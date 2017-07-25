All CATEGORIES
☰ Menu

The scoop on ice cream in Greater Akron: Favorite cool spots for satisfying summer treats

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 11:01 PM | Updated: July 27, 2017 - 12:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Brook'Lynn House, 6, enjoys a cotton candy ice cream cone at Pav's Creamery in New Franklin. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN LIFESTYLE

icecream27web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
The scoop on ice cream in Greater Akron: Favorite cool spots for satisfying summer treats - 12:30 PM

Before National Ice Cream Month — July — melts, we bring you the scoop on some of our readers’ go-to ice cream places. Plus some of our all-time faves.

Cow poop, spitting seeds rank right up there nationally with Twins Day as top quirky festivals in the nation
Extra! Extra! Chill Ice Cream to offer limited edition Beacon Journal-inspired flavor
chill27cut_1
Chill has the ice cream thrills in Akron and Medina
thingstodo0727
Things to Do, July 27: Taste of Akron at Hardesty Park; ‘Back to the Future’ at Nightlight; Brickstreet Jazz Fest; forum at John Brown House
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next