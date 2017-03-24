Send us your photos of 1980s fashion

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2Ugd2FudCB0byBzZWUgeW91ciAmIzgyMTc7ODBzIGxvb2tzITwvcD48cD5XZSYjODIxNzty
ZSBpbnZpdGluZyByZWFkZXJzIHRvIHNlbmQgaW4gcGhvdG9zIG9mIHRoZW1zZWx2ZXMgaW4gdGhl
aXIgJiM4MjE3OzgwcyBmaW5lc3QuIFdlIHdhbnQgdG8gc2VlIHRob3NlIGxlZyB3YXJtZXJzLCBG
bG9jayBvZiBTZWFndWxscyBoYWlyc3R5bGVzLCBiaWcgTWFkb25uYSBoYWlyIGJvd3MgYW5kIE5G
TC13b3J0aHkgc2hvdWxkZXIgcGFkcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9saWZl
c3R5bGUvc2hvdy11cy15b3VyLTgwcy1sb29rLWhlcmUtYXJlLXNvbWUtb2Ytb3Vycy0xLjc1NDMx
MCI+Q2hlY2sgb3V0IHNvbWUgb2Ygb3VycyBvbiBPaGlvLmNvbSBmb3IgaW5zcGlyYXRpb24uPC9h
PjwvcD48cD5FbWFpbCBhIGRpZ2l0YWwgaW1hZ2UgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnlvdXJzdG9y
eUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+eW91cnN0b3J5QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi4gQmUgc3VyZSB0byBpbmNsdWRlIHlvdXIgbmFtZSAoYW5kIHRoZSBuYW1lcyBvZiBhbnlvbmUg
ZWxzZSBpbiB0aGUgcGhvdG8pLCB0aGUgdG93biB3aGVyZSB5b3UgbGl2ZSBhbmQgYSBwaG9uZSBu
dW1iZXIgd2hlcmUgeW91IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGR1cmluZyB0aGUgZGF5LiBBIGJyaWVmIGV4
cGxhbmF0aW9uIG9mIHdoYXQmIzgyMTc7cyBpbiB0aGUgcGhvdG8gaXMgaGVscGZ1bC48L3A+PHA+
SWYgeW91IG5lZWQgdG8gc2VuZCB0aGUgcGljdHVyZSBieSByZWd1bGFyIG1haWwsIHBsZWFzZSBz
ZW5kIGl0IHRvIEVpZ2h0aWVzLCBGZWF0dXJlcyBEZXBhcnRtZW50LCBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91
cm5hbCwgNDQgRS4gRXhjaGFuZ2UgU3QuLCBQLk8uIEJveCA2NDAsIEFrcm9uLCBPSCA0NDMwOS48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.