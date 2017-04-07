Study: High-intensity interval training does best in reversing age-related changes

PHA+TGFjZSB1cCB0aG9zZSBzbmVha2Vycy4gRXhlcmNpc2UgJiM4MjEyOyBzcGVjaWZpY2FsbHkg
aGlnaC1pbnRlbnNpdHkgaW50ZXJ2YWwgdHJhaW5pbmcgJiM4MjEyOyBzbG93cyBkb3duIHRoZSBh
Z2luZyBwcm9jZXNzLjwvcD48cD5BIHJlY2VudCBzdHVkeSBwdWJsaXNoZWQgaW4gdGhlIGpvdXJu
YWwgQ2VsbCBNZXRhYm9saXNtIG5vdGVkIHRoYXQgYW55IGtpbmQgb2YgZXhlcmNpc2UgaXMgYmV0
dGVyIHRoYW4gbm9uZSwgYnV0IGl0JiM4MjE3O3MgdGhlIGhpZ2gtaW50ZW5zaXR5IGludGVydmFs
IHRyYWluaW5nIHRoYXQgZG9lcyBiZXN0IGluIHJldmVyc2luZyBhZ2UtcmVsYXRlZCBjaGFuZ2Vz
IGF0IHRoZSBjZWxsdWxhciBsZXZlbC4gVGhvdWdoIHRoaXMgd29ya3MgZm9yIHBlb3BsZSBvZiBh
bGwgYWdlcywgaXQgc2VlbXMgdG8gb2ZmZXIgbW9yZSBiZW5lZml0cyB0byBvbGRlciBwZW9wbGUu
PC9wPjxwPkhJSVQsIGFzIGl0IGlzIGtub3duLCByZXF1aXJlcyBzaG9ydCBidXJzdHMgb2YgaW50
ZW5zZSBhZXJvYmljIGFjdGl2aXR5LCBtaXhlZCB3aXRoIGxvbmdlciBzdHJldGNoZXMgb2YgbW9k
ZXJhdGUgZXhlcmNpc2UuIEl0IGVuY291cmFnZXMgY2VsbHMgdG8gbWFrZSBtb3JlIHByb3RlaW5z
IHRvIGZ1ZWwgdGhlIGVuZXJneS1wcm9kdWNpbmcgY2VsbHVsYXIgbWVjaGFuaXNtLCBhcnJlc3Rp
bmcgdGhlIGFnaW5nIHByb2Nlc3MuPC9wPjxwPlRoZSBzdHVkeSBmb3VuZCB0aGF0IHlvdW5nZXIg
cGVvcGxlIHBhcnRpY2lwYXRpbmcgaW4gSElJVCBzaG93ZWQgYSA0OSBwZXJjZW50IGluY3JlYXNl
IGluIG1pdG9jaG9uZHJpYWwgY2FwYWNpdHkgYW5kIHRoZSBvbGRlciBncm91cCBzYXcgYSA2OSBw
ZXJjZW50LiAoTWl0b2Nob25kcmlhIGFyZSB0aGUgY2VsbHMmIzgyMTc7IHBvd2VyaG91c2VzLik8
L3A+PHA+VGhlIHN0dWR5LCBmdW5kZWQgYnkgdGhlIE5hdGlvbmFsIEluc3RpdHV0ZXMgb2YgSGVh
bHRoLCB1c2VkIHR3byBzZXRzIG9mIHZvbHVudGVlcnM6IHJhbmdpbmcgaW4gYWdlIGZyb20gMTgg
dG8gMzAsIGFuZCA2NSBhbmQgODAuIFRob3NlIHN0dWRpZWQgd2VyZSBkaXZpZGVkIGludG8gdGhy
ZWUgZGlmZmVyZW50IHN1cGVydmlzZWQgZXhlcmNpc2UgdHJhaW5pbmcgcHJvZ3JhbXMgdGhhdCBs
YXN0ZWQgdGhyZWUgbW9udGhzLiBUaGUgbWl4ZWQtYWdlIEhJSVQgZ3JvdXAgZGlkIHRocmVlIGRh
eXMgYSB3ZWVrIG9mIGN5Y2xpbmcsIHdpdGggaGlnaC1pbnRlbnNpdHkgYm91dHMgYWx0ZXJuYXRp
bmcgd2l0aCBsb3ctaW50ZW5zaXR5IHBlZGFsaW5nLCBhbmQgdHdvIGRheXMgYSB3ZWVrIG9mIG1v
ZGVyYXRlbHkgZGlmZmljdWx0IHRyZWFkbWlsbCB3YWxraW5nLjwvcD48cD5BIHN0cmVuZ3RoIHRy
YWluaW5nIGdyb3VwIGRpZCB3ZWlnaHRzIGZvciBsb3dlciBhbmQgdXBwZXIgYm9keSBtdXNjbGVz
IHR3byBkYXlzIGVhY2ggd2Vlaywgd2hpbGUgYSB0aGlyZCBncm91cCBjeWNsZWQgYW5kIGxpZnRl
ZCB3ZWlnaHQgZml2ZSBkYXlzIGEgd2VlaywgYnV0IGFsd2F5cyBsZXNzIHN0cmVudW91c2x5IHRo
YW4gdGhlIHR3byBvdGhlciBncm91cHMuPC9wPjxwPlRoZSByZXNlYXJjaGVycyBmb3VuZCB0aGF0
IHN0cmVuZ3RoIHRyYWluaW5nIHdhcyBtb3N0IGVmZmVjdGl2ZSBmb3IgYnVpbGRpbmcgbXVzY2xl
IG1hc3MgYW5kIGZvciBpbXByb3Zpbmcgc3RyZW5ndGggJiM4MjEyOyBpbXBvcnRhbnQgYmVjYXVz
ZSBib3RoIHF1YWxpdGllcyBkZWNsaW5lIHdpdGggYWdlICYjODIxMjsgYnV0IHRoZSBncm91cCB0
aGF0IHBhcnRpY2lwYXRlZCBpbiBISUlUIGVhcm5lZCB0aGUgYmVzdCByZXN1bHRzIGF0IHRoZSBj
ZWxsdWxhciBsZXZlbC4gSElJVCBzZWVtZWQgdG8gcmV2ZXJzZSB0aGUgYWdlLXJlbGF0ZWQgZGVj
bGluZSBpbiBtaXRvY2hvbmRyaWFsIGZ1bmN0aW9uIGFuZCBtdXNjbGUtYnVpbGRpbmcgcHJvdGVp
bnMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.