All CATEGORIES
☰ Menu

Area religious events — June 17, 2017

Published: June 16, 2017 - 05:15 PM

MORE IN LIFESTYLE

John Rosemond: Hold off on ‘evaluation’ of happy, content kid

Q: Our 4-year-old prefers solitary play over play with other children. It’s been this way from early on when I began arranging play dates for him. When those really didn’t work, I enrolled him in preschool but that didn’t help either. If firmly instructed to do so, he will join in and “play” with other children. I put the word in quotes because he doesn’t seem to connect. He’s very imaginative and will spend hours in his room playing quietly on his own or even boisterously with various imaginary friends. At home and school, he’s polite, obedient and sometimes can be very talkative with his older siblings or us.

wright18cut_01
Frank Lloyd Wright, born 150 years ago, still fascinates
holly18cut_04
Holly Christensen: School’s out, and it’s time for a little relaxation at the lake
hijabs18cut_04
Sporty hijabs encourage Muslim girls to hit field of play
Life in Brief: Fetuses respond to ‘faces’; virtual backpacking; Hints from Heloise
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next