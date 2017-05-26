All CATEGORIES
☰ Menu

Robin Swoboda: Good news within the bad news

By Robin Swoboda Special to the Beacon Journal

Published: May 26, 2017 - 04:31 PM | Updated: May 27, 2017 - 05:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Robin Swodboda with her oncologist, Dr. Jame Abraham of the Cleveland Clinic.


MORE IN LIFESTYLE

akrondish31cut_sarah_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Akron Dish: Solstice Festival at Sarah’s, lots of other wine events; Old European Days - 5:10 PM

Several thousand people are expected to descend on Sarah’s Vineyard in Cuyahoga Falls June 16-18 for the 15th annual Summer Solstice Festival, which has morphed from a wine-and-art thing to more of a music-and-wine event.

Farmers markets around Akron-Canton area for 2017 - 5:17 PM
Cooking classes: Grilling, cooking for kids - 4:17 PM
U.S. home prices rising 2 times faster than wages
thingstodo0530
Things to Do, May 30: Mary Kay Andrews book signing; Everclear on tour; ‘The Lovers’ at Nightlight
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next