3aW4g
Q2lyY2xlIFNXLCBOb3J0aCBDYW50b24uIDExOjMwIGEubS4gVGh1cnNkYXkuIE1hcmlsb3UgSm9o
bnNvbiB3aWxsIHByZXNlbnQgPGVtPkV2ZXJ5IFdoaWNoIFdheSBCdXQgVXA8L2VtPi4gU3R1ZGVu
dHMgZnJvbSB0aGUgTWFjQ29ubWFyYSBJcmlzaCBEYW5jZSBTY2hvb2wgd2lsbCBwZXJmb3JtLiBU
aWNrZXRzIGFyZSAkMTMuIFJlc2VydmF0aW9ucyByZXF1aXJlZCwgY2FsbCBTaGVycnkgYXQgMzMw
LTgzNy02NTUyIG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjYW50b25jd2NAYW9sLmNvbSI+Y2Fu
dG9uY3djQGFvbC5jb208L2E+LiAgPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGhlIENoYXBlbCBpbiBNYXJsYm9y
byA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDg3MDAgRWRpc29uIFN0LiBORSwgTG91aXN2aWxsZS4gMi01IHAu
bS4gSnVseSAyMiBhbmQgMjMuIEx1a2UgV2l0dGUgQmFza2V0YmFsbCBTa2lsbHMgQ2FtcC4gVHdv
LWRheSBjYW1wIHdpbGwgZ2l2ZSBpbnN0cnVjdGlvbiBpbiBiYWxsIGhhbmRsaW5nLCBkcmliYmxp
bmcsIHBhc3NpbmcsIGFuZCBhbGwgYXNwZWN0cyBvZiB0aGUgZ2FtZS4gQm95cyBhbmQgZ2lybHMg
Z3JhZGVzIDYtMTIuIENvc3QgaXMgJDM1LiBSZWdpc3RyYXRpb24gZGVhZGxpbmUgaXMgU3VuZGF5
LiBDYWxsIDMzMC05MzUtMDEzMi4gQWxzbywgTHVrZSBXaXR0ZSB3aWxsIHNwZWFrIGF0IHRoZSA5
IGFuZCAxMDoxNSBhLm0uIHdvcnNoaXAgc2VydmljZXMgb24gSnVseSAyMy4gPC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+Q2hyaXN0IENlbnRlcmVkIENodXJjaCA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDgwMyBXb29zdGVyIFJv
YWQgTi4sIEJhcmJlcnRvbi4gMTAgYS5tLiB0byBub29uIFNhdHVyZGF5LiBJbWFuaWkgQ29tbXVu
aXR5IFByb2dyYW1taW5nIHByZXNlbnQgTG92aW5nIFRoeSBOZWlnaGJvci4gRXNzZW50aWFsIHBl
cnNvbmFsIGNhcmUgYW5kIGh5Z2llbmUgaXRlbXMgd2lsbCBiZSBkaXN0cmlidXRlZCBmcmVlIG9m
IGNoYXJnZSB0byByZXNpZGVudHMgb2YgU3VtbWl0IENvdW50eSBhbmQgc3Vycm91bmRpbmcgYXJl
YXMuIFBhcnRpY2lwYW50cyBuZWVkIHRvIGJyaW5nIHBob3RvIElEIHRvIHF1YWxpZnkuIEZvciBt
b3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDIzNC0yODEtMjgzOCBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86aW1hbmljcC5vcmdAZ21haWwuY29tIj5pbWFuaWNwLm9yZ0BnbWFpbC5jb208L2E+LiA8L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5DaHJpc3QgSXMgdGhlIEFuc3dlciBNaW5pc3RyaWVzIFdlc3QgQ2FtcHVzIDwv
c3Ryb25nPiYjODIxMjsgNDIxIFcuIFRob3JudG9uIFN0LiwgQWtyb24uIDYgcC5tLiBGcmlkYXkg
dGhyb3VnaCBKdWx5IDIzLiBPdXRzaWRlIHByYWlzZSBzZXJ2aWNlcy4gU3BlYWtlcnMgaW5jbHVk
ZTogVGhlIFJldi4gRG9udGUgVGhvbWFzLCB0aGUgUmV2LiBMZWxhbmQgSm9obnNvbiBhbmQgT3Zl
cnNlZXIgSi4gTWljaGFlbCBNYXJ0aW4sIFNyLiAzMzAtMzc2LTE4NjkuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
Rmlyc3QgVW5pdGVkIE1ldGhvZGlzdCBDaHVyY2ggb2YgQWtyb24gPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBT
ZXJ2aWNlcyBicm9hZGNhc3QgdmlhIGxpdmUgc3RyZWFtaW5nIGF0IDExIGEubS4gU3VuZGF5cyBv
biB0aGUgY2h1cmNoJiM4MjE3O3Mgd2Vic2l0ZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZpcnN0
dW1jb2Zha3Jvbi5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmlyc3R1bWNvZmFrcm9uLm9yZzwv
YT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R3JhY2UgVW5pdGVkIENodXJjaCBvZiBDaHJpc3QgaW4gVW5pb250
b3duIDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgMTMyNzUgQ2xldmVsYW5kIEF2ZS4sIFVuaW9udG93bi4gMTE6
MzAgYS5tLiB0byAxIHAubS4gVHVlc2RheS4gRnJlZSBjb21tdW5pdHkgbHVuY2guIEx1bmNoIHdp
bGwgYmUgc2VydmVkIGluIHRoZSBjaHVyY2gmIzgyMTc7cyBGYW1pbHkgQWN0aXZpdHkgQ2VudGVy
LiAzMzAtNjk5LTMyNTUuPC9wPjxwPkdyZWVuIFZhbGxleSBVbml0ZWQgTWV0aG9kaXN0IENodXJj
aCAmIzgyMTI7IDYyMCBFLiBUdXJrZXlmb290IExha2UgUm9hZCwgR3JlZW4uIDggYS5tLiB0byAz
IHAubS4gSnVseSAyMi4gQW5udWFsIFJ1bW1hZ2UgU2FsZS4gQSBwcmVzYWxlIHdpbGwgYmUgZnJv
bSA1LTcgcC5tLiBGcmlkYXkgd2l0aCBhICQ1IGFkbWlzc2lvbi4gQWxsIHByb2NlZWRzIGZyb20g
dGhlIHNhbGUgd2lsbCBiZW5lZml0IG1pc3Npb25zLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2Fs
bCAzMzAtODk2LTQzNTcuPC9wPjxwPkhvbHkgVHJpbml0eSBMdXRoZXJhbiBDaHVyY2ggJiM4MjEy
OyAxNjAwIFBlYXJsIFJvYWQsIEJydW5zd2ljay4gOSBhLm0uIHRvIDMgcC5tLiBKdWx5IDIyLiBD
cmFmdC95YXJkIHNhbGUuIFByb2NlZWRzIHdpbGwgaGVscCBwcm92aWRlIHJlcGFpcnMgYW5kIHVw
Z3JhZGVzIHRvIHRoZSBjaHVyY2ggcGFya2luZyBsb3QuIFZlbmRvcnMgbmVlZGVkLCAkMjUgcGVy
IDEwLWJ5LTEwLWZvb3Qgc3BvdC4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTIyNS00
MTQ4LjwvcD48cD5Kb3VybmV5IENvdmVuYW50IENodXJjaCAmIzgyMTI7IDI2NzkgTi4gSGF2ZW4g
Qmx2ZC4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLiA2LTggcC5tLiBKdWx5IDIyLiBGcmVlIGNvbW11bml0eSBJ
Y2UgQ3JlYW0gU29jaWFsLiBLaWQtZnJpZW5kbHkgZXZlbnQgZmVhdHVyZXMgYWlyYnJ1c2hlZCB0
YXR0b29zIGFuZCBsYXduIGdhbWVzLiA8L3A+PHA+TG95b2xhIFJldHJlYXQgSG91c2UgJiM4MjEy
OyA3MDAgS2lsbGluZ2VyIFJvYWQsIENsaW50b24uIEp1bHkgMjMuIEpvaW4gdGhlIFJldi4gTmVp
bCBXYWx0ZXJzIGluIHNpeC1kYXkgSG9seSBTaWxlbmNlIHJldHJlYXQuICQ1NTAuIEZvciBtb3Jl
IGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC04OTYtMjMxNSBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LmxveW9sYXJldHJlYXRob3VzZS5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cubG95b2xhcmV0
cmVhdGhvdXNlLmNvbTwvYT4uICA8L3A+PHA+VGhlIFBlb3BsZXMgQmFwdGlzdCBDaHVyY2ggJiM4
MjEyOyA1MjUgVmVybm9uIE9kb20gQmx2ZC4sIEFrcm9uLiAxMDo0NSBhLm0uIFN1bmRheS4gRm91
bmRlciYjODIxNztzIERheSB3aXRoIHNwZWFrZXIgdGhlIFJldi4gUm9uYWxkIEZvd2xlci48L3A+
PHA+U3QuIEdlb3JnZSBDYXRob2xpYyBDYXRoZWRyYWwgJiM4MjEyOyAxMTIzIDQ0dGggU3QuIE5F
LCBDYW50b24uIDEgcC5tLiBTdW5kYXkuIFJvbWFuaWFuIEdlbmVhbG9neSBTb2NpZXR5IHByZXNl
bnRzIHRoZSBkb2N1bWVudGFyeSBmaWxtIDxlbT5BIFRob3VzYW5kIERvbGxhcnMgYW5kIEJhY2s8
L2VtPiB3aXRoIGJyaWVmIGRpc2N1c3Npb24gYW5kIFEmYW1wO0EsIGxvY2FsIFJvbWFuaWFuIGRh
bmNlcnMsIHBvdGx1Y2sgZGlubmVyLCBkYW5jaW5nIGFuZCBtdXNpYy4gRnJlZS4gUmVzZXJ2YXRp
b25zIHJlcXVpcmVkLCBjYWxsIDMzMC00OTItODQxMyBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86
YW5uZkByY2RjYW50b24ub3JnIj5hbm5mQHJjZGNhbnRvbi5vcmc8L2E+LiA8L3A+PHA+V2VzdG1p
bnN0ZXIgUHJlc2J5dGVyaWFuIENodXJjaCAmIzgyMTI7IDEyNTAgVy4gRXhjaGFuZ2UgU3QuLCBB
a3Jvbi4gNSBwLm0uIFN1bmRheS4gVGhpcmQgU3VuZGF5IERpbm5lciwgYSBmcmVlIGNvbW11bml0
eSBkaW5uZXIsIHRoYXQgZW5jb3VyYWdlcyBmb29kIGFuZCBmZWxsb3dzaGlwIHdpdGggY2h1cmNo
IG1lbWJlcnMgYW5kIHRoZSBsb2NhbCBjb21tdW5pdHkuIDMzMC04MzYtMjIyNiBvciA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3Lndlc3RtaW5zdGVyYWtyb24uY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lndl
c3RtaW5zdGVyYWtyb24uY29tPC9hPi4gPC9wPjxwPlBlcmZvcm1hbmNlczwvcD48cD48c3Ryb25n
PkNvdmVudHJ5IENyb3NzaW5nIENocmlzdGlhbiBDaHVyY2ggPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyA1NTIg
U3dhcnR6IFJvYWQsIEFrcm9uLiA1LTggcC5tLiBTYXR1cmRheS4gRm9ybWVyIG1lbWJlciBvZiB0
aGUgQ2F0aGVkcmFsIFF1YXJ0ZXQsIERhbm55IEZ1bmRlcmJ1cmssIHdpbGwgcGVyZm9ybS4gSG9z
dGVkIGJ5IHRoZSBSZXN0b3JlZCBRdWFydGV0LiAzMzAtMzM4LTI0MjMuIDwvcD48cD48c3Ryb25n
PlNwcmluZ2ZpZWxkIEJhcHRpc3QgQ2h1cmNoIDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgMTkyMCBLcnVtcm95
IFJvYWQsIFNwcmluZ2ZpZWxkIFRvd25zaGlwLiA2OjMwIHAubS4gU3VuZGF5LiBGb3JtZXIgbWVt
YmVyIG9mIHRoZSBDYXRoZWRyYWwgUXVhcnRldCwgRGFubnkgRnVuZGVyYnVyayB3aWxsIGJlIGlu
IGNvbmNlcnQuIEhlYXJ0cyBEZXNpcmUgUXVhcnRldCB3aWxsIGFsc28gYXBwZWFyLiBBIGxvdmUg
b2ZmZXJpbmcgd2lsbCBiZSByZWNlaXZlZC4gMzMwLTY0NC0zNzg5IG9yIDMzMC03ODQtMzExNC48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdC4gU2ViYXN0aWFuIFBhcmlzaCA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDQ3NiBN
dWxsIEF2ZS4sIEFrcm9uLiA2LTkgcC5tLiBKdWx5IDI3LiBKYXp6IEZlc3RpdmFsIHdpdGggRXJu
aWUgS3JpdmRhLiBBbiBldmVuaW5nIGZ1bGwgb2YgbGl2ZSBqYXp6IG11c2ljLCBmaW5lIHdpbmVz
IGFuZCBmb29kIHRhc3RpbmdzLiBUaWNrZXRzIGFyZSAkMzAuIEFnZXMgMjEgYW5kIG9ubHkuIEZv
ciBpbmZvcm1hdGlvbiwgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zdHNlYmFzdGlhbi5vcmci
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuc3RzZWJhc3RpYW4ub3JnPC9hPi4gPC9wPjxwPlZhY2F0aW9u
IEJpYmxlIFNjaG9vbHM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5GaXJzdCBCYXB0aXN0IENodXJjaCBvZiBBa3Jv
biA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDE2NzAgU2hhdHRvIEF2ZS4sIEFrcm9uLiA2OjMwLTg6MzAgcC5t
LiBKdWx5IDMxLUF1Zy4gNC4gVmFjYXRpb24gQmlibGUgU2Nob29sIGZvciBhZ2VzIDctMTQuIEZv
ciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCB0byByZWdpc3RlciwgY2FsbCAzMzAtODY3LTIxMjEuPC9w
PjxwPkdvb2R5ZWFyIEhlaWdodHMgQ29tbXVuaXR5IENodXJjaCAmIzgyMTI7IDQ2NCBCcml0dGFp
biBSb2FkLCBBa3Jvbi4gNjozMC04OjMwIHAubS4gSnVseSAyNC0yOC4gJiM4MjIwO0hlcm8gQ2Vu
dHJhbCYjODIyMTsgVmFjYXRpb24gQmlibGUgU2Nob29sLiBBZ2VzIDQtMTQuIEZvciBtb3JlIGlu
Zm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC03MzMtNjY2NC48L3A+PHA+R3JlZW5zYnVyZyBVbml0ZWQgTWV0
aG9kaXN0IENodXJjaCAmIzgyMTI7IDIxNjEgR3JlZW5zYnVyZyBSb2FkIE4uLCBDYW50b24uIDYt
OCBwLm0uIEp1bHkgMjQtMjguICYjODIyMDtIZXJvIENlbnRyYWwmIzgyMjE7IFZhY2F0aW9uIEJp
YmxlIFNjaG9vbC4gQWdlcyAzLXNpeHRoIGdyYWRlLiBUbyByZWdpc3RlciwgY2FsbCAzMzAtODk2
LTE5MzYgb3IgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ncmVlbnNidXJndW1jLm5ldCIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5ncmVlbnNidXJndW1jLm5ldDwvYT4uIDwvcD48cD5NYW5jaGVzdGVy
IFVuaXRlZCBNZXRob2Rpc3QgQ2h1cmNoICYjODIxMjsgNTYyNSBNYW5jaGVzdGVyIFJvYWQsIE5l
dyBGcmFua2xpbi4gSnVseSAzMS1BdWcuIDQuICYjODIyMDtKb2JzIGZvciBKZXN1cyYjODIyMTsg
VmFjYXRpb24gQmlibGUgU2Nob29sLiBUbyByZWdpc3RlciwgY2FsbCAzMzAtODgyLTQ4MTguPC9w
PjxwPk1vcm5pbmcgU3RhciBCYXB0aXN0IENodXJjaCAmIzgyMTI7IDEzNjAgTmV3dG9uIFN0Liwg
QWtyb24uIDU6NDUtNzo0NSBwLm0uIE1vbmRheS1GcmlkYXkuIFZhY2F0aW9uIEJpYmxlIFNjaG9v
bC4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTQzMi0yMTU4LjwvcD48cD5UaGUgUGVv
cGxlcyBCYXB0aXN0IENodXJjaCAmIzgyMTI7IDUyNSBWZXJub24gT2RvbSBCbHZkLiwgQWtyb24u
IDUtNyBwLm0uIEp1bHkgMjQtMjguICYjODIyMDtEaXNjb3ZlcmluZyBKZXN1cyYjODIyMTsgVmFj
YXRpb24gQmlibGUgU2Nob29sLiAzMzAtMjUzLTQwNzMuICA8L3A+PHA+VGhlIGRlYWRsaW5lIGZv
ciBSZWxpZ2lvbiBOb3RlcyBpcyBub29uIFR1ZXNkYXkuIEl0ZW1zIG11c3QgYmUgaW4gd3JpdGlu
Zy4gUGxlYXNlIGZheCBpbmZvcm1hdGlvbiB0byAzMzAtOTk2LTMwMzMsIGVtYWlsIGluZm9ybWF0
aW9uIGFuZCByZWxhdGVkIHBob3RvcyB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmVsaWdpb25AdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb20iPnJlbGlnaW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciBzZW5k
IGl0IHRvIFJlbGlnaW9uLCBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCwgNDQgRS4gRXhjaGFuZ2UgU3Qu
LCBBa3JvbiwgT0ggNDQzMDkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.