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Religious events — Compiled for April 29, 2017

Published: April 28, 2017 - 04:39 PM

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Modern society fetishizes technology, worships convenience and strives for technological-driven convenience above most everything. If this year’s coveted Rube Goldberg SmartMachine can be made easier and cheaper by robots in foreign lands, or constructed out of lower-quality materials, then doggone it, the average person or business will happily take the cheaper, easier option, thank you very much.

Things to Do, April 29: Ramp Up Peninsula; Independent Bookstore Day; tai chi demonstration; troll hunt in Alliance; chorus concert in Falls
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