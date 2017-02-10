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Salt cave offers breath of relaxing air

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 01:33 PM | Updated: February 10, 2017 - 05:16 PM
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Barbara Addessi-Hostetler, owner of Cave-ation, a Himalayan salt experience, sits next to a 100 pound salt crystal in the cave at Rising Sun Holistic Choices in Canton. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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