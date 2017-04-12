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Shake it up: Tips for bringing back the cocktail party

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: April 12, 2017 - 07:17 PM | Updated: April 13, 2017 - 09:03 AM
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Retro cocktails from our past give entertaining a vintage twist. The art of mixing drinks is making a comeback. (Akron Beacon Journal file photo)


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