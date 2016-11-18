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Stan Hywet’s Deck the Hall celebration captures holiday wonder

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: November 18, 2016 - 05:52 PM | Updated: November 21, 2016 - 03:08 PM
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The book "Frosty the Snowman" sits on display in its themed room at Stan Hywet, in Nov. 16, 2016 in Akron. Holiday storybook themed rooms are set up for this years Deck the Hall holiday celebration. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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