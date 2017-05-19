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Small and cute: why crafters love ‘little thingies’

By Jennifer Forker
Associated Press

Published: May 19, 2017 - 03:45 PM
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This image provided by Quirk Books shows crochet characters from the literary classic "Moby Dick," which are featured in the book "Literary Yarns: Crochet Projects Inspired by Classic Books" by Cindy Wang. (Michael Reali/Quirk Books via AP)


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