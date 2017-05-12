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New business

Sandy Springs Brewing bringing craft beer to Minerva

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 06:10 PM
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Sampler paddles made from barn wood will adorn the Sandy Springs Brewing Co. in Minerva. Andy and Amanda Conrad are renovating the first gas station downtown and hope to open their five-barrel brewery and tasting room this fall. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


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