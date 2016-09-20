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Obituary

Obituary: The Rev. Dennis K. Butts Sr. of the House of the Lord

By Colette M. Jenkins
Beacon Journal staff writer

Published: September 20, 2016 - 08:49 PM
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Rev. Dennis K. Butts. (Courtesy of The House of the Lord)


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