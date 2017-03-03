All CATEGORIES
☰ Menu

Robin Swoboda: New home brings leaks and other kinds of noxious gas

By Robin Swoboda Special to the Beacon Journal

Published: March 3, 2017 - 04:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Robin Swoboda discovers the source of the odd odor in her house: a chicken she'd removed from a freezer during cleanout and forgot to put back in. For two weeks. (Robin Swoboda)


MORE IN LIFESTYLE

hist06cut_1
Local history: Hello, Guinness! Breaking world records was a 1970s craze - 10:19 PM

Welcome to the Guinness edition of This Place, This Time. Today, we’re looking back at ordinary people who did extraordinary things in the 1970s.

thingstodo0306
Things to Do, March 6: Author talks about Cavs; edgy play at Cleveland Public Theatre; free band concert at UA - 10:53 PM
Charity events: Women’s Endowment Fund, Art of Recovery, Art & Ale - 10:23 PM
swoboda0305
Robin Swoboda: New home brings leaks and other kinds of noxious gas
Local books and authors: Dan Chaon’s psychological thriller; events and signings
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next