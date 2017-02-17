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Robin Swoboda: World War II veteran gets a well-deserved salute

By Robin Swoboda Special to the Beacon Journal

Published: February 17, 2017 - 05:57 PM
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Owner Stephen Newton (left), Edwin Morley (World War II vet) and staff at Mission BBQ.


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