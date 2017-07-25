All CATEGORIES
☰ Menu

The scoop on ice cream in Greater Akron: Favorite cool spots for satisfying summer treats

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 11:01 PM | Updated: July 27, 2017 - 12:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Brook'Lynn House, 6, enjoys a cotton candy ice cream cone at Pav's Creamery in New Franklin. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN LIFESTYLE

hist31cut_02
Local history: Akron sailor’s rescue at sea in 1942 was nothing short of miraculous

Bleeding from shrapnel wounds, Akron sailor Elgin Staples tried not to panic in the shark-infested water. He bobbed beneath the stars as the dark ocean swelled with the bodies of shipmates.

Things to Do, July 31: Tegan and Sara in Cleveland; ‘Ghost Story’ at Nightlight; classic cars in Falls
Charity events: Lots of golf outings to choose from; plan ahead
John Rosemond: Privileged child steals for the thrill
thingstodo0730
Things to Do, July 30: TubaSummer at UA; Akron Symphony in Firestone Park; Rancid and Dropkick Murphys at Nautica; 5KDevo in downtown Akron
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next