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The Scene: Portage Lakes boat tour of homes benefits Akron Symphony

By Betty O’Neill-Roderick
Special to the Beacon Journal

Published: July 23, 2017 - 07:23 PM
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Hostess Pat Hensel (center) chats with Lucy Hunter of Portage Lakes (left) and Elaine Hagill of Stow in the basement of the second home during the Akron Symphony Guild Boat Tour of Homes on the Portage Lakes on Wednesday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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