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Robin Swoboda: New home brings leaks and other kinds of noxious gas

By Robin Swoboda Special to the Beacon Journal

Published: March 3, 2017 - 04:15 PM
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Robin Swoboda discovers the source of the odd odor in her house: a chicken she'd removed from a freezer during cleanout and forgot to put back in. For two weeks. (Robin Swoboda)


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