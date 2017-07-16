Scene listings — July 17

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhpcyBXZWVrPC9wPjxwPlRodXJzZGF5PC9wPjxwPldvbWVuIG9mIENvbG9yIEZvdW5kYXRp
b24gMTV0aCBBbm5pdmVyc2FyeSAmIzgyMTI7IDU6MzAtOCBwLm0uIGF0IEN1eWFob2dhIENvbW11
bml0eSBDb2xsZWdlOiBDb3Jwb3JhdGUgQ29sbGVnZSBFYXN0LCA0NDAwIFJpY2htb25kIFJvYWQs
IFdhcnJlbnN2aWxsZSBIZWlnaHRzLiAyMTYtMzkxLTQzMDAsIGV4dC4gMzExLCBvciA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LndvbWVub2Zjb2xvcmZvdW5kYXRpb24uY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
d3d3LndvbWVub2Zjb2xvcmZvdW5kYXRpb24uY29tPC9hPi48L3A+PHA+RnJpZGF5IGFuZCBTYXR1
cmRheTwvcD48cD5VbmNvcmtlZCBNZWRpbmEgV2luZSBGZXN0aXZhbCAmIzgyMTI7IDMtOSBwLm0u
IEZyaWRheSBhbmQgMS05IHAubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgQnVmZmFsbyBDcmVlayBSZXRyZWF0LCA4
NzA4IEh1YmJhcmQgVmFsbGV5IFJvYWQsIFNldmlsbGUuIE1vcmUgdGhhbiAxMDAgbG9jYWwgYW5k
IGludGVybmF0aW9uYWwgd2luZXMsIG1pY3JvYnJld3MsIGZvb2QgdHJ1Y2tzLCBlbnRlcnRhaW5t
ZW50LCBjdWxpbmFyeSBkZW1vbnN0cmF0aW9ucywgbWFya2V0cGxhY2UuICQyNSBpbiBhZHZhbmNl
LCAkMzAgZGF5IG9mIGV2ZW50LiBUd2lsaWdodCBEaW5uZXIgYXQgNiBwLm0uIEZyaWRheSwgJDEw
MCwgaW5jbHVkZXMgZml2ZSB0YXN0aW5ncyBhdCB0aGUgZmVzdGl2YWwuIEJlbmVmaXRzIEZyaWVu
ZHMgb2YgTWVkaW5hIENvdW50eSBQYXJrcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy51bmNvcmtlZG1l
ZGluYS5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudW5jb3JrZWRtZWRpbmEuY29tPC9hPi48L3A+
PHA+R29sZiBPdXRpbmdzPC9wPjxwPlJ1c3MgUHJ5IE1lbW9yaWFsICYjODIxMjsgU3VuZGF5IGF0
IEdvb2QgUGFyayBHb2xmIENvdXJzZSwgNTMwIE5vbWUgQXZlLiwgQWtyb24uIDEyOjE1IHAubS4g
Y2hlY2staW4gd2l0aCBhIDEgcC5tLiBzaG90Z3VuIHN0YXJ0LiAkMTAwLCBpbmNsdWRlcyAxOCBo
b2xlcyB3aXRoIGNhcnQsIGJlZXIgb24gY291cnNlIGFuZCBwaWcgcm9hc3Qgd2l0aCBsaXZlIGVu
dGVydGFpbm1lbnQuIEJlbmVmaXRzIEFrcm9uIFByaWRlLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFr
cm9ucHJpZGUub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmFrcm9ucHJpZGUub3JnPC9hPi48L3A+
PHA+WmFjaCBEb2hlcnR5IE1lbW9yaWFsIFNjaG9sYXJzaGlwIEZ1bmQgJiM4MjEyOyBKdWx5IDI5
IGF0IFRhbSBPJiM4MjE3O1NoYW50ZXIgR29sZiBDb3Vyc2UsIDUwNTUgSGlsbHMgJmFtcDsgRGFs
ZXMgUm9hZCBOVywgSmFja3NvbiBUb3duc2hpcC4gUmVnaXN0cmF0aW9uIGJlZ2lucyBhdCBub29u
LCB3aXRoIGEgMSBwLm0uIHNob3RndW4gc3RhcnQuICQ3NS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3Rpbnl1
cmwuY29tL3pqNnp0bDgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vdGlueXVybC5jb20vemo2enRs
ODwvYT4uIDwvcD48cD5LZW5ueSBFdmFucyBGb3VuZGF0aW9uICYjODIxMjsgQXVnLiA2IGF0IFBh
cmFkaXNlIExha2UgQ291bnRyeSBDbHViLCAxOTAwIFJhbmRvbHBoIFJvYWQsIFN1ZmZpZWxkIFRv
d25zaGlwLiA4IGEubS4gc2hvdGd1biBzdGFydC4gJDgwIGluY2x1ZGVzIGdvbGYsIHNraW5zIGdh
bWUsIGx1bmNoLCBiZXZlcmFnZXMgYW5kIHN0ZWFrIGRpbm5lci4gJDMwIGRpbm5lciBvbmx5LiBS
ZXNlcnZhdGlvbnMgZHVlIGJ5IEp1bHkgMjkuIENhbGwgUm9kIEJyYWdnIGF0IDMzMC02MjgtMTMx
MyBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cm9kQHBsY2MuaW5mbyI+cm9kQHBsY2MuaW5mbzwv
YT4uPC9wPjxwPlNIQy9UaGUgQXJjIG9mIE1lZGluYSBDb3VudHkgJiM4MjEyOyAxMSBhLm0uIEF1
Zy4gNyBhdCBNZWRpbmEgQ291bnRyeSBDbHViLCA1NTg4IFdlZGdld29vZCBSb2FkLCBNZWRpbmEu
ICQxMzUsIGluY2x1ZGVzIGdvbGYsIGNvdXJzZSBjb250ZXN0cywgbHVuY2ggYW5kIGRpbm5lci4g
MzMwLTcyMi0xOTAwLCBleHQuIDE5NiwgMTAwIG9yIDI2NSwgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3No
Yy1tZWRpbmEub3JnLzV0aC1hbm51YWwtZ29sZi1vdXRpbmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRw
Oi8vc2hjLW1lZGluYS5vcmcvNXRoLWFubnVhbC1nb2xmLW91dGluZzwvYT4uPC9wPjxwPkhvd2Fy
ZCBIYW5uYSBDaG93IENob3cgT3V0aW5nICYjODIxMjsgQXVnLiAxMiBhdCBUYW0gTyYjODIxNztT
aGFudGVyIEdvbGQgQ291cnNlLCA1MDU1IEhpbGxzICZhbXA7IERhbGVzIFJvYWQgTlcsIEphY2tz
b24gVG93bnNoaXAuIEZvdXItcGxheWVyIHNjcmFtYmxlIHdpdGggOSBhLm0uIHNob3RndW4gc3Rh
cnQuICQ0MDAgcGVyIHRlYW0sIGluY2x1ZGVzIDE4IGhvbGVzIG9mIGdvbGYsIGNhcnQsIGNvZmZl
ZS9kb3VnaG51dHMsIGhvdCBkb2dzLCBiZXZlcmFnZXMsIHBvc3Qtcm91bmQgbWVhbCwgY29udGVz
dHMsIHByaXplcywgc2lsZW50IGF1Y3Rpb24uIEJlbmVmaXRzIHRoZSBDaGlsZHJlbiYjODIxNztz
IEZyZWUgQ2FyZSBGdW5kcy4gMzMwLTgwNi0xMDc0LjwvcD48cD5QbGFuIEFoZWFkPC9wPjxwPktl
bnQgUG90dGVyZmVzdCA1SyBhbmQgRnVuIFJ1biAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiBKdWx5IDI4IG9u
IHRoZSBMZXN0ZXIgTGVmdG9uIEVzcGxhbmFkZSwgS2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5LiAkMjUs
IGluY2x1ZGVzIGEgcmFjZSBtZWRhbCBhbmQgVC1zaGlydC4gUHJvY2VlZHMgYmVuZWZpdCBNYWlu
IFN0cmVldCBLZW50LiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6Ly9ydW5zaWdudXAuY29tL3JhY2Uv
b2gva2VudC9rZW50cG90dGVyZmVzdDVrIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cHM6Ly9ydW5zaWdu
dXAuY29tL3JhY2Uvb2gva2VudC9rZW50cG90dGVyZmVzdDVrPC9hPi4gPC9wPjxwPk1zLiBXaGVl
bGNoYWlyIFVTQSAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiBKdWx5IDI4IGFuZCAyOSBhdCB0aGUgQ2VudGVy
U3RhZ2UgVGhlYXRyZSwgV2Fsc2ggSmVzdWl0IEhpZ2ggU2Nob29sLCA0NTUwIFd5b2dhIExha2Ug
Um9hZCwgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuIFRlbiBuYXRpb25hbCBmaW5hbGlzdHMsIGZpcmVmaWdodGVy
cyBmcm9tIHRoZSBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBGaXJlIERlcGFydG1lbnQsIDIwIGxvY2FsIGNoaWxk
cmVuLCBhbmQgc3RvcmllcyBhbmQgYWNoaWV2ZW1lbnRzIGJ5IHdvbWVuIHdpdGggZGlzYWJpbGl0
aWVzLiBGcmlkYXksICQyNSBpbiBhZHZhbmNlLCAkMzUgYXQgdGhlIGRvb3IuIFNhdHVyZGF5LCAk
MzUgYW5kICQ0MC4gRm9yIHRpY2tldHMsIGNhbGwgMzMwLTYxMi01MjQyIG9yIGVtYWlsIDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzppbmZvQE1zV2hlZWxjaGFpclVTQS5vcmciPmluZm9ATXNXaGVlbGNoYWlyVVNB
Lm9yZzwvYT4uIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
Lk1zV2hlZWxjaGFpclVTQS5vcmciIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuTXNXaGVlbGNoYWlyVVNB
Lm9yZzwvYT4uIDwvcD48cD5DaGlsZCBHdWlkYW5jZSAmYW1wOyBGYW1pbHkgU29sdXRpb25zIEdy
b3dpbmcgVXAgQWtyb24gJiM4MjEyOyA2LTkgcC5tLiBBdWcuIDExIGF0IHRoZSBUaGlyc3R5IERv
ZyBCcmV3ZXJ5LCA1MjkgR3JhbnQgU3QuLCBBa3Jvbi4gTG9jYWwgbXVzaWMsIGZvb2QgYW5kIGRy
aW5rcyB0byBzdXBwb3J0IHRoZSBtZW50YWwgaGVhbHRoIGNhcmUgYWdlbmN5IGZvciBjaGlsZHJl
biBhbmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMuICQ2MC4gMzMwLTM4NC0yODgyLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LmNnZnNldmVudHMub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmNnZnNldmVudHMub3JnPC9h
Pi4gICA8L3A+PHA+RGlubmVyICZhbXA7IEEgTW92aWU6IFJlbGVhc2luZyB0aGUgUHJlc3N1cmUg
QmxhY2sgVGllIEdhbGEgJiM4MjEyOyA0LTcgcC5tLiBBdWcuIDEzIGF0IENsZXZlbGFuZCBTdGF0
ZSBVbml2ZXJzaXR5LCBHcmFuZCBCYWxscm9vbSwgMjEyMSBFdWNsaWQgQXZlLiwgQ2xldmVsYW5k
LiAkNTAuIDQ0MC00NDQtNTcxOSBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnJlbGVhc2luZ3RoZXBy
ZXNzdXJlLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5yZWxlYXNpbmd0aGVwcmVzc3VyZS5jb208
L2E+LiA8L3A+PHA+RWFjaCBPbmUsIFJlYWNoIE9uZTogQW4gRXZlbmluZyBhdCB0aGUgTXVzZXVt
IHdpdGggQ0FTQSAmYW1wOyBGcmllbmRzICYjODIxMjsgNS03IHAubS4gQXVnLiAyMyBhdCB0aGUg
QWtyb24gQXJ0IE11c2V1bSwgMSBTLiBIaWdoIFN0LiwgQWtyb24uIFRvdXIgdGhlIG11c2V1bSwg
c2lsZW50IGFuZCBsaXZlIGF1Y3Rpb24gYnkgWW91bmcmIzgyMTc7cyBBdWN0aW9uIFNlcnZpY2Us
IGFuZCBob3JzIGQmIzgyMTc7b2V1dnJlcy4gQWRtaXNzaW9uIGlzIGZyZWUsIGJ1dCByZXNlcnZh
dGlvbnMgYXJlIHJlcXVpcmVkLCBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN1bW1pdGNhc2FnYWwu
b3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnN1bW1pdGNhc2FnYWwub3JnPC9hPi4gPC9wPjxwPktl
ZXAgQWtyb24gQmVhdXRpZnVsICYjODIyMDtHcmVlbiB0aGUgU2NlbmUmIzgyMjE7ICYjODIxMjsg
NS04OjMwIHAubS4gQXVnLiAzMCBpbiB0aGUgQnVkIGFuZCBTdXNpZSBSb2dlcnMgR2FyZGVuLCBB
a3JvbiBBcnQgTXVzZXVtLCAxIFMuIE1haW4gU3QuLCBBa3Jvbi4gUHJvY2VlZHMgd2lsbCBiZW5l
Zml0IEtlZXAgQWtyb24gQmVhdXRpZnVsJiM4MjE3O3MgTGl0dGVyIFJlZHVjdGlvbiAmYW1wOyBC
ZWF1dGlmaWNhdGlvbiBQcm9ncmFtcy4gVGlja2V0cyBhcmUgJDQ1LiBDYWxsIDMzMC0zNzUtMjEx
NiBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmtlZXBha3JvbmJlYXV0aWZ1bC5vcmcvcGF5
bWVudCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5rZWVwYWtyb25iZWF1dGlmdWwub3JnL3BheW1lbnQ8
L2E+LiA8L3A+PHA+TWFkZSBpbiBPaGlvIEZlc3RpdmFsIFByZXZpZXcgTmlnaHQgJiM4MjEyOyA0
LTggcC5tLiBTZXB0LiAxIGF0IEhhbGUgRmFybSAmYW1wOyBWaWxsYWdlLCAyNjg2IE9hayBIaWxs
IFJvYWQsIEJhdGguIE9oaW8gZm9vZCBhbmQgYmV2ZXJhZ2VzLCBhcnRpc2FucyBkZW1vbnN0cmF0
aW5nIHRyYWRpdGlvbmFsIGNyYWZ0cyBhbmQgdHJhZGVzLiAkNTAuIDMzMC02NjYtMzcxMSwgZXh0
LiAxNy04LCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LndyaHMub3JnL2V2ZW50cy9wcmV2aWV3LW5p
Z2h0IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LndyaHMub3JnL2V2ZW50cy9wcmV2aWV3LW5pZ2h0PC9h
Pi4gPC9wPjxwPkhvc3BpY2Ugb2YgdGhlIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBXYXJlaG91c2UgU2FsZSAm
IzgyMTI7IDggYS5tLiB0byA0IHAubS4gU2VwdC4gOCBhbmQgOSBhLm0uIHRvIDMgcC5tLiBTZXB0
LiA5IGF0IEhvc3BpY2Ugb2YgdGhlIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBIZWFkcXVhcnRlcnMsIDE3ODc2
IFN0LiBDbGFpciBBdmUuLCBDbGV2ZWxhbmQuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBnbyB0byA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lmhvc3BpY2V3ci5vcmcvY2xldmVsYW5kLXJlc2FsZS1zaG9wIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lmhvc3BpY2V3ci5vcmcvY2xldmVsYW5kLXJlc2FsZS1zaG9wPC9h
Pi4gPC9wPjxwPlRoZSBTYWx2YXRpb24gQXJteSBGdW5kcmFpc2luZyBEaW5uZXIgJmFtcDsgQ2Vs
ZWJyYXRpb24gJiM4MjEyOyBTZXB0LiA4IGF0IFdpbGxpYW1zIG9uIHRoZSBMYWtlLCA3ODcgTGFm
YXlldHRlIFJvYWQsIE1lZGluYS4gU2lsZW50IGF1Y3Rpb24gYW5kIGxpdmUgYXVjdGlvbi4gJDUw
LiAzMzAtNzIyLTY0ODguPC9wPjxwPlphbmUmIzgyMTc7cyBTcGVjaWFsIE5lZWRzIEF3YXJlbmVz
cyBXYWxrICZhbXA7IEZ1biBEYXkgJiM4MjEyOyBTZXB0LiA5IGF0IEJvbGljaCBNaWRkbGUgU2No
b29sLCBQb3J0YWdlIFRyYWlsLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gQ2hlY2sgaW4gc3RhcnRzIGF0IDgg
YS5tLiB3aXRoIHRoZSB3YWxrIGF0IDg6MzAsIDVLIHJ1biBhdCA5OjMwLiBSZWdpc3RyYXRpb24g
JDI3LjUwIGZvciB0aGUgd2FsayBhbmQgJDMyLjUwIGZvciB0aGUgNUsuIFRvIHJlZ2lzdGVyLCBn
byB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVuc2luZ3VwLmNvbS9yYWNlL29oL2N1eWFob2dhZmFsbHMv
emFuZXNmb3VuZGF0aW9uNWsiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vcnVuc2luZ3VwLmNvbS9y
YWNlL29oL2N1eWFob2dhZmFsbHMvemFuZXNmb3VuZGF0aW9uNWs8L2E+LiA8L3A+PHA+R2VybWFu
IEZhbWlseSBTb2NpZXR5IExlZGVyaG9zZW4gNSBLLWVnIFJ1biAmIzgyMTI7IFNlcHQuIDkgYXQg
dGhlIEdlcm1hbiBGYW1pbHkgU29jaWV0eSwgMzg3MSBSYW5maWVsZCBSb2FkLCBCcmltZmllbGQg
VG93bnNoaXAuIDVLLCAxLW1pbGUgZnVuIHJ1biBhbmQgNTAteWFyZCBUb2RkbGVyIERhc2ggd2ls
bCBiZWdpbiBhdCA5IGEubS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nZXJtYW5mYW1pbHlzb2NpZXR5
LmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5nZXJtYW5mYW1pbHlzb2NpZXR5LmNvbTwvYT4uIDwv
cD48cD5NaXNzaW9uIFVTQSBIdW5nZXIgQ2hhbGxlbmdlICYjODIxMjsgU2VwdC4gMzAgYXQgR3Jl
ZW5zYnVyZyBVbml0ZWQgTWV0aG9kaXN0IENodXJjaCwgMjE2MSBHcmVlbnNidXJnIFJvYWQsIEdy
ZWVuLiBEb25hdGUgb3IgcGFjayBtZWFscyB0aGF0IHdpbGwgYmUgc2hpcHBlZCB0byBIYWl0aSBh
bmQgc29tZSBsb2NhbCBmb29kIHBhbnRyaWVzLiBHb2FsIGlzIDM2MCBib3hlcyBvciA3Nyw3NjAg
bWVhbHMgZm9yIHRoZSBodW5ncnkgb2YgSGFpdGkgYW5kIGxvY2FsbHkuICQxMDAgZG9uYXRpb24g
cGVyIHBhcnRpY2lwYW50LiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1pc3Npb251c2FodW5nZXJjaGFs
bGVuZ2Uub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm1pc3Npb251c2FodW5nZXJjaGFsbGVuZ2Uu
b3JnPC9hPi48L3A+PHA+QW1lcmljYW4gQ2FuY2VyIFNvY2lldHkmIzgyMTc7cyBDYXR0bGUgQmFy
b24mIzgyMTc7cyBCYWxsIGluIFRoZSBWaW5leWFyZCAmIzgyMTI7IE9jdC4gNyBhdCBNZXJlc3Rl
YWQgRmFybXMsIDQ4NiBFLiBUdXJrZXlmb290IExha2UgUm9hZCwgR3JlZW4uIEZvb2QsIGRhbmNp
bmcsIGF1Y3Rpb24gYW5kIG1vcmUuICQxNzUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25jYXR0
bGViYXJvbnMub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmFrcm9uY2F0dGxlYmFyb25zLm9yZzwv
YT4uIDwvcD48cD5NZWRpbmEgQ291bnR5IFdvbWVuJiM4MjE3O3MgRW5kb3dtZW50IEZ1bmQgU2Vh
c29ucyBvZiBHaXZpbmcgJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4gTm92LiA5IGF0IFdleW1vdXRoIENvdW50
cnkgQ2x1YiwgMzk0NiBXZXltb3V0aCBSb2FkLCBNZWRpbmEuIDwvcD48cD5VcmJhbiBMZWFndWUg
b2YgR3JlYXRlciBDbGV2ZWxhbmQgMTAwdGggQW5uaXZlcnNhcnkgQ2VsZWJyYXRpb24gQmVuZWZp
dCBDb25jZXJ0IHdpdGggSmVmZnJleSBPc2Jvcm5lICYjODIxMjsgRG9vcnMgb3BlbiBhdCA2OjMw
IHAubS4gTm92LiAxNiBhdCB0aGUgSGFyZCBSb2NrIFJvY2tzaW5vIE5vcnRoZmllbGQgUGFyaywg
MTA3NzcgTm9ydGhmaWVsZCBSb2FkLCBOb3J0aGZpZWxkLiAkMzUtJDY1LiBGb3IgdGlja2V0cywg
Z28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ocnJvY2tzaW5vbm9ydGhmaWVsZHBhcmsuY29tIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lmhycm9ja3Npbm9ub3J0aGZpZWxkcGFyay5jb208L2E+LiA8L3A+
PHA+U2VuZCBpbmZvcm1hdGlvbiBhYm91dCBzb2NpYWwgYW5kIGNoYXJpdHkgZXZlbnRzIHRvIFRo
ZSBTY2VuZSwgYy9vIEx5bm5lIFNoZXJ3aW4sIEZlYXR1cmVzIERlcGFydG1lbnQsIEFrcm9uIEJl
YWNvbiBKb3VybmFsLCBQLk8uIEJveCA2NDAsIEFrcm9uLCBPSCA0NDMwOS4gT3IgZW1haWwgPGEg
aHJlZj0ibWFpbHRvOmxzaGVyd2luQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5sc2hlcndpbkB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCAmIzgyMTY7JiM4MjE2O1RoZSBTY2VuZSYjODIxNzsm
IzgyMTc7IGluIHRoZSBzdWJqZWN0IGxpbmUuIEV2ZW50IG5vdGljZXMgc2hvdWxkIGJlIHNlbnQg
YXQgbGVhc3QgdHdvIHdlZWtzIGluIGFkdmFuY2UuIE1lcml0cyBvZiBhbGwgb3JnYW5pemF0aW9u
cyBoYXZlIG5vdCBiZWVuIGludmVzdGlnYXRlZCBieSB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIHNvIHBv
dGVudGlhbCBkb25vcnMgc2hvdWxkIHZlcmlmeSB0aGUgd29ydGhpbmVzcyBvZiBhIGNhdXNlIGJl
Zm9yZSBjb21taXR0aW5nLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.