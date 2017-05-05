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Simple is best and other lessons from a road trip with kids

By Jonathan Elderfield
Associated Press

Published: May 5, 2017 - 04:10 PM
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In this Aug. 2016 photo, a truck approaches the Sgt. James P. Hunter Memorial Bridge in Birmingham, Ohio. Hunter, an Army photojournalist was killed in Afghanistan on June 18, 2010. (Jonathan Elderfield via AP)


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