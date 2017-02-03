Robin Swoboda: Why are we all so on edge?

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SSBoYXZlIHRvIGFkbWl0IHRoYXQgSSBhbSBvbmUgb2YgdGhlIHBlb3BsZSB3aG8gd2F0Y2hl
cyB0aGUgU3VwZXIgQm93bCBqdXN0IGZvciB0aGUgY29tbWVyY2lhbHMuIFdoZW4gdGhlIEJyb3du
cyBtYWtlIGl0LCBJIHdpbGwgd2F0Y2ggaXQgZm9yIHRoZSBnYW1lLiBIYXZpbmcgYmVlbiByYWlz
ZWQgaW4gU3QuIEpvc2VwaCwgTW8uLCBldmVuIHRoZSBLYW5zYXMgQ2l0eSBDaGllZnMgd291bGQg
a2VlcCBtZSBpbiBmcm9udCBvZiB0aGUgVFYgaW5zdGVhZCBvZiBhdCB0aGUgbmFjaG8gYmFyIGR1
cmluZyBhIHRoaXJkLWRvd24gY29udmVyc2lvbi4gPC9wPjxwPkJ1dCB0aGlzIHllYXIsIEkgd2ls
bCBiZSBmb3Jnb2luZyB0aGUgZ2FtZSBhbmQgdGhlIGNvbW1lcmNpYWxzIGFsdG9nZXRoZXIsIGhh
dmluZyByZWFkIHRoYXQgc29tZSBhZHZlcnRpc2VycyBoYXZlIGRyYXduIHVwIHBvbGl0aWNhbCBw
bGF5cyBpbiB0aGVpciBnYW1lIGRheSBjb21tZXJjaWFsIHBsYW4uIDwvcD48cD5DYW4gc29tZW9u
ZSBwbGVhc2UganVzdCBjYWxsIGFuIG9mZmVuc2l2ZSBmb3VsIG9uIHRoYXQgb25lPyBIb3cgYWJv
dXQgYSBkZWZlbnNpdmUgZm91bD88L3A+PHA+QXJlbiYjODIxNzt0IHNwb3J0cyBzdXBwb3NlZCB0
byBicmluZyB1cyB0b2dldGhlciwgdW5sZXNzIHlvdSYjODIxNztyZSBhIGNvdXBsZSBhbmQgb25l
IG9mIHlvdSBpcyBmcm9tIENsZXZlbGFuZCBhbmQgdGhlIG90aGVyIGlzIGZyb20gUGl0dHNidXJn
aD8gVGhhdCYjODIxNztzIGxpa2UgdGhlIG1hcnJpYWdlIG9mIEphbWVzIENhcnZpbGxlIGFuZCBN
YXJ5IE1hdGFsaW4uIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgZ2V0IGl0LiBJIG5ldmVyIGhhdmUgYW5kIEkgbmV2
ZXIgd2lsbC48L3A+PHA+SXQgc2VlbXMgbGlrZSB0aGUgTkZMIGhhcyBiZWNvbWUgcG9saXRpY2l6
ZWQsIHdpdGggc29tZSBwbGF5ZXJzIHJlZnVzaW5nIHRvIHN0YW5kIGZvciB0aGUgbmF0aW9uYWwg
YW50aGVtIGFuZCBvdGhlcnMgd2Fsa2luZyBvdXQgb250byB0aGUgZmllbGQgd2l0aCBhICYjODIy
MDtoYW5kcyB1cCwgZG9uJiM4MjE3O3Qgc2hvb3QmIzgyMjE7IHBvc3R1cmUuIEJ1dCBJIGRvbiYj
ODIxNzt0IGJlbGlldmUgdGhvc2UgYWN0aW9ucyBwcm92b2tlZCB0aGUgZmlyZXN0b3JtIHRoYXQg
cG9saXRpY3MgaGF2ZSBiZWVuIG9mIGxhdGUsIHNvIHdoeSBtdXN0IHBvbGl0aWNzIGVudGVyIHRo
ZSBTdXBlciBCb3dsIGNvbW1lcmNpYWxzPzwvcD48cD5NeSBzaXN0ZXIgY2FsbGVkIHRoZSBvdGhl
ciBkYXkgdG8gaW5xdWlyZSBhYm91dCBvdXIgb3RoZXIgc2lzdGVyIGFuZCBiZWZvcmUgeW91IGtu
b3cgaXQsIHNoZSBhbmQgSSB3ZXJlIGVuZ2FnZWQgaW4gYSBoZWF0ZWQgZXhjaGFuZ2UgYWJvdXQg
TWljaGVsbGUgYW5kIE1lbGFuaWEsIHR3byB3b21lbiB3aG8gbmV2ZXIgcmFuIGZvciBwcmVzaWRl
bnQgeWV0IGZpbmQgdGhlbXNlbHZlcyB0aGUgdmljdGltcyBvZiBkZWVwbHkgcGVyc29uYWwgYXR0
YWNrcyBvdmVyIHdoYXQgdGhleSB3ZWFyIChvciBkb24mIzgyMTc7dCB3ZWFyKSwgaG93IHRoZXkg
bG9vayBvciBob3cgdGhleSBzcGVhay4gPC9wPjxwPlBlcnNvbmFsbHksIEkgY2FuIG9ubHkgc3Bl
YWsgRW5nbGlzaCBhbmQgYSBmZXcgbGluZXMgb2YgU3BhbmlzaCwgd2hpY2ggdHJhbnNsYXRlZCBp
bmNsdWRlICYjODIyMDttZWF0YmFsbHMsIGRpZG4mIzgyMTc7dCBJIHRlbGwgeW91PyYjODIyMTsg
YW5kICYjODIyMDtnaXZlIG1lIGEgaG90IGtpc3MuJiM4MjIxOyBTbyBpZiBJIHdlcmUgc3RpbGwg
b24gdGVsZXZpc2lvbiwgSSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBleGNsdWRlIHRoZSBuZXcgZmlyc3QgbGFk
eSBmcm9tIG15IHNob3cgYmVjYXVzZSBzaGUgJiM4MjIwO2NhbiYjODIxNzt0IHNwZWFrIEVuZ2xp
c2guJiM4MjIxOzwvcD48cD5JIHdvbiYjODIxNzt0IGdvIHRvIFRhY28gQmVsbCB3aXRoIG15IHNp
c3RlciBmb3IgZmVhciB0aGF0IG9yZGVyaW5nIGEgQnVycml0byBTdXByZW1lIG1pZ2h0IHRyaWdn
ZXIgYSB2ZXJiYWwgYnJhd2wgYWJvdXQgdGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQmIzgyMTc7cyBuZXcgbm9t
aW5lZSwgb3IgSG9iYnkgTG9iYnkgYW5kIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgcmVwcm9kdWN0aXZlIHJpZ2h0
cy4gJiM4MjIwOzxlbT5JIGp1c3Qgd2FudCBhIEJ1cnJpdG8gU3VwcmVtZSB3aXRoIGV4dHJhIGhv
dCBzYXVjZSBwbGVhc2UhPC9lbT4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJyYXdscyBhbmQgbmVhciBicmF3bHMg
YXJlIGhhcHBlbmluZyBtb3JlIGZyZXF1ZW50bHksIHRvbywgaXQgc2VlbXMuIDwvcD48cD5PbiBF
bGVjdGlvbiBEYXkgSSBwdWxsZWQgaW50byBhIGdyb2Nlcnkgc3RvcmUgcGFya2luZyBsb3QgYW5k
IG15IGNhciBhbGFybSBzdWRkZW5seSB3ZW50IG9mZiwgYW5kIEkgY291bGRuJiM4MjE3O3QgZ2V0
IGl0IHRvIHNodXQgb2ZmLiBUaGUgYWxhcm0gYW5kIHRoZSByYWRpbyBibGFyZWQgbG91ZGx5IHdo
aWxlIHRoZSBoZWFkbGlnaHRzIGZsYXNoZWQgYW5kIHRoZSB3aW5kc2hpZWxkIHdpcGVycyB3ZW50
IHN3b29zaCwgc3dvb3NoLCBzd29vc2guPC9wPjxwPkkganVtcGVkIG91dCBhbmQgYWltZWQgdGhl
IGtleSByZW1vdGUgZGlyZWN0bHkgYXQgdGhlIGNhciBhbmQgcHJlc3NlZCB0aGUgdW5sb2NrIGJ1
dHRvbi4gV2hlbiB0aGF0IGRpZG4mIzgyMTc7dCB3b3JrIEkgcHJlc3NlZCBpdCBoYXJkZXIsIHVu
YXdhcmUgdGhhdCBhIGNyb3dkIHdhcyBncm93aW5nIGFyb3VuZCBtZS4gPC9wPjxwPkEgaGFuZHNv
bWUgeW91bmcgbWFuIHdpdGggYSBjcmF6ZWQgbG9vayBpbiBoaXMgZXllIHJhbiB1cCBhbmQgYXNr
ZWQgd2hhdCB3YXMgZ29pbmcgb24uIEFzIEkgZXhwbGFpbmVkLCB0aGUgYWxhcm0gc2VlbWVkIHRv
IGdyb3cgbG91ZGVyIGFuZCBoZSB3cmVzdGxlZCB0aG9zZSBrZXlzIHJpZ2h0IG91dCBvZiBteSBo
YW5kLiA8L3A+PHA+V2hlbiBoaXMgYXR0ZW1wdHMgcHJvdmVkIGZ1dGlsZSwgSSBncmFiYmVkIHRo
ZSBrZXlzIGJhY2sgb3V0IG9mIGhpcyBjbGVuY2hlZCBmaXN0IGFuZCBwdWxsZWQgdGhlIGtleWxl
c3MgcmVtb3RlIGFwYXJ0IHJldmVhbGluZyB0aGUga2V5LCB3aGljaCBJIHRoZW4gaW5zZXJ0ZWQg
aW50byB0aGUgZG9vci4gPC9wPjxwPkZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiB3aGF0IHNlZW1lZCBh
biBldGVybml0eSwgYSBzaWxlbmNlIHNldHRsZWQgb24gdGhhdCBwYXJraW5nIGxvdCBhbmQgdGhl
IGNyYXplZCBsb29rcyBkZXBhcnRlZCBmcm9tIGJvdGggbXkgZmFjZSBhbmQgdGhlIHlvdW5nIG1h
biYjODIxNztzIGV5ZXMuPC9wPjxwPlRoZSBzdGlsbG5lc3Mgd2FzIGJyb2tlbiBvbmx5IGJ5IGhp
cyB3b3JkczogJiM4MjIwO09oLCB0aGlzIHJlYWxseSBpcyB5b3VyIGNhci4gSSB0aG91Z2h0IHlv
dSB3ZXJlIHRyeWluZyB0byBzdGVhbCBpdCBhbmQgSSB0b2xkIGFsbCB0aG9zZSB3b21lbiBvdmVy
IHRoZXJlIHRvIHN0YW5kIGJhY2ssIHRoaW5ncyB3ZXJlIGFib3V0IHRvIGdldCByZWFsLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0dldCByZWFsPyBGb3IgcmVhbD8/IFlvdSB0aG91Z2h0IEkgd2FzIHN0
ZWFsaW5nIG15IG93biBjYXI/JiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7V2VsbCwgeW91IG5ldmVyIGtu
b3cgaW4gdGhpcyBkYXkgYW5kIGFnZSBhbmQgeW91IGxvb2tlZCBraW5kIG9mIGNyYXp5LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+SSB0aGFua2VkIGhpbSBmb3IgaGlzICYjODIyMDtoZWxwJiM4MjIxOyBhbmQgaG9w
ZWQgdGhhdCBJIHdvdWxkIG5ldmVyIHNlZSBoaW0gYWdhaW4sIGJ1dCBJIHdvdWxkOiBJbnNpZGUg
dGhlIHN0b3JlLCB3aGVuIGFib3V0IGEgaGFsZi1kb3plbiBwbGFzdGljIGNhcnRvbnMgb2YgYXJ1
Z3VsYSBjYW1lIHNsaWRpbmcgb2ZmIHRoZSB0b3Agc2hlbGYgYW5kIG9udG8gbXkgaGVhZCwgYW5k
IHRoZW4gYWdhaW4gaW4gdGhlIGJyZWFkIGFpc2xlIHdoZXJlIG15IGJveCAoYmVjYXVzZSBJIGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGEgY2FydCkgZmVsbCBhcGFydCBhbmQgYWxsIG15IGdyb2NlcmllcyBj
YW1lIGNyYXNoaW5nIHRvIHRoZSBmbG9vci4gPC9wPjxwPkFzIEkgd2FzIGdhdGhlcmluZyB0aGVt
LCBJIGxvb2tlZCB1cCB0byBzZWUgYSBwYWlyIG9mIGxlZ3MgaW4gZnJvbnQgb2YgbWUsIGFuZCBv
ZiBjb3Vyc2UgdGhleSBiZWxvbmdlZCB0byBub25lIG90aGVyIHRoYW4gdGhlIFBhcmtpbmcgTG90
IFNoZXJpZmYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGNhbiBoZWxwIHlvdSB3aXRoIHRoYXQuIEkgZmVlbCBi
YWQgdGhhdCBJIHRob3VnaHQgeW91IHdlcmUgYSBjYXIgdGhpZWYuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgy
MjA7VGhhdCYjODIxNztzIE9LLiBJJiM4MjE3O2QgcmVhbGx5IGFwcHJlY2lhdGUgdGhlIGhlbHAu
IE5vcm1hbGx5IHRoaW5ncyBsaWtlIHRoaXMgZG9uJiM4MjE3O3QgaGFwcGVuIHRvIG1lLiBXZWxs
LCB5ZXMgdGhleSBkby4gSnVzdCBub3QgYWxsIGF0IG9uY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbmQganVz
dCB0aGVuLCBhIHdvbWFuIGNhbWUgdXAgYW5kIHNhaWQgJiM4MjIwO0FyZW4mIzgyMTc7dCB5b3Ug
Um9iaW4gU3dvYm9kYT8mIzgyMjE7IEkgd2luY2VkIGFuZCBzYWlkIHllcy48L3A+PHA+SGFuZGlu
ZyBtZSBhIHBhY2thZ2Ugb2YgYXJ1Z3VsYSwgdGhlIGhhbmRzb21lIHlvdW5nIG1hbiBzYWlkIGl0
IHdhcyBuaWNlIHRvIG1lZXQgbWUgYW5kIG5vdGljZWQgbXkgJiM4MjIwO0kgVm90ZWQmIzgyMjE7
IHN0aWNrZXIuIDwvcD48cD5HaXZlbiBhbGwgdGhhdCYjODIxNztzIGhhcHBlbmVkIHNpbmNlIHRo
YXQgZGF5LCBJJiM4MjE3O20gZ2xhZCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgYXNrIHdobyBJIHZvdGVkIGZv
ci4gSSYjODIxNzttIGFsc28gZ2xhZCBJJiM4MjE3O3ZlIGZvdW5kIGEgbmV3IGdyb2Nlcnkgc3Rv
cmUgaW4gd2hpY2ggdG8gYnV5IG5hY2hvIGluZ3JlZGllbnRzIHRoYXQgSSB3aWxsIGVhdCB0b25p
Z2h0IHdoaWxlLCBmb3Jnb2luZyBmYW1pbHkgYW5kIGZyaWVuZHMgYW5kIHRoZSBTdXBlciBCb3ds
LCBJJiM4MjE3O2xsIGJlIHdhdGNoaW5nIDxlbT5OYXBvbGVvbiBEeW5hbWl0ZTwvZW0+LCBiZWNh
dXNlIGlmIHdlIGhhZCBqdXN0IHZvdGVkIGZvciBQZWRybyBmb3IgcHJlc2lkZW50LCBhbGwgb3Vy
IHdpbGRlc3QgZHJlYW1zIHdvdWxkIGJlIGNvbWluZyB0cnVlLjwvcD48cD5BbmQgSSBjb3VsZCBi
ZSB3YXRjaGluZyB0aGUgU3VwZXIgQm93bC48L3A+PHA+Q29udGFjdCBSb2JpbiBTd29ib2RhIGF0
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpSb2JpbnN3b2JvZGFAb3V0bG9vay5jb20iPlJvYmluc3dvYm9kYUBv
dXRsb29rLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.