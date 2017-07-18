Summer fun: 10 cool outdoor spots in Greater Akron to grab a bite and drink

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWVyIGlzIG1hZGUgZm9yIG91dGRvb3IgYWN0aXZpdGllcy48L3A+PHA+QmFzZWJhbGwu
IFNvY2Nlci4gU3dpbW1pbmcuIEFuZCAuLi4gb2YgY291cnNlIC4uLiBkcmlua2luZyBhbmQgZWF0
aW5nLjwvcD48cD5PaCwgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IGZvcmdldCBkcmlua2luZyBhbmQgZWF0aW5n
LjwvcD48cD5JbiBOb3J0aGVhc3QgT2hpbywgd2UgaHVkZGxlIGluc2lkZSBzbyBvZnRlbiBpbiBi
YWQtd2VhdGhlciBtb250aHMgdGhhdCBpdCYjODIxNztzIGdyZWF0IHRvIGd1bHAgc29tZSBmcmVz
aCBhaXIgd2hpbGUgYWxzbyBndWxwaW5nIGRvd24gYSAoaW5zZXJ0IHlvdXIgZmF2b3JpdGUgc3Vt
bWVyIGZvb2QgaGVyZSkgYWxvbmcgd2l0aCBhIHJlZnJlc2hpbmcgKGluc2VydCB5b3VyIGZhdm9y
aXRlIGJldmVyYWdlIGhlcmUpLjwvcD48cD5XaXRoIHN1bW1lciBpbiBmdWxsIHN3aW5nLCBpdCYj
ODIxNztzIHRpbWUgdG8gcmVjb21tZW5kIHNvbWUgQWtyb24tYXJlYSBiYXJzIGFuZCByZXN0YXVy
YW50cyB3aXRoIGNvb2wgb3V0ZG9vciBwYXRpb3MgYW5kIGRlY2tzLiBQbGVudHkgb2YgcGxhY2Vz
IG9mZmVyIG91dGRvb3IgcGF0aW9zLiBCdXQganVzdCBiZWNhdXNlIGEgZmVuY2UgaXMgc2xhcHBl
ZCBhcm91bmQgYW4gZWF0aW5nIGFyZWEgZG9lc24mIzgyMTc7dCBtZWFuIGl0JiM4MjE3O3MgYSBo
aXAgc3BvdCB0byBoYW5nLjwvcD48cD5QYXRpb3MgdGhhdCBnYXplIHVwb24gcGFya2luZyBsb3Rz
PyBObywgdGhhbmtzLjwvcD48cD5IZXJlIGFyZSAxMCB3b3J0aCBjaGVja2luZyBvdXQsIGJhc2Vk
IG9uIG91ciByZWNvbm5haXNzYW5jZSBhbmQgdGhlIHJlY29tbWVuZGF0aW9ucyBvZiBvdXRkb29y
LWxvdmluZyBjb2xsZWFndWVzIGFuZCByZWFkZXJzLjwvcD48cD5OYXV0aSBWaW5lIFdpbmVyeTwv
cD48cD5XaGVyZTogMzk1MCBTLiBNYWluIFN0LiwgR3JlZW48L3A+PHA+UGhvbmU6IDMzMC02NDQt
NTQ0NDwvcD48cD5XZWI6IG5hdXRpdmluZXdpbmUuY29tPC9wPjxwPldoeSBpdCYjODIxNztzIGNv
b2w6IE5hdXRpIFZpbmUsIHdoaWNoIG9wZW5lZCBpbiAyMDEzLCBzaXRzIG9uIHRoZSBzaG9yZXMg
b2YgdGhlIFBvcnRhZ2UgTGFrZXMsIHNwZWNpZmljYWxseSBNaWxsZXIgTGFrZS4gT3duZXJzIEpv
ZSBXYXRoZXkgYW5kIEVyaWNhIEFudG9uaW90dGkgYnVpbHQgc3RlcHMgbGVhZGluZyBkb3duIGZy
b20gdGhlIHdpbmVyeSB0byBhIGxha2VzaWRlIHBhdGlvIHRoYXQgb2ZmZXJzIGJlYXV0aWZ1bCB2
aWV3cyBvZiB0aGUgd2F0ZXIgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhlIFR1cmtleWZvb3QgTGFrZSBHb2xmIExp
bmtzIGluIHRoZSBkaXN0YW5jZS48L3A+PHA+T2gsIGFuZCBOYXV0aSBWaW5lIGFsc28gb3BlcmF0
ZXMgdGhlIE11Y2t5IER1Y2sgYnJld3B1YiBhY3Jvc3MgdGhlIHN0cmVldCBzbyB5b3UgY2FuIGRy
aW5rIGxvY2FsbHkgbWFkZSB3aW5lIGFuZCBiZWVyLiBDaGVlcnMhPC9wPjxwPjwvcD48cD5XaW5l
cnkgYXQgV29sZiBDcmVlazwvcD48cD5XaGVyZTogMjYzNyBTLiBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9u
IFJvYWQsIENvcGxleTwvcD48cD5QaG9uZTogMzMwLTY2Ni05Mjg1PC9wPjxwPldlYjogd2luZXJ5
YXR3b2xmY3JlZWsuY29tPC9wPjxwPldoeSBpdCYjODIxNztzIGNvb2w6IEdvYXRzLiBOZWVkIHdl
IHNheSBtb3JlPzwvcD48cD5UaGUgd2luZXJ5IHNpdHMgYXRvcCBhIHNsb3BlIHRoYXQgb3Zlcmxv
b2tzIHRoZSBCYXJiZXJ0b24gUmVzZXJ2b2lyIGFuZCBmZWF0dXJlcyBub3Qgb25seSBncmFwZXZp
bmVzIGJ1dCBhbHNvIGdvYXRzIHRoYXQgYXJlIG1vcmUgdGhhbiBlYWdlciB0byBtdW5jaCBvbiBo
YW5kLWZlZCBzbmFja3MuPC9wPjxwPldvbGYgQ3JlZWsgJiM4MjEyOyB3aGljaCBvYnZpb3VzbHkg
cHJvZHVjZXMgaXRzIG93biB3aW5lcyAmIzgyMTI7IGFsc28gb2ZmZXJzIGxpdmUgbXVzaWMgb24g
dGhlIHBhdGlvIG9uIE1vbmRheSBhbmQgV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0cywgYW5kIGFsbG93cyBjdXN0
b21lcnMgdG8gYnJpbmcgdGhlaXIgd2VsbC1iZWhhdmVkIGRvZ3Mgb24gVHVlc2RheSBuaWdodHMu
PC9wPjxwPjwvcD48cD5EQkE8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XaGVyZTo8L3N0cm9uZz4gMjEgRnVybmFj
ZSBTdC4gU3VpdGUgNDAyIEFrcm9uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGhvbmU6PC9zdHJvbmc+IDMzMC0z
NzUtNTA1MDwvcD48cD48c3Ryb25nPldlYjo8L3N0cm9uZz4gZGFudGVha3Jvbi5jb208L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5XaHkgaXQmIzgyMTc7cyBjb29sOjwvc3Ryb25nPiBUaGVyZSYjODIxNztzIHBsZW50
eSBvZiByb29tLCB0aGUgc2VydmljZSBpcyBnb29kIGFuZCB5b3UgZ2V0IHRvIHN0YXJlIGF0IHNv
bWUgb2YgdGhlIHRhbGxlc3QgYnVpbGRpbmdzIGluIHRvd24sIGFuZC9vciBwZW9wbGUgd2F0Y2gg
dGhlIG1hbnkgY2hhcmFjdGVycyB0aGF0IGNvbWUgYW5kIGdvIGZyb20gbmVhcmJ5IEx1aWdpJiM4
MjE3O3MgYXQgYWxsIGhvdXJzLjwvcD48cD48L3A+PHA+VGhlIFBpYXp6YSBhdCBHZXJ2YXNpIFZp
bmV5YXJkPC9wPjxwPldoZXJlOiAxNzAwIDU1dGggU3QuIE5FLCBDYW50b248L3A+PHA+UGhvbmU6
IDMzMC00OTctMTAwMDwvcD48cD5XZWI6IGdlcnZhc2l2aW5leWFyZC5jb208L3A+PHA+V2h5IGl0
JiM4MjE3O3MgY29vbDogVGhlIHBpYXp6YSBpcyBhIGxhcmdlLCBsYW5kc2NhcGVkIHBhdGlvIHdp
dGggYW4gb3V0ZG9vciBraXRjaGVuIGFuZCBiYXIuIFVubGlrZSB0aGUgbW9yZSBmb3JtYWwgcmVz
dGF1cmFudCwgaXQgb2ZmZXJzIGNhc3VhbCBkaW5pbmcgd2l0aCBwZW9wbGUgb3JkZXJpbmcgYXQg
YSBjb3VudGVyLiBHdWVzdHMgYXJlIGFsbG93ZWQgdG8gYnJpbmcgYmxhbmtldHMgYW5kIGxhd24g
Y2hhaXJzLjwvcD48cD5UaGUgcGlhenphLCB3aGljaCBvdmVybG9va3MgYSBsYWtlLCBhbHNvIG9m
ZmVycyBib2NjZSBjb3VydHMsIGxpdmUgbXVzaWMgVHVlc2RheSB0aHJvdWdoIFN1bmRheSBuaWdo
dHMgYW5kIHBsZW50eSBvZiBHZXJ2YXNpIHdpbmVzLjwvcD48cD4gIDwvcD48cD5CdXJudHdvb2Qg
VGF2ZXJuIDwvcD48cD48c3Ryb25nPldoZXJlOjwvc3Ryb25nPiAyMjkxIFJpdmVyZnJvbnQgUGFy
a3dheSwgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5QaG9uZTo8L3N0cm9uZz4gMzMwLTc5
NC03MDg1PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2ViOjwvc3Ryb25nPiBidXJudHdvb2R0YXZlcm4uY29tPC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+V2h5IGl0JiM4MjE3O3MgY29vbDo8L3N0cm9uZz4gVGhlIHBhdGlvIGlzbiYj
ODIxNzt0IHBhcnRpY3VsYXJseSBzcGFjaW91cywgYnV0IGl0IGRvZXMgc2VhdCB5b3UgcmlnaHQg
YXQgdGhlIGVkZ2Ugb2YgdGhlIGZhbGxzLCBtYWtpbmcgZm9yIGEgdmVyeSBwaWN0dXJlc3F1ZSBl
YXRpbmcgYW5kIGRyaW5raW5nIHNlc3Npb24uPC9wPjxwPjwvcD48cD5XaW5raW5nIExpemFyZDwv
cD48cD5XaGVyZTogMTYxNSBNYWluIFN0LiwgUGVuaW5zdWxhLjwvcD48cD5QaG9uZTogMzMwLTQ2
Ny0xMDAyPC9wPjxwPldlYjogd2lua2luZ2xpemFyZC5jb208L3A+PHA+V2h5IGl0JiM4MjE3O3Mg
Y29vbDogVGhlcmUgYXJlIHBsZW50eSBvZiBXaW5raW5nIExpemFyZCBiYXJzIGFuZCByZXN0YXVy
YW50cyBzY2F0dGVyZWQgYXJvdW5kIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLiBCdXQgb25seSBvbmUgaGFzIGFu
IG91dGRvb3IgcGF0aW8gdGhhdCBzaXRzIGluc2lkZSBDdXlhaG9nYSBWYWxsZXkgTmF0aW9uYWwg
UGFyaywgcmVzdHMgYmVzaWRlIHRoZSBDdXlhaG9nYSBSaXZlciBhbmQgcHJvdmlkZXMgYW4gdXAt
Y2xvc2UgdmlldyBvZiB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgVmFsbGV5IFNjZW5pYyBSYWlscm9hZCB0cmFpbiBh
cyBpdCBjaHVncyBieS48L3A+PHA+SW4gY2FzZSB5b3UgbWlzc2VkIHRoZSBvYnZpb3VzLCBpdCYj
ODIxNztzIHRoZSBXaW5raW5nIExpemFyZCBpbiBQZW5pbnN1bGEuIFRoZSBXaW5raW5nIExpemFy
ZCBvZmZlcnMgb25lIG9mIHRoZSBiZXN0ICYjODIxMjsgc2NyYXRjaCB0aGF0LCBsZXQmIzgyMTc7
cyBqdXN0IHNheSB0aGUgYmVzdCBjcmFmdCBiZWVyIHNlbGVjdGlvbiBpbiB0aGUgYXJlYS48L3A+
PHA+PC9wPjxwPk9sZCA5NyBDYWZlPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2hlcmU6IDwvc3Ryb25nPjE1MDMg
S2VubW9yZSBCbHZkLiwgQWtyb248L3A+PHA+PHN0cm9uZz5QaG9uZTogPC9zdHJvbmc+MzMwLTc0
NS01NDkzPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2ViOiA8L3N0cm9uZz50aGVvbGQ5Ny5jb208L3A+PHA+PHN0
cm9uZz5XaHkgaXQmIzgyMTc7cyBjb29sOiA8L3N0cm9uZz5UaGUgbGFyZ2UsIGNvbWZ5IHBhdGlv
IGlzIGVuY2xvc2VkIHdpdGggYSBsYXJnZSwgdmluZS1jb3ZlcmVkIHdhbGwuIFRoZXJlIGFyZSB0
b3JjaGVzIGFuZCBzZWFzb25hbCBib25maXJlcywgYW5kIGEgc21hbGxlciBzdHJ1Y3R1cmUgdGhh
dCBpcyBhdmFpbGFibGUgZm9yIHBhcnRpZXMgYW5kIHNtYWxsIGdhdGhlcmluZ3MuIEFkZGVkIHBl
cms6IGEgZnVsbHkgb3BlcmF0aW9uYWwgbGlmZWd1YXJkJiM4MjE3O3MgY2hhaXIuPC9wPjxwPjwv
cD48cD5EYXJieSYjODIxNztzIE9uIDU5PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2hlcmU6IDwvc3Ryb25nPjI3
NjQgRnJvbnQgU3QuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxsczwvcD48cD48c3Ryb25nPlBob25lOiA8L3N0cm9u
Zz4zMzAtOTIyLTc1NDA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XZWI6IDwvc3Ryb25nPmRhcmJ5c29uNTkuY29t
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2h5IGl0JiM4MjE3O3MgY29vbDogPC9zdHJvbmc+VGhlcmUmIzgyMTc7
cyBhIGxhcmdlLCBlbmNsb3NlZCBwYXRpbyB3aXRoIGhpZ2ggd2FsbHMgZGVzaWduZWQgdG8ga2Vl
cCB0aGUgc2lnaHRzIGFuZCBzb3VuZHMgb2YgSGlnaHdheSA1OSBmcm9tIHNwb2lsaW5nIHlvdXIg
ZHJpbmtpbmcuIFRoZSBzcGFjaW91cyBtb2Rlcm4gcGF0aW8gYWxzbyBoYXMgaXRzIG93biBiYXIs
IHNvIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBldmVuIGhhdmUgdG8gd2FpdCBvbiB5b3VyIHNlcnZlcnMgZm9y
IGEgcmVmaWxsLjwvcD48cD48L3A+PHA+SG93aWUmIzgyMTc7cyBvbiB0aGUgTGFrZTwvcD48cD5X
aGVyZTogNDg1NiBDb2xlbWFuIERyaXZlLCBOZXcgRnJhbmtsaW48L3A+PHA+UGhvbmU6IDMzMC02
NDQtODM0MzwvcD48cD5XZWI6IGhvd2llc29udGhlbGFrZS5jb208L3A+PHA+V2h5IGl0JiM4MjE3
O3MgY29vbDogVGhlIG5vLWZyaWxscyBvdXRkb29yIGFyZWEgYXQgSG93aWUmIzgyMTc7cyBmZWF0
dXJlcyBsb3RzIG9mIHBpY25pYyB0YWJsZXMgcmlnaHQgYWxvbmcgVHVya2V5Zm9vdCBMYWtlLiBI
b3dpZSYjODIxNztzIG9mZmVycyBhIGNhc3VhbCBiYXIgbWVudSB3aXRoIGJ1cmdlcnMsIHRhY29z
IGFuZCBjaGlja2VuIHdpbmdzLjwvcD48cD48L3A+PHA+Q2FuYWwgUGFyazwvcD48cD5XaGVyZTog
MzAwIFMuIE1haW4gU3QuLCBBa3JvbjwvcD48cD5QaG9uZTogMzMwLTI1My01MTUxPC9wPjxwPldl
YjogYWtyb25ydWJiZXJkdWNrcy5jb208L3A+PHA+V2h5IGl0JiM4MjE3O3MgY29vbDogQ29tZSBv
biwgbWFuLiBJdCYjODIxNztzIGJhc2ViYWxsLiBBcHBsZSBwaWUuIEdyYW5kbWEuICYjODIxNjtN
ZXJpY2EuPC9wPjxwPkNhbmFsIFBhcmssIGhvbWUgb2YgdGhlIEFrcm9uIFJ1YmJlckR1Y2tzLCBv
ZmZlcnMgYSBjb3VwbGUgb2Ygb3V0ZG9vciBjaG93aW5nIGFuZCBkcmlua2luZyBsb2NhdGlvbnMu
IFRoZSBHYW1lIEdyaWxsICsgQmFyIHByb3ZpZGVzIGEgY2hhbmNlIHRvIHRha2UgaW4gYSBnYW1l
IGFuZCBtZWFsIGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUuIFRoZXJlJiM4MjE3O3MgYWxzbyB0aGUgVGlraSBU
ZXJyYWNlLCBhIHBpY25pYyBhcmVhIHdpdGggYSB0aWtpIGJhciAodGhhdGNoZWQgcm9vZiBpbmNs
dWRlZCkuPC9wPjxwPlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9y
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT47IE1hbGNvbG0gWCBBYnJhbSBpcyBhdCAzMzAtOTk2LTM3NTgg
b3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1hYnJhbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWFicmFtQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.