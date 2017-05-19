Area religious events — May 20, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGZvbGxvd2luZyBpcyBhIGxpc3Rpbmcgb2YgQWtyb24tYXJlYSByZWxpZ2lvdXMgZXZl
bnRzLiBUaGV5IGluY2x1ZGU6PC9wPjxwPkV2ZW50czwvcD48cD48c3Ryb25nPkFrcm9uIEZpcnN0
IEFzc2VtYmx5IDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgMTE3NSBXLiBNYXJrZXQgU3QuIDEwIGEubS4gTWF5
IDI4LiBTcGVjaWFsIDEwMHRoIGFubml2ZXJzYXJ5IHdvcnNoaXAgc2VydmljZSB3aXRoIERvdWcg
Q2xheSwgQXNzZW1ibGllcyBvZiBHb2QgZ2VuZXJhbCB0cmVhc3VyZXIuIDwvcD48cD48c3Ryb25n
PkZpcmVzdG9uZSBQYXJrIFByZXNieXRlcmlhbiBDaHVyY2ggPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyAyNzUg
Uy4gRmlyZXN0b25lIEJsdmQuLCBBa3Jvbi4gOTo0NSBhLm0uIFN1bmRheS4gQXMgcGFydCBvZiB0
aGUgeWVhcmxvbmcgMTAwdGggYW5uaXZlcnNhcnkgY2VsZWJyYXRpb24sIHRoZSBjb25ncmVnYXRp
b24gd2lsbCBob25vciB0aGUgaGlzdG9yeSBvZiB0aGUgY2h1cmNoIG9mIHRoZSAxOTUwcy4gQSBj
b2ZmZWUgaG91ciB3aWxsIGltbWVkaWF0ZWx5IGZvbGxvdyB0aGUgd29yc2hpcCBzZXJ2aWNlLiBG
b3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mcHBjaHVyY2hh
a3Jvbi5vcmcvMTAwdGgtYW5uaXZlcnNhcnkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZnBwY2h1cmNo
YWtyb24ub3JnLzEwMHRoLWFubml2ZXJzYXJ5PC9hPi4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgVW5p
dGVkIE1ldGhvZGlzdCBDaHVyY2ggb2YgQWtyb24gPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBTZXJ2aWNlcyBi
cm9hZGNhc3QgdmlhIGxpdmUgc3RyZWFtaW5nIGF0IDExIGEubS4gU3VuZGF5cyBvbiB0aGUgY2h1
cmNoJiM4MjE3O3Mgd2Vic2l0ZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZpcnN0dW1jb2YmIzE3
Mztha3Jvbi5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmlyc3R1bWNvZiYjMTczO2Frcm9uLm9y
ZzwvYT4uPC9wPjxwPkhvbHkgVHJpbml0eSBBbmdsaWNhbiBDaHVyY2ggJiM4MjEyOyA1NSBBdHRl
cmJ1cnkgQmx2ZC4sIEh1ZHNvbi4gMTEgYS5tLiB0byAyIHAubS4gTWF5IDI5LiBTZXZlbnRoIGFu
bnVhbCBNZW1vcmlhbCBEYXkgRmVzdGl2YWwuIEdhbWVzLCBwb255IHJpZGVzLCBmcmVlIGZvb2Qs
IGNvdHRvbiBjYW5keSwgcG9wY29ybiwgZmFjZSBwYWludGluZywgYSB2aXNpdCBmcm9tIENhbmlu
ZSBDb21wYW5pb25zIHB1cHBpZXMsIGFuZCBhIGJvdW5jeSBob3VzZS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3Jt
YXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTM0Mi0wNDI5IG9yIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuSHVk
c29uQW5nbGljYW4uY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lkh1ZHNvbkFuZ2xpY2FuLmNvbTwv
YT4uIDwvcD48cD5KZXJ1c2FsZW0gTWlzc2lvbmFyeSBCYXB0aXN0IENodXJjaCAmIzgyMTI7IDEy
MjUgVmVybm9uIE9kb20gQmx2ZC4sIEFrcm9uLiAxMCBhLm0uIGFuZCA0IHAubS4gU3VuZGF5LiBI
b21lY29taW5nLCBGcmllbmRzICZhbXA7IEZhbWlseSBTZXJ2aWNlcy4gMTAgYS5tLiBzZXJ2aWNl
IHdpdGggdGhlIFJldi4gUGhpbGxpcCBHLiBNb29yZXI7IDQgcC5tLiBzZXJ2aWNlIHdpdGggdGhl
IFJldi4gQm9va2VyIEouIFBlcnNvbiBhbmQgdGhlIEdyZWF0ZXIgQmV0aGVsIEJhcHRpc3QgQ2h1
cmNoIGZhbWlseSBvZiBBa3Jvbi4gMzMwLTg2NC02NjM1LiA8L3A+PHA+TG95b2xhIFJldHJlYXQg
SG91c2UgJiM4MjEyOyA3MDAgS2lsbGluZ2VyIFJvYWQsIENsaW50b24uIDExOjE1IGEubS4gU3Vu
ZGF5LiBMb3lvbGEgUHJlLUNhbmEsIEVuZ2FnZWQgQ291cGxlIFJldHJlYXQuIEluY2x1ZGVzIHBy
YXllciwgcHJlc2VudGF0aW9ucywgcXVpZXQgcmVmbGVjdGlvbiB0aW1lLCBNYXNzIGFuZCBkaW5u
ZXIuIENvc3QgaXMgJDc1IHBlciBjb3VwbGUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMz
MC04OTYtMjMxNSBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmxveW9sYXJldHJlYXRob3Vz
ZS5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cubG95b2xhcmV0cmVhdGhvdXNlLmNvbTwvYT4uICA8
L3A+PHA+TW9ybmluZyBTdGFyIEJhcHRpc3QgQ2h1cmNoICYjODIxMjsgMTM2MCBOZXd0b24gU3Qu
LCBBa3Jvbi4gMzozMCBwLm0uIFN1bmRheS4gQXV4aWxpYXJ5IERheSB3aXRoIHRoZSBSZXYuIFNo
ZXJyaWUgV2lubiBvZiBQaGlsbGlwcyBDaGFwZWwgQ01FIENodXJjaCBhcyBndWVzdCBzcGVha2Vy
LiAzMzAtNDU5LTgyNDggb3IgMzMwLTM1MS01Mjg2LjwvcD48cD5PYWsgSGlsbCBQcmVzYnl0ZXJp
YW4gQ2h1cmNoICYjODIxMjsgMjQwNiBBcmR3ZWxsIEF2ZS4sIEFrcm9uLiAxMSBhLm0uIFN1bmRh
eS4gVGhlIGNvbmdyZWdhdGlvbiB3aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgOTB0aCBhbm5pdmVyc2FyeSB3
aXRoIGEgc3BlY2lhbCB3b3JzaGlwIHNlcnZpY2UsIGZvbGxvd2VkIGJ5IGEgbHVuY2hlb24gaW4g
dGhlIGNodXJjaCYjODIxNztzIGZlbGxvd3NoaXAgaGFsbC4gMzMwLTc4NC0yNDMyIG9yIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2FraGlsbHByZXNiLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vYWto
aWxscHJlc2IuY29tPC9hPi48L3A+PHA+T3VyIExhZHkgb2YgVmljdG9yeSBQYXJpc2ggJiM4MjEy
OyA3MyBOb3J0aCBBdmUuLCBUYWxsbWFkZ2UuIDctODozMCBwLm0uIE1vbmRheXMgdGhyb3VnaCBK
dW5lIDUuIFNpeC13ZWVrIGluaXRpYXRpdmUgdGl0bGVkIDxlbT5DYXRob2xpY3MgUmV0dXJuaW5n
IEhvbWU8L2VtPi4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTYzMy0zNjM3LiA8L3A+
PHA+VGhlIFByb3ZpZGVuY2UgQmFwdGlzdCBDaHVyY2ggJiM4MjEyOyBRdWFrZXIgU3F1YXJlIElu
biBiYWxscm9vbSwgMTM1IFMuIEJyb2Fkd2F5LCBBa3Jvbi4gOSBhLm0uIFNhdHVyZGF5LiBUaGly
ZCBhbm51YWwgU2Nob2xhcnNoaXAgUHJheWVyIEJyZWFrZmFzdC4gR3Vlc3Qgc3BlYWtlciBpcyBV
LlMuIFJlcC4gVGltIFJ5YW4uIFRpY2tldHMgYXJlICQyNS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24s
IGNhbGwgMzMwLTcwMy00MTA1IG9yIDMzMC04MDctMTUyOSBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3LnRoZXBiYy5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudGhlcGJjLm9yZzwvYT4uIDwv
cD48cD5RdWVlbiBvZiBIZWF2ZW4gQ2h1cmNoICYjODIxMjsgMTgwMCBTdGVlc2UgUm9hZCwgR3Jl
ZW4uIDcgcC5tLiBUdWVzZGF5cyB0aHJvdWdoIE1heS4gVGhlIHJvc2FyeSB3aWxsIGJlIHByYXll
ZCBpbiB0aGUgZ3JvdHRvIGluIHRoZSBNYXJpYW4gR2FyZGVuLiBBbiBpY2UtY3JlYW0gdHJlYXQg
d2lsbCBmb2xsb3cgaW4gdGhlIHBhdmlsaW9uLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAz
MzAtODk2LTIzNDUuPC9wPjxwPlN0LiBKb2huJiM4MjE3O3MgQ01FIENodXJjaCAmIzgyMTI7IDEy
MzMgUy4gSGF3a2lucyBBdmUuLCBBa3Jvbi4gTWF5IDI4LiBTdC4gSm9obiYjODIxNztzIFdvbWVu
JiM4MjE3O3MgRGF5IDIwMTcgd2l0aCBzcGVha2VyIE1hcnkgV2lsbGlhbXMsIHByb2Zlc3NvciBv
ZiBidXNpbmVzcyB0ZWNobm9sb2d5IGFuZCBpbmZvcm1hdGlvbiBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBv
ZiBBa3Jvbi4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpzdGpv
aG5jbWVha3JvbkBzYmNnbG9iYWwubmV0Ij5zdGpvaG5jbWVha3JvbkBzYmNnbG9iYWwubmV0PC9h
Pi48L3A+PHA+U3QuIE1hdHRoZXcgUmVjdG9yeSAmIzgyMTI7IDI2MDMgQmVudG9uIFN0LiwgQWty
b24uIDExIGEubS4gdG8gMTI6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheS4gQSBDYW5jZXIgU3Bpcml0dWFsaXR5
IEdyb3VwIGZvciB0aG9zZSBvbiB0aGUgY2FuY2VyIGpvdXJuZXksIHRob3NlIHdobyBhcmUgZmFj
aW5nIHRoZSBkaWFnbm9zaXMgb2YgY2FuY2VyIG9yIGhhdmUgZmFjZWQgdGhlIGRpYWdub3NpcyBp
biB0aGUgcGFzdCBvciBhcmUgaW50ZXJlc3RlZCBpbiBleHBsb3JpbmcgYW5kIHRhbGtpbmcgYWJv
dXQgdGhlIGNhbmNlciBleHBlcmllbmNlIGluIHRoZSBjb250ZXh0IG9mIHNwaXJpdHVhbGl0eS4g
MzMwLTYyOC01NzI1LjwvcD48cD5XZXN0bWluc3RlciBQcmVzYnl0ZXJpYW4gQ2h1cmNoICYjODIx
MjsgMTI1MCBXLiBFeGNoYW5nZSBTdC4sIEFrcm9uLiA1IHAubS4gU3VuZGF5LiBUaGlyZCBTdW5k
YXkgRGlubmVyLCBhIGZyZWUgY29tbXVuaXR5IGRpbm5lciB0aGF0IGVuY291cmFnZXMgZm9vZCBh
bmQgZmVsbG93c2hpcCB3aXRoIGNodXJjaCBtZW1iZXJzIGFuZCB0aGUgbG9jYWwgY29tbXVuaXR5
LiAzMzAtODM2LTIyMjYgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy53ZXN0bWluc3RlcmFrcm9uLmNv
bSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy53ZXN0bWluc3RlcmFrcm9uLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+V2ludGVyZ3JlZW4gTGVkZ2VzIENodXJjaCBvZiBHb2Q8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyAx
ODg5IFZlcm5vbiBPZG9tIEJsdmQuLCBBa3Jvbi4gNTozMC03IHAubS4gRnJpZGF5LiBEaW5uZXIm
IzgyMTc7cyBPbiAmIzgyMTI7IEZyZWUgSG90IE1lYWwuIDMzMC03NTMtMzAyNy48L3A+PHA+UGVy
Zm9ybWFuY2VzPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Q29sdW1iaWEgVW5pdGVkIENodXJjaCBvZiBDaHJpc3Qg
PC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyA5NzggV29vc3RlciBSb2FkIFcuLCBCYXJiZXJ0b24uIDEwIGEubS4g
U3VuZGF5LiBUaW1vdGh5IE5vYmxlLCBwaWFubywgd2lsbCBiZSBpbiBjb25jZXJ0LiBBIGxvdmUg
b2ZmZXJpbmcgd2lsbCBiZSB0YWtlbi4gMzMwLTgyNS05OTQ2LjwvcD48cD5NYW5jaGVzdGVyIFVu
aXRlZCBNZXRob2Rpc3QgQ2h1cmNoICYjODIxMjsgNTYyNSBNYW5jaGVzdGVyIFJvYWQsIE5ldyBG
cmFua2xpbi4gNSBwLm0uIFN1bmRheS4gV2VzdHdvb2QgUm9hZCBHb3NwZWwgQXJ0aXN0cyBpbiBj
b25jZXJ0LiBBIGxvdmUgb2ZmZXJpbmcgd2lsbCBiZSBhY2NlcHRlZC4gMzMwLTg4Mi00ODE4Ljwv
cD48cD5Nb3VudCBaaW9uIEJhcHRpc3QgQ2h1cmNoICYjODIxMjsgMzI3IEN1eWFob2dhIFN0Liwg
QWtyb24uIDQgcC5tLiBTYXR1cmRheS4gVGhlIFRoZWF0cmUgTWluaXN0cnkgcHJlc2VudHMgPGVt
PlRoZSBGaWVyeSBGdXJuYWNlPC9lbT4uICQxNSwgJDggYWdlcyA1LTguIDwvcD48cD5TcHJpbmdm
aWVsZCBCYXB0aXN0IENodXJjaCAmIzgyMTI7IDE5MjAgS3J1bXJveSBSb2FkLCBTcHJpbmdmaWVs
ZCBUb3duc2hpcC4gNjozMCBwLm0uIFN1bmRheS4gQ2hlcnlsIEhhcmdyb3ZlIGluIGNvbmNlcnQu
IEEgbG92ZSBvZmZlcmluZyB3aWxsIGJlIGFjY2VwdGVkLiAzMzAtNzg0LTMxMTQgb3IgMzMwLTY0
NC0zNzg5LjwvcD48cD5UaGUgZGVhZGxpbmUgZm9yIFJlbGlnaW9uIE5vdGVzIGlzIG5vb24gVHVl
c2RheS4gSXRlbXMgbXVzdCBiZSBpbiB3cml0aW5nLiBQbGVhc2UgZmF4IGluZm9ybWF0aW9uIHRv
IDMzMC05OTYtMzAzMywgZW1haWwgaW5mb3JtYXRpb24gYW5kIHJlbGF0ZWQgcGhvdG9zIHRvIDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzpyZWxpZ2lvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmVsaWdpb25AdGhl
YmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IG9yIHNlbmQgaXQgdG8gUmVsaWdpb24sIEFrcm9uIEJlYWNv
biBKb3VybmFsLCA0NCBFLiBFeGNoYW5nZSBTdC4sIEFrcm9uLCBPSCA0NDMwOS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.