All CATEGORIES
☰ Menu

Salt cave offers breath of relaxing air

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 01:33 PM | Updated: February 10, 2017 - 05:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Barbara Addessi-Hostetler, owner of Cave-ation, a Himalayan salt experience, sits next to a 100 pound salt crystal in the cave at Rising Sun Holistic Choices in Canton. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

oldflorist13cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Barberton flower shop edges toward 100 years — Caine’s Flowers thrives in a fading industry

Flower arrangements for funerals were in the cooler, ready to go out in the morning. Orders for corsages and boutonnieres for students going to the local high school dance were tacked to a shelf.

hist13cutweb
Local history: Former slave Frederick Douglass made impassioned 1854 address in Hudson
party13cut_07
Families gather to support ‘angels’
Charity events: Kidney Foundation, Polar Bear Jump, Heart Ball
thingstodo170213cut
Things to Do, Feb. 13: ‘The Whale’ at None Too Fragile; cupcakes at library; learn about piano competition
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next