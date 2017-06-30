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Summer of Slime: DIY goo takes over tweens’ lives

By Tamara Lush
Associated Press

Published: June 30, 2017 - 06:22 PM
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Astrid Rubens demonstrates the elasticity of homemade slime in her kitchen in St. Paul, Minn. Glue, baking soda and contact lens solution are all it takes to make satisfyingly stretchy slime. (AP Photos/Jeff Baenen)


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