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Tallmadge boutique takes holistic approach to women’s well-being

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: December 9, 2016 - 03:59 PM | Updated: December 11, 2016 - 03:09 AM
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Christmas decorations for sale at Conversations & Co. ( The boutique inside the home is the centerpiece of a wellness center designed to bring women together, improve their physical and emotional well-being and foster their creativity. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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