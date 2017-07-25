The scoop on ice cream in Greater Akron: Favorite cool spots for satisfying summer treats

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QmVmb3JlIE5hdGlvbmFsIEljZSBDcmVhbSBNb250aCAmIzgyMTI7IEp1bHkgJiM4MjEyOyBt
ZWx0cywgd2UgYnJpbmcgeW91IHRoZSBzY29vcCBvbiBzb21lIG9mIG91ciByZWFkZXJzJiM4MjE3
OyBnby10byBpY2UgY3JlYW0gcGxhY2VzLiBQbHVzIHNvbWUgb2Ygb3VyIGFsbC10aW1lIGZhdmVz
LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlRyZWNhc28mIzgyMTc7cyBNYXJ5IENveWxlPC9zdHJvbmc+LCA3ODAg
Vy4gTWFya2V0IFN0LiwgSGlnaGxhbmQgU3F1YXJlLCBBa3Jvbi4gMzMwLTI1My03NzUxLiBUaGlz
IHJlc3RhdXJhbnQgJiM4MjEyOyB3aGljaCBvZmZlcnMgcGl6emEgYW5kIHNwYWdoZXR0aSAmIzgy
MTI7IGhhcyByb290cyBpbiB0aGUgTWFyeSBDb3lsZSBpY2UgY3JlYW0gYnVzaW5lc3MgdGhhdCBi
ZWdhbiBpbiAxOTM3LiBUaGlzIE1hcnkgQ295bGUgb3BlbmVkIGluIDE5NDYuPC9wPjxwPlRvd2Vy
aW5nIGJhbmFuYSBib2F0cyAod2l0aCB0aHJlZSBzY29vcHMgb2YgaWNlIGNyZWFtKSwgc2hlcmJl
dHMgYW5kIG90aGVyIHRyZWF0cy4gT3duZXIgTWljaGFlbCBUcmVjYXNvLCB3aG8gYm91Z2h0IHRo
ZSBwbGFjZSBpbiAxOTg3LCB3b3JrZWQgYXQgTWFyeSBDb3lsZSBhcyBhIHRlZW4uIEluIDIwMTMs
IGhpcyBzb24sIE1pY2hhZWwgRy4gVHJlY2FzbyBJSSwgbGVmdCBoaXMgcmVzdGF1cmFudCBqb2Ig
dG8gam9pbiB0aGUgYnVzaW5lc3MuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHJlY2Fzb3MuY29tIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnRyZWNhc29zLmNvbTwvYT4uIDwvcD48cD48c3Ryb25nPlN1bnRv
bmlvJiM4MjE3O3MgSWNlIENyZWFtPC9zdHJvbmc+LCAxMzI4IENvcGxleSBSb2FkLCBXZXN0IEFr
cm9uLiAzMzAtNzgwLTUxMzkuIExvb2sgZm9yIHRoZSBjb2xvcmZ1bCBzaWduLjwvcD48cD5CdXR0
ZXIgcGVjYW4gaXMgYSBjdXN0b21lciBmYXZvcml0ZSwgYXMgaXMgY2FudGFsb3VwZS4gQm90aCBh
cmUgYW1vbmcgaG91c2UtbWFkZSBoYXJkIGljZSBjcmVhbXMgYnkgb3duZXIgUm95Y2UgTGV3aXMs
IGEgcmV0aXJlZSB3aG8gdHVybmVkIGhpcyBob2JieSBvZiBtYWtpbmcgaWNlIGNyZWFtIGludG8g
YSBzd2VldCB2ZW50dXJlIGluIDIwMTQuPC9wPjxwPkluc2lkZSBzZWF0aW5nLiBBbHNvIGhhcyBz
b2Z0IHNlcnZlLCBmcm96ZW4geW9ndXJ0LCBuby1zdWdhci1hZGRlZCBpY2UgY3JlYW0gYW5kIGJh
a2VkIGdvb2RzIG1hZGUgYnkgTGV3aXMmIzgyMTc7IHdpZmUsIEJlcm5pY2UuPC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+TmV3IEJhbHRpbW9yZSBJY2UgQ3JlYW08L3N0cm9uZz47IHR3byBzdGFuZHMgJiM4MjEyOyAx
NDczOCBSYXZlbm5hIEF2ZS4gTkUgKHN0YXRlIFJvdXRlIDQ0KSwgTWFybGJvcm8gVG93bnNoaXAs
IGFuZCAyOTI5IEVkaXNvbiBTdC4gTlcsIExha2UgVG93bnNoaXAuPC9wPjxwPlRoZSBuYW1lPyBO
ZXcgQmFsdGltb3JlIGlzIHRoZSBuYW1lIG9mIHRoZSB1bmluY29ycG9yYXRlZCBjb21tdW5pdHkg
aW4gd2hpY2ggdGhlIG9yaWdpbmFsIGxvY2F0aW9uIGluIE1hcmxib3JvIGlzIGxvY2F0ZWQuIEJp
ZyBwb3J0aW9ucyBvZiBoYXJkIGRpcCAuIE1lbnUgaW5jbHVkZXMgbm8gc3VnYXIgYWRkZWQgaWNl
IGNyZWFtLCBmcm96ZW4geW9ndXJ0LiBObyBzb2Z0IHNlcnZlLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkhhbmRl
bCYjODIxNztzIEljZSBDcmVhbTwvc3Ryb25nPjsgbXVsdGlwbGUgbG9jYXRpb25zLiBUaGUgQ2Fu
ZmllbGQtYmFzZWQgY2hhaW4gYmVnYW4gZXhwYW5kaW5nIGludG8gdGhlIEFrcm9uIGFyZWEgaW4g
MjAwMi48L3A+PHA+RWFjaCBzdGFuZCBtYWtlcyBIYW5kZWwmIzgyMTc7cyBjcmVhbXkgaWNlIGNy
ZWFtIG9uIHByZW1pc2VzLiAgSGFuZGVsJiM4MjE3O3MgSHVycmljYW5lIGZlYXR1cmVzIHNvZnQg
dmFuaWxsYSBpY2UgY3JlYW0gd2l0aCBjaG9pY2Ugb2YgZ29vZGllcyBzdWNoIGFzIE0mYW1wO01z
LiBNZW51IGFsc28gaW5jbHVkZXMgaWNlIGNyZWFtIGNha2VzLCBmcm96ZW4geW9ndXJ0IGFuZCBu
by1zdWdhciBhZGRlZCBpY2UgY3JlYW0uIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuaGFuZGVsc2ljZWNy
ZWFtLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5oYW5kZWxzaWNlY3JlYW0uY29tPC9hPi48L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5XZWxjaCYjODIxNztzIERhaXJ5IENyZWFtPC9zdHJvbmc+LCAzMjU0IFMuIENs
ZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCwgTm9ydG9uLiAzMzAtODI1LTM2NjMuIExvb2sgZm9yIHRo
ZSB3aGl0ZS1waWNrZXQgZmVuY2Ugc3Vycm91bmRpbmcgdGhlIHBpY25pYyB0YWJsZXMgaW4gZnJv
bnQgb2YgdGhpcyBzdGFuZCBzcGVjaWFsaXppbmcgaW4gc29mdCBzZXJ2ZS4gTWVudSBpbmNsdWRl
cyBkaXBzIGZvciBzb2Z0IHNlcnZlLCBpbmNsdWRpbmcgcGVhbnV0IGJ1dHRlciBkaXAsIGFzIHdl
bGwgYXMgaGFyZCBpY2UgY3JlYW0gYW5kIGZyb3plbiB5b2d1cnQuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+T3Nl
ciYjODIxNztzIERhaXJ5IGFuZCBEZWxpPC9zdHJvbmc+LCAxMDIgTi4gQ2FuYWwgU3QuLCBDYW5h
bCBGdWx0b24uIDMzMC04NTQtMzg5Mi4gT2ZmIHRoZSBPaGlvICZhbXA7IEVyaWUgVG93cGF0aCBU
cmFpbCwgT3NlciYjODIxNztzLCBlc3RhYmxpc2hlZCBpbiAxOTU0LCBoYXMgYmVjb21lIGEgbXVz
dC12aXNpdCBwbGFjZSBmb3IgdHJhaWwgdHJla2tlcnMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub3Nl
cnNkYWlyeWFuZGRlbGkuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9zZXJzZGFpcnlhbmRkZWxp
LmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPkluc2lkZSBzZWF0aW5nLiBMb3RzIG9mIGZsYXZvcnMgb2YgaGFyZCBp
Y2UgY3JlYW0uIEFsc28gaGFzIHNvZnQgc2VydmUgYW5kIG90aGVyIHRyZWF0cyBzdWNoIGFzIEZs
YXZvciBCdXJzdCAmIzgyMTI7IGNob29zZSBmcm9tIGVpZ2h0IGZsYXZvcnMgc3dpcmxlZCB3aXRo
IHZhbmlsbGEuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RHVyYmluPC9zdHJvbmc+IE1hZ2ljIEZyZWV6ZSwgMTI4
NiBXb29zdGVyIFJvYWQgVy4sIEJhcmJlcnRvbi4gMzMwLTgyNS01NDEyLiBBIGZhdm9yaXRlIGFy
ZWEgc3RhbmQgZm91bmRlZCBpbiAxOTUzLjwvcD48cD5FYWNoIHllYXIgb24gdGhlIEZyaWRheSBh
ZnRlciBUaGFua3NnaXZpbmcsIHRoaXMgc2Vhc29uYWwgc3RhbmQgb3BlbnMgYmFjayB1cCBmb3Ig
Q2hyaXN0bWFzIHRyZWUgc2Vhc29uIGFuZCBzZWxscyB0cmVlcywgYWxvbmcgd2l0aCBpY2UgY3Jl
YW0uIE1lbnUgaW5jbHVkZXMgc29mdC1zZXJ2ZSBhbmQgaGFyZCBpY2UgY3JlYW0gYW5kIGZyb3pl
biB5b2d1cnQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZHVyYmlubWFnaWNmcmVlemUuY29tIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmR1cmJpbm1hZ2ljZnJlZXplLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+
U3RyaWNrbGFuZCYjODIxNztzIEZyb3plbiBDdXN0YXJkPC9zdHJvbmc+LCBtdWx0aXBsZSBsb2Nh
dGlvbnMsIHdpdGggdGhlIG9yaWdpbmFsIHN0YW5kIGF0IDE4MDkgVHJpcGxldHQgQm91bGV2YXJk
LCBpbiB2aWV3IG9mIHRoZSBpbXBvc2luZyBBa3JvbiBBaXJkb2NrLjwvcD48cD5TdHJpY2tsYW5k
JiM4MjE3O3MsIGZvdW5kZWQgaW4gMTkzNiwgaXMgYW4gQWtyb24gY3VsaW5hcnkgaWNvbi4gS25v
d24gZm9yIGl0cyB0aGljaywgc29mdC1zZXJ2ZSBpY2UgY3JlYW0gbWFkZSB3aXRoIHByb3ByaWV0
YXJ5IGljZSBjcmVhbSBtYWNoaW5lcy4gTWVudSBpbmNsdWRlcyBBcmN0aWMgVHdpc3RlciwgaWNl
IGNyZWFtIGJsZW5kZWQgd2l0aCB5b3VyIGNob2ljZSBvZiAmIzgyMjA7VHdpc3QtSW5zLiYjODIy
MTsgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5teXN0cmlja2xhbmRzLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5teXN0cmlja2xhbmRzLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGF2JiM4MjE3O3M8L3N0
cm9uZz4gPHN0cm9uZz5DcmVhbWVyeTwvc3Ryb25nPiwgb3JpZ2luYWwgc3RhbmQgaXMgYXQgMzc2
OSBNYW5jaGVzdGVyIFJvYWQgaW4gQ292ZW50cnkgVG93bnNoaXAuIEdyZWVuIGxvY2F0aW9uLCB3
aXRoIGluc2lkZSBhbmQgb3V0ZG9vciBzZWF0aW5nLCBpcyBhdCAzODc1IE1hc3NpbGxvbiBSb2Fk
LiBUaGUgRmFjZWJvb2sgcGFnZSBmb3IgYSBub3QteWV0LW9wZW4gc3RvcmUgYXQgNzA4IFMuIE1h
aW4gU3QuIGluIE5vcnRoIENhbnRvbiBhbHJlYWR5IGhhcyBtb3JlIHRoYW4gMSwwMDAgbGlrZXMg
JiM4MjEyOyBldmlkZW5jZSBvZiBQYXYmIzgyMTc7cyBodWdlIGZvbGxvd2luZy4gPC9wPjxwPlNv
ZnQgc2VydmUsIGhhcmQgaWNlIGNyZWFtLCBmcm96ZW4geW9ndXJ0IGFuZCBzb3JiZXQsIGFzIHdl
bGwgYXMgbmV3IGFsbC1uYXR1cmFsIGljZSBjcmVhbSAobWFkZSB3aXRoIGEgbWl4IHRoYXQgaW5j
bHVkZXMgbWlsayBmcm9tIGdyYXNzLWZlZCBjb3dzKSwgd2l0aCBubyBoaWdoLWZydWN0b3NlIGNv
cm4gc3lydXAgYW5kIG5vIGFkZGVkIGNvbG9yaW5nLjwvcD48cD5LYXRpZSBCeWFyZCBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3ODEgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtieWFyZEB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbSI+a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBm
b2xsb3cgaGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYXRpZUJ5YXJkQUJKIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtLYXRpZUJ5YXJkQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVy
LCBvciBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9LYXRp
ZUJ5YXJkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9LYXRpZUJ5YXJkQUJK
PC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.