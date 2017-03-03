Robin Swoboda: New home brings leaks and other kinds of noxious gas

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+JiM4MjIwO0RvbiYjODIxNzt0IGJ1eSBhIGxvdHRlcnkgdGlja2V0LiYjODIyMTsgPC9wPjxw
PlRoYXQgd2FzIG15IGZyaWVuZCYjODIxNztzIGFkdmljZSBhZnRlciBoZWFyaW5nIHRoZSBtb3N0
IHJlY2VudCBpbiBhIHJhdGhlciBsb25nIHN0cmVhayBvZiB1bmZvcnR1bmF0ZSBldmVudHMuIDwv
cD48cD5Tb21lIGFyZSB0b28gcHJpdmF0ZSB0byBzaGFyZSwgYW5kIHNvbWUgSSB3YW50IHRoZSB3
aG9sZSB3b3JsZCB0byBrbm93LiBMaWtlIG15IGJlbG92ZWQgbGl0dGxlIGRvZyBMdWx1JiM4MjE3
O3MgcmVjZW50IGRpYWdub3NpcyBvZiBlbmNlcGhhbGl0aXMsIGFuIGluY3VyYWJsZSBhbmQgZmFz
dC1tb3ZpbmcgYnJhaW4gZGlzZWFzZSB0aGF0IGhhcyBhbHJlYWR5IHJlbmRlcmVkIGhlciBibGlu
ZCBpbiBvbmUgZXllLiA8L3A+PHA+Tm90IGV2ZW4gNCB5ZWFycyBvbGQsIEkgZ290IGhlciByaWdo
dCBhZnRlciBteSBtb20gZGllZCBhbmQgc2hlIGhhcyBiZWVuIHRoZSBzb3VyY2Ugb2YgdW5zcGVh
a2FibGUgam95IGluIHRoZSB0dXJidWxlbnQgeWVhcnMgc2luY2UuIE5vdyBJIG11c3QgYmUgaGVy
IG51cnNlLCBhZG1pbmlzdGVyaW5nIHN0ZXJvaWRzIGFuZCBoZWF2eS1kdXR5IGFudGliaW90aWNz
IG9uIGEgcm91bmQtdGhlLWNsb2NrIGJhc2lzLiA8L3A+PHA+U28gdGhlIGxhc3QgdGhpbmcgSSBu
ZWVkZWQgd2FzIGFub3RoZXIgZ2FzIGxlYWsuIDwvcD48cD5JIHNheSAmIzgyMjA7YW5vdGhlciYj
ODIyMTsgYmVjYXVzZSwgYXMgSSBtb3ZlZCBpbnRvIG15IHNlY29uZCBob21lIGluIHRocmVlIHll
YXJzIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgRGVjZW1iZXIsIHRocmVlIGRpZmZlcmVudCBnYXMgbGVha3Mgd2Vy
ZSBhdHRlbmRlZCB0byBieSBwbHVtYmVycyBEYXJyZWxsIGFuZCBTY290dCwgbm93IGdvb2QgZnJp
ZW5kcywgYW5kIG51bWVyb3VzIHdvcmtlcnMgYXQgQ29sdW1iaWEgR2FzLiA8L3A+PHA+VGhlIGZp
cnN0IHdhcyBhY3R1YWxseSBzbmlmZmVkIG91dCBieSBhIGZyaWVuZCBJIGhhZCBhc2tlZCB0byBo
ZWxwIG1lIGJsZXNzIG15IG5ldyBob21lLiBXZSBwcmF5ZWQgb3VyIHdheSBmcm9tIHRoZSB1cHN0
YWlycyBkb3duLCBhbmQgZW5kZWQgcmF0aGVyIGFicnVwdGx5IHdoZW4gc2hlIHNtZWxsZWQgZ2Fz
IG5lYXIgdGhlIHdhdGVyIGhlYXRlciBpbiB0aGUgYmFzZW1lbnQuIEkgY291bGRuJiM4MjE3O3Qg
c21lbGwgYSB0aGluZy4gPC9wPjxwPlRoZSBzYWdhIHdlbnQgb24gZm9yIGRheXMsIGN1bG1pbmF0
aW5nIGluIGEgbmV3IHdhdGVyIGhlYXRlciwgYSBuZXcgbWV0ZXIgYW5kIHRoZSBmcm9udCB5YXJk
IGJlaW5nIGR1ZyB1cCB0byByZXBsYWNlIHRoZSBtYWluIGdhcyBsaW5lIHRvIHRoZSBob3VzZS4g
PC9wPjxwPldoZW4gSSBzdGFydGVkIHNtZWxsaW5nIHNvbWV0aGluZyBhYm91dCBhIHdlZWsgYW5k
IGEgaGFsZiBhZ28sIEkgYmxhbWVkIHRoZSBjYXQuIFNoZSBtdXN0IGJlIGVhdGluZyBkb2cgZm9v
ZCBhZ2FpbiwgSSB0aG91Z2h0LiBCdXQgd2hlbiBJIGNsZWFuZWQgaGVyIGxpdHRlciwgaXQgZGlk
biYjODIxNzt0IHNtZWxsIGxpa2UgdGhlIG9kb3IgdGhhdCB3YXMgd2FmdGluZyB0aHJvdWdoIG15
IGJhc2VtZW50LiA8L3A+PHA+TWF5YmUgQ2hpY28sIG15IEdlcm1hbiBzaGVwaGVyZCwgaGFkIGdh
cy4gQnV0IGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbGlrZSB0byBnbyBpbiB0aGUgYmFzZW1lbnQsIHNvIHRo
YXQgZGlkbiYjODIxNzt0IG1ha2Ugc2Vuc2UgZWl0aGVyLjwvcD48cD5JdCB3YXMgd2hlbiBJIG9w
ZW5lZCB0aGUgZG9vciB0byB0aGUgdW5maW5pc2hlZCBzaWRlLCB3aGVyZSB0aGUgb3JpZ2luYWwg
Z2FzIGxlYWsgd2FzIGRpc2NvdmVyZWQsIHRoYXQgbXkgaGVhZCBzbmFwcGVkIGJhY2suPC9wPjxw
PiYjODIyMDtIaWRlb3VzLCYjODIyMTsgSSBzYWlkIHRvIG15c2VsZi4gV2hpbGUgSSBuZXZlciBz
bWVsbGVkIGFueSBvZiB0aGUgb3RoZXIgbGVha3MsIHRoaXMgd2FzIHVubWlzdGFrYWJsZS4gSXQg
c21lbGxlZCBsaWtlIHJvdHRlbiBlZ2dzLCBidXQgZXZlbiB3b3JzZS48L3A+PHA+Tm90IHdhbnRp
bmcgdG8gaGF2ZSBteSBnYXMgdHVybmVkIG9mZiBhZ2FpbiwgSSBjYWxsZWQgdGhlIHBsdW1iZXIs
IGJlbGlldmluZyBpdCB3YXMgYSBwcm9ibGVtIHdpdGggdGhlIHdheSB0aGV5IGluc3RhbGxlZCB0
aGUgd2F0ZXIgaGVhdGVyLjwvcD48cD5EYXJyZWxsIHdhcyBvdXQgaW4gbm8gdGltZSBhbmQgaGUs
IHRvbywgc21lbGxlZCB0aGUgb2ZmZW5zaXZlIG9kb3IuICYjODIyMDtJdCBkb2VzbiYjODIxNzt0
IHNtZWxsIGxpa2UgZ2FzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwgc2hha2luZyBoaXMgaGVhZC4gJiM4MjIw
O0J1dCBpdCYjODIxNztzIHN0cm9uZ2VzdCBpbiB0aGlzIHJvb20gZm9yIHN1cmUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5JIG5vZGRlZCBhbmQgdG9sZCBoaW0gdGhhdCBub3Qgb25lIHRoaW5nIGhhZCBjaGFuZ2Vk
IHNpbmNlIHRoZSBpbnN0YWxsYXRpb24gb2YgdGhlIG5ldyB3YXRlciBoZWF0ZXIgdHdvIHdlZWtz
IHByaW9yIGFuZCBzbyBoZSBzZXQgYWJvdXQgdG8sIG9uY2UgYWdhaW4sIGNoZWNrIGZvciBhIGdh
cyBsZWFrLjwvcD48cD5UaGlzIGlzIHdoZW4gSSB0ZXh0ZWQgbXkgZnJpZW5kIGFuZCB0b2xkIGhl
ciBvZiBteSBsYXRlc3QgYnVtcCBpbiB0aGUgcm9hZCwgYW5kIHNoZSB0b2xkIG1lIG5vdCB0byBi
dXkgdGhhdCBsb3R0ZXJ5IHRpY2tldC48L3A+PHA+SSByZXBsaWVkLCAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgy
MTc7dCBrbm93LCBJIHRoaW5rIEkmIzgyMTc7bSBkdWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BIHNob3J0IHRp
bWUgbGF0ZXIsIERhcnJlbGwgeWVsbGVkIHVwc3RhaXJzIHRoYXQgaGUgaGFkIGZvdW5kIHRoZSBz
b3VyY2Ugb2YgdGhlIG5veGlvdXMgb2Rvci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0dvb2QgbmV3cy4gSXQmIzgy
MTc7cyBub3QgYSBnYXMgbGVhaywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsIG11ZmZsaW5nIGEgbGF1Z2guPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG92ZXIgaGVyZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsIHdhbGtpbmcg
dG93YXJkIGFuZCBwb2ludGluZyB0byBhIGxhcmdlIG9wZW4gc3R5cm9mb2FtIGNvb2xlci4gJiM4
MjIwO0hvdyBsb25nIGhhcyB0aGF0IGNoaWNrZW4gYmVlbiBpbiB0aGVyZT8mIzgyMjE7PC9wPjxw
PiYjODIyMDtBYm91dCB0d28gd2Vla3MsJiM4MjIxOyBJIGFuc3dlcmVkIHNoYW1lZnVsbHkuICYj
ODIyMDtJIHdhcyBjbGVhbmluZyBvdXQgbXkgZnJlZXplciB0byBtYWtlIHJvb20gZm9yIGFsbCBt
eSBTb3V0aCBCZWFjaCBmcm96ZW4gZGlubmVycyB0aGF0IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGZpdCBpbiBt
eSBraXRjaGVuIGZyaWRnZS4gSSBndWVzcyBJIGZvcmdvdCBpdCB3YXMgdGhlcmUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5CdXQgdGhlcmUgaXQgd2FzLiBBIGNoaWNrZW4gZGF0ZWQgJiM4MjIwO2Jlc3QgYnkgTm92
LiAmIzgyMTc7MTQsJiM4MjIxOyB3aXRoIGEgZ3JlZW5pc2ggdGludCwgaXRzIHNocmluayB3cmFw
IHBsYXN0aWMgc3dvbGxlbiBmcm9tIHRoZSBnYXNlcyBsZWFraW5nIGZyb20gdGhlIHJvdHRpbmcg
Y2FyY2Fzcy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtEbyB5b3UgbWluZCBpZiBJIHRha2UgYSBwaWN0dXJlIG9m
IGl0PyYjODIyMTsgRGFycmVsbCBhc2tlZCwgaG9sZGluZyBoaXMgYnJlYXRoLiAmIzgyMjA7V2Ug
aGF2ZSBhIG1lZXRpbmcgZXZlcnkgRnJpZGF5IG9mIHNtYWxsIGJ1c2luZXNzIG93bmVycyBhbmQg
d2UgbGlrZSB0byBzaGFyZSBzdG9yaWVzIGFib3V0IHdoYXQgaGFwcGVucyBkdXJpbmcgdGhlIHdl
ZWsuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdGlmbGluZyBhIGdhZywgSSByZWx1Y3RhbnRseSBhZ3JlZWQuIEhl
IHNhaWQgbm8gbmFtZXMgd291bGQgYmUgbWVudGlvbmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T2gsIGRvbiYj
ODIxNzt0IHlvdSB3b3JyeSwgRGFycmVsbC4gQSBsYXJnZSBwb3B1bGF0aW9uIG9mIE5vcnRoZWFz
dCBPaGlvIHdpbGwga25vdyBzb29uIGVub3VnaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZW4gRGFycmVsbCBw
cmVzZW50ZWQgbWUgd2l0aCBhIGJpbGwsIHBvaW50aW5nIG91dCBoZSB3YXMgY2hhcmdpbmcgbWUg
b25seSBmb3IgYSBzZXJ2aWNlIGNhbGwuIEkgY2FsbCBpdCBhICYjODIyMDskNzkgc3R1cGlkIHRh
eC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoYXQgSSBmaW5kIHJlYWxseSBpcm9uaWMsIHRob3VnaCwgaXMgdGhh
dCBhbGwgdGhpcyBoYXBwZW5lZCBhcyBJIHdhcyBlYXRpbmcgb25lIG9mIG15IFNvdXRoIEJlYWNo
IG1lYWxzIGFuZCByZWFkaW5nIG9ubGluZSB0aGUgJiM4MjIwO1RvcCAxMCBFYXJseSBXYXJuaW5n
IFNpZ25zIG9mIEFsemhlaW1lciYjODIxNztzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWF5YmUgSSB3aWxsIGJ1
eSBhIGxvdHRlcnkgdGlja2V0IGFmdGVyIGFsbC4gSWYgSSBkbywgSSBqdXN0IGhvcGUgSSByZW1l
bWJlciB3aGVyZSBJIHB1dCBpdC4gPC9wPjxwPkNvbnRhY3QgUm9iaW4gU3dvYm9kYSBhdCA8YSBo
cmVmPSJtYWlsdG86Um9iaW5zd29ib2RhQG91dGxvb2suY29tIj5Sb2JpbnN3b2JvZGFAb3V0bG9v
ay5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.