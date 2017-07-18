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Summer fun: 10 cool outdoor spots in Greater Akron to grab a bite and drink

By Rick Armon  and Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writers

Published: July 18, 2017 - 05:43 PM
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Laura and Mike Dudley of Hudson sit on the balcony overlooking the Cuyahoga river at Burntwoocd Tavern in Cuyahoga Falls. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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