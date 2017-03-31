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Some real-world twin tips for Amal Clooney, Beyonce

By Leanne Italie
Associated Press

Published: March 31, 2017 - 05:44 PM
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FILE - This Feb. 12, 2017 file photo shows Beyonce performing at the 59th annual Grammy Awards in Los Angeles. Beyonce and Jay Z, along with George and Amal Clooney, have announced recently that they are expecting twins. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP, File)


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