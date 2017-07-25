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The scoop on ice cream in Greater Akron: Favorite cool spots for satisfying summer treats

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 11:01 PM
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Royce Lewis (left) his wife Bernice Lewis (right) and their god granddaughter Tatiana Germany, 17, (center) at Suntonio's Ice Cream on Copley Road Friday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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