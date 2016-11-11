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Robin Swoboda: The highs and lows of life in the country

By Robin Swoboda Special to the Beacon Journal

Published: November 11, 2016 - 04:20 PM
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Robin Swoboda's favorite chicken, the late Helen Jane Sparkles. (Photo courtesy Robin Swoboda)


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