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Summer fun: 10 cool outdoor spots in Greater Akron to grab a bite and drink

By Rick Armon  and Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writers

Published: July 18, 2017 - 05:43 PM | Updated: July 20, 2017 - 05:18 PM
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The meat and cheese plate at the Nauti Vine Winery. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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