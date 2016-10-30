All CATEGORIES
☰ Menu

Sapphire Ball sparkles at Knight Center in Akron

By Betty O’Neill-Roderick
Special to the Beacon Journal

Published: October 30, 2016 - 10:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jay Leno entertains at the Summa Sapphire Ball at the John S. Knight Center Saturday in Akron. Guests enjoyed a cocktail hour, dinner and dancing to the Sunrise Jones Band. (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN LIFESTYLE

hist31_02
Local history: Houdini made great escapes in Akron

American illusionist Harry Houdini escaped handcuffs, straitjackets, chained trunks and water tanks. Try as he might, he couldn’t escape fate.

U.S. approves 2 types of genetically engineered potatoes - 2:47 PM
Peanut_Allergy_Patche7000~3
Study: Skin patch could help kids with peanut allergies - 2:15 PM
thingstodo1031creepy_01
Halloween Things to Do, Oct. 31: ‘Creepy,’ ‘Rocky Horror’ on screen; ‘Living Dead’ on stage; organ concert in Hudson
party31cut_10
Sapphire Ball sparkles at Knight Center in Akron
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next