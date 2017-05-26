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Robin Swoboda: Good news within the bad news

By Robin Swoboda Special to the Beacon Journal

Published: May 26, 2017 - 04:31 PM | Updated: May 27, 2017 - 05:42 PM
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Robin Swodboda with her oncologist, Dr. Jame Abraham of the Cleveland Clinic.


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Robin Swoboda: Good news within the bad news

As a former thespian, I am very familiar with the terms stage left and stage right. I’m even familiar with falling off a stage and into the orchestra pit, which I did about 10 years ago when I emceed our church Christmas concert in the Strongsville High school auditorium. Let me tell you this is not a good thing to do, especially in front of hundreds of people who gasp as you go down.

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