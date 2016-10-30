All CATEGORIES
☰ Menu

Sapphire Ball sparkles at Knight Center in Akron

By Betty O’Neill-Roderick
Special to the Beacon Journal

Published: October 30, 2016 - 10:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jay Leno entertains at the Summa Sapphire Ball at the John S. Knight Center Saturday in Akron. Guests enjoyed a cocktail hour, dinner and dancing to the Sunrise Jones Band. (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN LIFESTYLE

Charities invited to share needs to volunteers, donations - 10:54 PM

Are you a charity looking for donations or volunteers?

thingstodo1101_01
Things to Do, Nov. 1: ‘Strangers’ at Play House; playwright Parks at Case Western Reserve; political comedy at Aqueduct Brewing - 10:31 PM
Pope on Reformation: Forgive ‘errors’ of past, forge unity - 10:31 PM
hist31_02
Local history: Houdini made great escapes in Akron
U.S. approves 2 types of genetically engineered potatoes
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next